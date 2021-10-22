Ми не повинні втратити Міхеїла Саакашвілі
"Что такое свобода?" – спросил я его однажды.
"Свобода – это когда интересно", – ответил он не задумываясь.
В декабре 2017-го мы собрались на утренний кофе в Фермонте, где, говорят, нет прослушки СБУ. Шутили, кто что будет делать после ареста.
– Наконец, начитаюсь – давно не было времени на книги, – сказал я.
– Вы должны писать, а не читать! – отрубил Миша.
Пишу.
Трудно представить себе более несовместимые вещи, чем Саакашвили и неволя.
Как-то в Варшаве после дня встреч он позвал нас в ночной клуб. Я на три года младше, и мой отказ ("нужно выспаться перед отлетом") смутил его своей нелепостью. Выспаться, когда вокруг кипит Варшава (летняя Варшава – кипит)?!
Осенью 2012 года, когда его партия проиграла выборы, и Саакашвили признал поражение, я поздравил грузин с первым в их новейшей истории мирным переходом власти.
Возможно, именно это – главный вклад Михаила в будущее своей первой родины. К сожалению, этот переход пока остался единственным.
Больше в результате выборов власть в Грузии не менялась. Но исторический образец не сотрешь из памяти, и в Грузии снова будет демократия – политический строй, при котором нельзя заранее сказать, какая партия победит на выборах. Ради этого Саакашвили и вернулся.
Мы познакомились в 2015-м, когда Саакашвили приехал выступить перед студентами Могилянки с речью памяти Кахи Бендукидзе.
"А, правдоруб", – кивнул он дружественно, летя по коридору.
Так я стал "правдорубом". В устах политика это не комплимент, но "маємо те, що маємо".
Я не знаю более предсказуемого политика на постсоветском пространстве, чем Саакашвили.
За его маневрами, контрманеврами и нелепыми привычками обывателю, живущему в каждом из нас, так просто и спокойно пройти мимо главного.
Базовый набор убеждений Михаила такой же, как в 1995-м, когда по призыву Зураба Жвании благополучный нью-йоркский юрист вернулся спасать безнадежно разрушенную родину.
Саакашвили – классический правоцентрист-республиканец, который ненавидит самовлюбленную бюрократию, а верит – в предпринимательство и право народа на восстание.
Он типичный политик убеждения (conviction politician) из ряда Тэтчер, Рейган, Лаар, Навальный. Без этой убежденности затерянная в горах Кавказа, на треть оккупированная страна не стала бы на десятилетие маяком свободы во всем мире – не только экономической, но и от империи.
Я видел Саакашвили в разных ситуациях. Больше всего запомнил – в самых безнадежных. Для меня это было честью и уроком достоинства.
Я требую от Михаила – остановить голодовку.
Я призываю всех людей доброй воли добиваться его освобождения. Я обращаюсь к его политическим врагам: смерть третьего президента Грузии будет на вас и детях ваших.
Владимир Федорин, редактор автобиографии Михаила Саакашвили "Пробуждение силы"