Не Джавелінами єдиними: розвиток стратегічного безпекового партнерства між Україною та США

Автори колонки: Анатолій Петренко – заступник Міністра оборони з питань європейської інтеграції Руслан Кирилюк – генерал-майор Олександр Буняк – полковник

Сполучені Штати вважають Україну важливим контрибутором у європейську та світову безпеку.

Впродовж 30 років існування незалежної Української держави її партнерство з США, особливо в сфері безпеки та оборони, є одним із пріоритетів зовнішньої політики України.

Вперше стратегічний характер взаємовідносин між Україною та США був офіційно закріплений у документі "Хартія Україна-США про стратегічне партнерство", який був підписаний 19 грудня 2008 року після Бухарестського саміту НАТО.

Агресія РФ спонукала до більш інтенсивного зближення України та США

З початком російської військової агресії проти України та тимчасової окупації Криму у 2014 році геополітична та геостратегічна обстановка довкола України зазнала кардинальних змін і співробітництво зі Сполученими Штатами набуло нового практичного змістовного наповнення.

Починаючи з 2014 року Україна та США суттєво посилили стратегічне партнерство.

Так, з початку агресії РФ Сполучені Штати виділили Україні у якості безпекової допомоги (не позики чи кредиту (!), а допомоги) "для проведення підготовки сил оборони та їх оснащення озброєнням і військовою технікою з метою допомоги у захисті територіальної цілісності та непорушності кордонів, а також для досягнення взаємосумісності з НАТО" понад 2,5 млрд доларів США.

Співробітництво Україна – США у сфері безпеки і оборони здійснюється в рамках триєдиного завдання Сил оборони України

Загальна політика США стосовно України зосереджена на її підтримці у просуванні реформ для зміцнення обороноздатності, розвитку демократичних інститутів, забезпечення боротьби з корупцією та сприяння економічному зростанню і підвищенню конкурентоспроможності, а також реформування оборонно-промислового комплексу.

Співробітництво у сфері безпеки і оборони здійснюється в рамках триєдиного завдання Сил оборони України, а саме:

стримування російської агресії та створення умов для відновлення територіальної цілісності України завдяки політико-дипломатичнимзусиллям;

втілення в життя амбітної оборонної реформи відповідно до принципів та стандартів НАТО;

реалізації закріпленого в Конституції України та Стратегії національної безпеки України прагнення українського народу щодо повноправного членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору.

Оборонні реформи як шлях до реалізації статусу Партнера НАТО з розширеними можливостями

У контексті прагнення України повноправного членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору та на практиці реалізуючи статус Партнера НАТО з розширеними можливостями, Міністерство оборони України рішуче налаштоване забезпечити успішну імплементацію оборонної реформи та, за всебічної підтримки США, зосереджує зусилля на таких основних напрямах:

удосконалення інструментів демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України;

посилення інституційних спроможностей Міністерства оборони щодо формування політики, організації оборонного планування та здійснення ефективного управління оборонними ресурсами;

розвиток оперативних (бойових, спеціальних) спроможностей Збройних Сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО, підвищення їх здатності до виконання завдань з гарантованої відсічі збройній агресії та оборони держави.

На реалізацію цих напрямів Державним департаментом США виділено 721 млн дол. США у рамках Програми фінансової допомоги збройним силам інших держав (Foreign Military Finance – FMF) та 1,35 млрд дол. США у рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (Ukraine Security Assistance Initiative – USAI).

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Збройним Силам України надаються такі нелетальні та летальні види озброєння і військової техніки як багатоцільові автомобілі підвищеної прохідності, тактичні безпілотні літальні апарати, системи захищеного зв’язку, контрбатарейні u1088 радари, прилади нічного бачення та тепловізори, снайперські гвинтівки тощо.

Підсилення захисту морського простору України

Суттєва частина допомоги у сфері оборони останнім часом зосереджувалася на розширенні спроможності України щодо захисту свого морського простору. Так, у червні 2020 року у США ухвалили рішення стосовно підсилення ВМС України патрульними катерами типу Mark VI вартістю приблизно 600 млн доларів США.

Разом із 5 патрульними катерами класу Island, які передаються Україні у рамках Програми надлишкового військового майна (Excess Defense Articles), вони мають значно посилити корабельно-катерний склад національного флоту, щоб протистояти потенційній агресії Росії у ближній морській зоні України.

Спроможності цих патрульних катерів дозволять у майбутньому також залучити їх до програми з висвітлення надводної обстановки у регіоні Чорного моря, до якої Сполучені Штати Америки вже внесли 142 млн доларів фінансового ресурсу FMF.

Безпекова допомога Україні у рамках військово-технічного співробітництва

У рамках військово-технічного співробітництва упродовж останніх років Україна та США набули першого практичного досвіду укладання прямих угод за програмою FMS на загальну суму 595,9 млн доларів США.

Починаючи з 2017 року, Департамент міжнародної безпеки та нерозповсюдження ядерної зброї США надав понад 17 млн дол. США на підтримку нерозповсюдження, боротьби з тероризмом, розмінування та супутніх програм Морської охорони Державної прикордонної u1089 служби України у рамках програми з експортного контролю та безпеки кордонів.

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Ці зусилля спрямовані на захист українського суверенітету та територіальної цілісності і протидії російській агресії в Азовському та Чорному морях шляхом створення спроможностей з блокування малих суден та підрозділів швидкого реагування.

Із Глобального фонду безпеки на випадок надзвичайних ситуацій, який є спільною програмою Міністерства оборони та Державного департаменту США, надано понад 23 млн дол. США на навчання, консультативну допомогу та обладнання для сприяння розвитку тактичного, оперативного та інституційного потенціалу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Національної гвардії України, а також підготовку їх сержантського і старшинського складу.

У період 2014-2021 років Україна отримала близько 19,7 млн дол. США у рамках Міжнародної програми військової освіти та підготовки (International Military Education and Training – IMET), завдяки якій близько 400 молодших та старших офіцерів Збройних Сил України отримали професійну освіту у навчальних закладах Міністерства оборони США.

У серпні 2021 року Президент США Джозеф Байден схвалив додатковий пакет безпекової допомоги Україні на суму 60 мільйонів доларів.

До зазначеного пакету допомоги входять озброєння і військова техніка, включаючи протитанкові системи "Javelin", засоби захисту та евакуації, а також послуги з освіти, підготовки та обслуговування техніки.

Консультативно-дорадчу допомогу оборонному відомству надають 16 американських радників

Окремо слід відмітити масштабну консультативно-дорадчу допомогу для виконання завдань оборонної реформи та посилення інституційних спроможностей Міноборони України, яку оборонному відомству надають 16 американських радників, а також діяльність під проводом США Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна (Joint Multinational Training Group Ukraine – JMTG-U).

За період діяльності JMTG-U з 2015 по 2021 рік підготовлено 13 батальйонів (батальйонно-тактичних груп) і 9 бригад Збройних Сил України.

Спільна бойова підготовка також здійснюється під час понад 20-ти міжнародних навчань, головними та наймасштабнішими з яких є "Сі Бриз" та "Репід Трайдент".

Політико-дипломатична підтримка США України

Розуміючи, що головним завданням Збройних Сил України є надання відсічі російській агресії, Сполучені Штати визнають і цінують те, що Україна є важливим контрибутором у європейську та світову безпеку у рамках операцій з врегулювання кризових ситуацій під егідою ООН, НАТО, ЄС та ОБСЄ, виділивши для цього понад 300 кращих військовослужбовців з реальним досвідом участі у бойових операціях та вертолітну техніку.

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За роки війни з РФ Україна отримала і продовжує отримувати від Сполучених Штатів потужну допомогу нашій обороноздатності не лише через забезпечення суттєвим фінансовим ресурсом, а й шляхом незмінної американської політичної та політико-дипломатичної підтримки на всіх головних світових безпекових майданчиках: голос США, підкріплений їх авторитетом та економічними можливостями, чітко лунає на захист суверенітету та територіальної цілісності України в ООН, G7, G20, НАТО та ОБСЄ.

Наш стратегічний партнер займає непохитну позицію із засудження незаконних агресивних дій Росії та збереження суворого санкційного режиму, обумовленого звільненням окупованих українських територій.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.