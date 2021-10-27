Ціна посади голови Херсонської ОДА – один пресреліз про перемогу "Слуг"

Сьогодні всі дізналися, що кандидат від партії "Нам тут жити" Геннадій Лагута став головою Херсонської ОДА.

Цей політик йде на вибори як кандидат у народні депутати і йому протиставили "клонів" для відтягування голосів. Від центральної влади його опонентом став "Слуга народу" Сергій Козир. Тепер вже колишній голова ОДА.

Ймовірно, штаб "Слуг народу" зробив соціологічні заміри і зрозумів, що кандидат центральної влади програє вибори. А це вкрай невигідно перед прийдешніми парламентськими і президентськими перегонами.

І, схоже, відрив міг бути не таким, як на Франківщині. Нагадаємо, там після "мінування" ТВК, висадки "десанту" нардепів і фантастичним зникненням 500 бюлетенів оголосили перемогу кандидата "Слуг народу" Василя Вірастюка.

Так придумали нову схему — дати посаду голови ОДА людині Колихаєва.

Що отримує Колихаєв? Контроль не лише над Херсоном, але й над областю.

Що отримали "Слуги народу"? Вони вчергове можуть довести, що нібито досі мають значну підтримку виборців. Просто зрозуміли, що на Херсонщині так, як з Вірастюком на Франківщині, може не вийти навіть з використанням "клона" для Лагути.

А що ж отримали виборці?

Імітацію виборчого процесу, який, замість їхнього права обрати свого представника на чесних виборах, дає кадрові перемоги Колихаєву, а "Слугам" – можливість створити ілюзорний світ перемог.

Виглядає, що ціна посади голови ОДА – це просто один пресреліз про перемогу кандидата від "Слуги народу".

До речі, партія влади свідомо затягувала з тим, щоб позбавити народного депутата Колихаєва мандата. І Рух ЧЕСНО про це писав.

Затягували не просто так. Хотіли дати шанс своєму кандидату (голові ОДА) за наявності адмінресурсу підняти рейтинг.

І якщо на Франківщині проводили вибори навесні, то тут дали фору – пів року. І навіть так, як бачимо, не вийшло натягнути рейтинг. Неспроможні для чесних перемог.

Насправді виборці не цікаві ні одному, ні іншому штабу.

Ці домовленості доводять відсутність цінностей по обидва боки. Тут немає цінності служіння суспільству, але є чіткі домовленості задля розподілу ресурсів країни та ілюзорних перемог.

Віта Думанська