Удар Кличка та забудовників по зелених зонах Києва

Моє життя пов'язане із лівим берегом Дніпра. Більшу його частину я провела на Троєщині з сім'єю.

Троєщина не багата на зелені зони територія, але в дитинстві твої запити до життя набагато менші.

Коли дорослішаємо і обираємо місце, де б хотілося провести все життя, ми керуємося критеріями "щоб був парк", "щоб багато дерев", "щоб ближче до водички", "щоб машин поменше". Ну правда ж?

Але якщо ви збираєтесь жити в Києві, про ці ідеальні критерії можете забути. Бо скоро тут залишаться лише дороги, машини, висотки і паркани.

Цей песимізм викликаний у мене нещодавнім рішенням екологічної комісії Київради щодо забудови єдиного клаптику дикої, живої природи на лівому березі Києва – Урочища "Горбачиха", біля якого я живу зараз.

І це не просто парк із кволенькими деревцями. Це реально гарнюще місце, яке виглядає як тропічні ліси Амазонки. За ним ніхто не доглядає, окрім волонтерів, що прибирають там сміття із року в рік, але це не заважає насолоджуватися місцевими пейзажами, створеними самою природою.

До скандального рішення екокомісії УП у деталях розповідала про багаторічну боротьбу активістів за цей клаптик незайманої природи: Як кияни борються за збереження Горбачихи.

Ще у 1994 році територія Горбачихи була зарезервована під заповідання рішенням самої ж Київради. Ця територія визнавалася цінною в науковому та рекреаційному відношенні. Але статусу заказника так і не отримала.

У 2007 році, за часів мера Черновецького, територію віддали в оренду ТОВ "Будівельний міжгалузевий альянс" для будівництва житлового комплексу.

Одним із засновників "Будміжальянсу" є Олександр Бодюк, який колись значився засновником KAN Development, тож заперечувати зв'язок між забудовою Горбачихи та Ігорем Ніконовим, власником KAN, немає сенсу. Ексрадник та друг Віталія Кличка Ніконов і сам неодноразово коментував проєкт забудови, підкреслюючи, що "центр міста" – не місце для заказника.

Після багаторічної боротьби громади із забудовником, важливим етапом якої були громадські слухання, де за визнання Горбачихи заказником проголосували 600 людей, Ніконов змінив стратегію і тепер обіцяє побудувати там "екопарк" із поліклініками, дитсадками, не зачіпаючи при цьому природну лінію. Звучить як повна маячня.

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Ми усі прекрасно розуміємо, що для будівництва 17 високоповерхівок, паркінгів, магазинів – доведеться очистити територію від зелені повністю, знищивши дерева і тварин, які там живуть. А там, до речі, живуть червонокнижні види, які захищені Бернською та Боннською конвенціями.

Окрім цього, як і в історії з сусіднім ЖК "Русанівська гавань", там може бути забетонована частина берега, а багатостраждальний Дніпро просто засипаний будівельним сміттям.

"Сьогодні вже внесено зміни до закону, при якому в межах населених пунктів величина захисної берегової лінії регулюється містобудівною документацією. Немає жорстких вимог про 100 метрів, як було раніше", — радіє Ніконов.

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Місцевий мешканець Олексій розповідає, що на території Горбачихи знаходиться унікальна рослинність, яку можуть засипати, а разом з нею і частину Дніпра.

Також він додає: "Ми сподівалися на мера у цьому питанні, але яка може бути надія, якщо Кличко та Ніконов – друзі.



Віталій Кличко користується популярністю у Європи. З ним зустрічається Меркель, мери міст. Але вони не знають, яким вандалізмом займається влада у столиці.



Якщо ні правоохоронні органи, ні місцева, ні центральна влада не можуть допомогти нам врятувати Урочище – ми будемо бити по авторитету мера та забудовників через усі можливі міжнародні інстанції".

У 2011 році навіть було рішення Окружного адміністративного суду Києва, що ділянка видана під оренду у 2007 році незаконно. Але, як бачимо зараз на публічній кадастровій карті України – 29,4 гектари урочища все ще знаходяться у власності ТОВ "Будміжальянс". Ніхто не збирався виконувати рішення суду.

Мер Кличко та забудовник Ніконов непогано спрацювалися, адже для успіху проєкту KAN ЖК "Перлина Дніпра" не вистачає однієї деталі. І ця деталь – Подільсько-Воскресенський міст, який будують вже 30 років, витративши 8,8 мільярдів гривень.

Міст має проходити через Русанівські сади, чого, звичайно, не хоче громада. Повертаючись до громадських слухань, організованих самою КМДА у 2019 році, за їх результатами було вирішено не робити з’їздів з мосту на Русанівські сади, надати статус заказника урочищу Горбачиха і в новому генплані змінити цільове призначення землі з багатоповерхової житлової забудови на садівництво. Це рішення, як і рішення суду, знову ігнорується на користь забудовника.

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Назвати цю ситуацію кричущою напевно буде занадто м'яко, бо представники влади кажуть активістам в лице одне, а потім роблять як їм заманеться.

Ціна квартир у ЖК "Перлина Дніпра" оцінюється у приблизно 150 – 300 тисяч доларів. Напевно це основна мотивація для чиновників віддати таку красу під знищення.

Зараз місцеві мешканці готують колективний позов на KAN Development за порушення природоохоронного законодавства та ігнорування міжнародних конвенцій.

Як тільки на Горбачисі з'являться хоч натяки на початок будівництва – люди вийдуть на протистояння.

Влітку забудовник "Нова Слобідка" теж намагався забудувати берег Дніпра неподалік Горбачихи. Але не вийшло, бо громада почала активно обороняти місцевість, блокувала техніку, дралася із охороною забудовника, ночувала там. Одним словом, виборювала своє право на зелені зони та чисте повітря.

Анастасія Загоруйчик

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.