Кліматична політика як лакмусовий папірець: як розділилися позиції Гарріс та Трампа

У світі зараз існують два питання, які є своєрідним лакмусовим папірцем. Це питання війни Росії проти України та зміни клімату. Між ними прослідковується чіткий взаємозв’язок: політичні сили, які підтримують Україну, здебільшого також виступають за боротьбу зі змінами клімату. Та навпаки. Наприклад, політична партія Альтернатива для Німеччини заперечує існування змін клімату та підтримує Росію. Оскільки результати дебатів Камали Гарріс та Дональда Трампа щодо українського питання добре висвітлені у наших медіа – зверну вашу увагу на риторику щодо клімату.

Кандидатка від Демократичної партії, Камала Гарріс, чинна віце-президентка США, є палкою борчинею з кліматичною кризою, яку вона називає "екзистенційною загрозою". Перебуваючи на посаді генеральної прокурорки Каліфорнії, Гарріс розслідувала справи проти нафтовогазових компаній Exxon Mobil та British Petroleum, а також перемогла у кримінальній справі проти компанії Plains All-American Pipeline у справі про розлив нафти в Санта-Барбарі.

Натомість, кандидат від Республіканської партії, Дональд Трамп, відомий своїм скептицизмом щодо змін клімату. Під час свого президентського терміну з 2017-2021, Трамп скасував низку важливих кліматичних та екологічних законів, а також вивів США з Паризької угоди та просував політику розширення видобутку нафти і газу під гаслом "бури, крихітко, бури".

Реклама:

Майбутнє кліматичного законодавства США

У 2022 році, адміністрація Байдена-Гарріс ухвалила безпрецедентний пакет законодавства, спрямований на стимулювання інвестицій у відновлювану енергетику, надання субсидій на електромобілі, зменшення викидів парникових газів та захист інфраструктури від наслідків зміни клімату. До цього пакету належать Закон "Про зниження інфляції" (Inflation Reduction Act – IRA) та Двопартійний закон "Про інфраструктуру" (Bipartisan Infrastructure Law).

Завдяки реалізації цих законодавчих ініціатив, у США було створено близько 200 000 нових робочих місць і залучено $122 мільярди інвестицій у проекти вітрової, сонячної, ядерної, гідро та геотермальної енергетики. Загальна потужність цих проектів має перевищити 80 гігаватів (ГВт). Адміністрація Гарріс, ймовірно, продовжуватиме використовувати IRA як успішний кейс залучення інвестицій в країну.

Трамп, у свою чергу, заявив, що зробить усе можливе, щоб скасувати "Нову Зелену Аферу", як він називає IRA. Проте, не всім виборцям Трампа сподобається такий крок, адже багато інвестиційних проектів, запущених завдяки IRA, знаходяться саме в республіканських штатах.

За часи свої президентської каденції, Трамп "відкотив назад" більше 100 нормативних актів, покликаних захистити клімат, чисте повітря, воду, дику природу та запобігти розповсюдженню токсичних хімікатів.

Бурити, чи ні?

Незважаючи на проактивну кліматичну політику демократів, на дебатах з Трампом, Гарріс наголосила, що вона не збирається забороняти фрекінг, ключовий спосіб видобутку нафти та газу. Хоча, у 2019 році, під час праймеріз, Гарріс виступала за заборону видобутку. Водночас, важливо відзначити, що Закон про зниження інфляції також передбачає нові договори оренди для фрекінгу.

Трамп заявляє, що зніме з нафтової та газової промисловості будь-які регулярні обмеження та буде просувати агресивну політику буріння та видобутку нафти і газу. Він навіть звернувся до представників галузі викопного палива із закликом пожертвувати 1 мільярд доларів на його кампанію, щоб він міг скасувати кліматичні норми, якщо його оберуть.

Цікавим є те, що найбільший за всю історію людства видобуток та експорт нафти припав саме на каденцію Байдена, а не Трампа. За даними Управління енергетичної інформації США, видобуток сирої нафти в середньому становив $12,9 мільйона барелів на день у 2023 році, побивши попередній рекорд США та світу в $12,3 мільйона, встановлений у 2019 році.

Електромобілі

Адміністрація Байдена-Гарріс виділила $7,5 мільярда на створення мережі зарядних станцій для електромобілів по всій країні, а Закон про зниження інфляції передбачає значні субсидії для покупки електромобілів і стимули для підтримки вітчизняного виробництва батарей.

Однак, незважаючи на ці плани, темпи зростання продажів електромобілів в США сповільнилися.

Нещодавно, риторика Трампа щодо електромобілів змінилася. Після років критики і висловлювань про їхню надмірну вартість, він почав визнавати їх переваги. Цей поворот стався після того, як Ілон Маск, генеральний директор Tesla, висловив підтримку Трампу та обіцяв допомогу в його кампанії. Проте, Трамп виступає за скасування податкових кредитів, запроваджених IRA, які полегшують придбання електромобілів.

Висновок

Вектор кліматично-енергетичної політики сьогодні визначає цілий комплекс світоглядів. І сьогоднішні дебати це зайвий раз підтвердили.



США вже проробили величезну роботу у сфері кліматичної політики, яку вже будь-якій політичній силі буде складно зупинити. Трамп, навіть якщо стане президентом, не знесе усі вітрові та сонячні парки та не зупинить стрімкий рух розвитку сучасних технологій. Так само, він не зможе відмовитись від підтримки України, адже політична система США – це система стримувань та противаг. І чим гостріша боротьба за першу посаду, тим більше конкуренти вимушені відходити від радикальної риторики і дрейфувати до центру, де завжди є місце для компромісів. Це ми сьогодні і побачили. І Трамп, і Гарріс будуть рухатись по вже сформованому порядку денному. І хоч з Трампом цей рух буде складнішим, він все одно буде.

Анастасія Загоруйчик

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.