Три інсайти про ринок газу в Україні у 2022 році

У серпні 2020 року в Україні нарешті запрацював ринок газу для населення. Такий механізм давно впроваджений у багатьох західних країнах, і тому це було лише справою часу, коли він нарешті з’явиться і в нас.

Тільки за перші пів року понад 500 000 громадян і 1 400 непобутових споживачів змінили постачальника газу. Це 5 % споживачів газу, а скільки їх буде за підсумками 2021 року – побачимо вже незабаром.

Можемо упевнено сказати, що попит на ринок газу в суспільстві назрів давно.

Уже зараз чітко прослідковуються три основні тренди ринку газу в наступному році.

Перший — кількість газових постачальників буде зменшуватися, а на ринку залишаться лише надійні компанії.

З відкриттям газового ринку було видано близько 800 ліцензій на продаж газу. Цифра вражає, однак варто розуміти, що реальних компаній, спроможних виконувати свої зобов'язання, набагато менше.

Що трапиться з тисячами людей, якщо їхній постачальник раптом збанкрутує, буде ліквідований чи просто не зможе виконувати свої зобов’язання? Без газу люди не залишаться – про це потурбується ГК "Нафтогаз України" як постачальник "останньої надії" (ПОН).

ПОН – це страхувальний механізм, створений державою, щоб уникнути подібних кризових ситуацій. Він дозволяє людям чи бізнесу безперебійно отримувати газ протягом 60 днів – цього часу достатньо, щоб обрати нового надійного газопостачальника.

Цей механізм уже виручив кілька сотень тисяч українців. Наприклад, у березні 2021 року в Кременчуцькому районі 138 000 людей могли залишитися без газу, якби не постачальник "останньої надії". Через пів року в аналогічній ситуації двічі опинилися понад 200 000 полтавців.

Газопостачання – дуже серйозна і відповідальна справа, тому це нормально, що кількість компаній на ринку буде стрімко зменшуватися. Урешті-решт залишаться ті, які продемонструють надійність, а українцям буде легше обрати собі постачальника.

Другий тренд – для українців ціна не є визначальною у виборі газопостачальної компанії.

Оплата комуналки досі в багатьох асоціюється з папірцями, чергами, складними розрахунками та боргами, які виникли невідомо звідки. Понад те, українці готові платити за комфорт. Вони не хочуть ввечері після роботи сидіти над квитанціями та по кілька разів перераховувати показники.

З нашого досвіду скажу, що клієнти прагнуть отримувати зрозуміли та прозорі рахунки, ввічливе обслуговування та можливість зробити оплату в кілька кліків. І газопостачальники дають їм таку можливість – від вибору різних тарифів й оплати онлайн до особистого кабінету, мобільних додатків і персональних знижок. А всього кілька років тому це здавалося фантастикою.

Зауважу, що вибір постачальника важливий і для українців, які отримують субсидії та пільги, адже вони також прагнуть мати якісне та безперебійне постачання.

Одразу розвію поширений міф: змінюючи постачальника, людина не втрачає субсидії.

І останнє. Якщо українці готові платити за комфорт, то компаніям доведеться пропонувати найкращий сервіс. Мова йде про зручні тарифи, знижки, додатки, системи бонусів і турботу про кожного.

У цій конкуренції вже недостатньо буде просто "закачати та відправити" газ.

Компанії створюватимуть тисячі нових робочих місць, адже будуть потрібні IT-фахівці, маркетологи, дизайнери, консультанти та інші спеціалісти. Споживачі від цього лише виграють. Вони матимуть широкий вибір компаній і зможуть обрати найзручніший для себе варіант.

Від особистого до глобального. Газовий ринок – це мільярди інвестицій і сплачених податків.

Тільки група "Нафтогаз" за 2020 рік сплатила близько 141,5 млрд грн, а це більш ніж 13 % загальних доходів держбюджету.

Газопостачальники будуть створювати тисячі робочих місць, сплачувати податки й залучати іноземні інвестиції. Україна в цій сфері дуже перспективна.

У новий опалювальний сезон ідемо спокійно: без газу ніхто не залишиться, а вільний ринок відсіє недоброчесних постачальників.

Сергій Бєляєв