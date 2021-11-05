Нова Березівка – дзеркальне відображення скандального Оліміпік Парку

10 років тому на Українській Правді з’явився перший мій матеріал про те, як намагалися обдурити людей, які вклали власні кошти у заміську нерухомість в котеджному містечку Олімпік Парк.

Завдяки активній позицій жителів та увазі засобів масової інформації до цієї теми, тоді вдалося захистити права сотень українців і в тому числі, я вважаю, завдяки статі Олімпік Парк: Афера з багатьма відомими.

Розголос у 2011 змусив мільярдерів Лагуна та Дмітрієва відмовитися від крадіжки мільйонів у людей, переважна більшість яких будувала власне житло в кредит.

Більше того, громадська організація, організована інвесторами Олімпік Пару, змусила афілійованих із Олімпіком осіб виконати умови письмових договорів і завдяки цьому Олімпік Парк (Нова Березівка, після ребрендингу) все ж став поселенням, де дійсно можна жити.

Але як саме жити та чи варто таке життя всіх нервів та зусиль, витрачених у 2011, про це я й хотів би розповісти широкому загалу, аби убезпечити інших від подібних викликів та припинити поширення подібних рабоволодінь в Україні.

Після Дмітрієва та Лагуна, у 2011 році село Березівка на Київщині стало цікавим ще одному, відомому українцям, персонажу: донецькому нардепу від, правлячої тоді Партії Регіонів, Владиславу Лук’янову.

На жаль, обіцянки регіонала про світле майбутнє для нинішньої Нової Березівки переважно так і залишилися обіцянками, а його діяльність у Макарівському районі більше нагадувала роботу громовідвода та заспокоювача, аніж реального власника девелоперського проекту.

В один день Лук’янов розповідав інвесторам ОП, що він єдиний і реальний власник проєкту, а вже наступного, в інтерв'ю якомусь журналісту, говорив, що ні копійки в цей проект не вкладав і взагалі не вирішив, чи буде це робити…

Після зміни кількох юридичних осіб, значний вплив на життя у Новій Березівці й досі мають ті самі люди, які нерозривно пов’язані із скандальним Олімпік Парком.

Ці люди, незважаючи на нібито нового власника, керують житлово-будівельним кооперативом "Нова Березівка".

Саме з цією "цікавою" організацією змушені мати справу більшість жителів та інвесторів Нової Березівки.

Дивним чином, поки йшли кримінальні розслідування за фактом афери з коштами та житлом Олімпік Парку, вся інфраструктура, оплачена коштами самих жителів, тепер вже Нової Березівки, ніби-то опинилась у власності ТОВ "ЖИТЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ".

Власником ТОВ зараз вважається Школьник Максим Леонідович через офшорку STRONGZOOM HOLDINGS LTD.

Чому лише вважається? Насамперед тому, що ще, як мінімум, одна особа публічно називає себе співвласником та інвестором Нової Березівки – це Козін Андрій Іванович, який, до того ж, є засновником горезвісного ОК "ЖБК "Нова Березівка сервіс".

Оскільки жителі "Нової Березівки" вже пережили кількох фіктивних "власників", то факт присутності серед засновників того ж "кооперативу" персонажів, які фігурують у відеосюжетах 2011-2013 років, свідчить про те, що й теперішнім "власникам" вірити не варто, тим паче, якщо вони ховають критичну інфраструктуру мікрорайону в офшорах.

Але, насправді, про те, що вони є власниками інфраструктурних об’єктів, Школьник та Козін розповідають абсолютно безпідставно тим, хто не знає, за чиї гроші будувалась вся ця інфраструктура.

Більшість же інвесторів Нової Березівки вклали свої кошти в цю саму інфраструктуру ще в період з 2008 по 2012 року.

Саме тоді, коли й клалися труби, встановлювалися електричні установки та проводилися мережі.

А от ні Козіна, ні Школьника в той час навіть поруч з Олімпік Парком не було і знали ці фіктивні "власники", про існування цього проекту, хіба що зі скандальних новин, на які є посилання вище.

Тим не менш, скориставшись тим, що Лагун переховувався після бакрутства Дельта-банку, а Дмітрієв взагалі поїхав працювати у Путіна директором його Російського фонду прямих інвестицій.

Козін А. І. на пару з Розживіним В. А., фактично захопили інфрастурктурні об’єкти Олімпік Парку, переназвали весь цей недороблений девелоперський проект в Нову Березівку і, так само, змінивши назву компанії, яка раніше надавала комунальні послуги.

Так-так, це та сама юридична особа, з тим самим ЄДРПОУ 38641353.

Якийсь час вони дійсно надавали комунальні послуги, хай і з дещо завищеними тарифами, порівняно із сусідніми подібними забудовами, але жителі з цим погоджувалися, щоб не не витрачати час самим на побутову рутину.

Але, вже у 2018 році тарифи почали виростати в рази, а у 2019 ці "жеківці" вирішили зібрати з місцевих жителів плату за комунікації ще раз, мотивуючи це тим, що треба, мовляв, побудувати очисні споруди для каналізаційних стоків.

Історія з каналізаційними очисними стала настільки смердючою, що з містечка почали виїжджати родини, оскільки сам факт того, що до них ставляться, як до "лохів", з яких можна вічно стригти "бабло" був неприємним.

Жителі намагалися цивілізовано порозумітися з "жеком".

Зібрали загальні збори домовласників, на яких абсолютною більшістю голосів було вирішено, що платити повторно за вже оплачені комунікації, м’яко кажучи, нерозумно.

Після ряду брехливих заяв ЖБК та обіцянок врешті-решт все опустилося до, чудово відомої всім українцям, схеми з благодійними внесками.

Де громадянина примушують дати грошей на те, що він мав би отримати безкоштовно, якщо вже він оплачує послуги, а в призначенні платежу проставляється щось мало-зрозуміле, або й взагалі ПУСТО.

Більшість жителів, звісно не бажали спонсорувати аферистів, але після розсилання таких "листів щастя" почалися погрози, зі сторони фейк-жеку, що ті, хто не оплатять – взагалі залишаться без каналізації.

Люди, які власною головою та працею заробили достатньо коштів для заміського житла, були налякані перспективою виносити власні фекалії відрами і, в більшості своїй, піддалися на такий шантаж із запахом лайна.

Здавалося б, розвівши кілька десятків родин на 30 000 грн кожну, можна було б і заспокоїтися, адже йдеться про суми з ШІСТЬМА нулями, всього за одну аферу.

Проте, як відомо, апетит приходить під час їжі і, заковтнувши каналізаційні мільйони, Козін, Школьник та Розживін санкціонують збір коштів за каналізацію навіть з тих, хто таку послугу не замовляв і не користується нею, маючи власні септики.

Тобто, цим діячам так сподобалось заробляти на людських фекаліях, що вони, побачивши відсутність бажання у деяких жителів скинутися їм по 30 000, вирішили вимагати хоча б по 1000.

Бажання, звісно, природнє, у капіталістичному світі, але капіталіст відрізняється від звичайного афериста тим, що в обмін на чужі гроші він надає якісь послуги, або ж продає товар.

А от новоберезівські аферисти виставляють по 1000 гривень ЩОМІСЯЧНО тим, хто не виявив бажання платити ні за що (згідно платіжки) і кому вони ж заблокували можливість користуватися тією послугою, яку вони й пропонують оплачувати на щомісячній основі…

В результаті таких цікавих "комерційних пропозицій" у більшості жителів є перманетна "заборгованість" за неіснуючі, або неякісно надані послуги, на яку ОК ЖБК "Нова Березівка Сервіс" ще й має наглість нараховувати пеню.

Станом на зараз Нова Березівка (Олімпік Парк) являє собою класичну "потьомкінську дєрєвню" у якій за гарними вивісками про "курортне котеджне містечко" відбуваються дуже негарні та неприємні речі. Як для існуючих жителів, так і для тих, хто вірить на слово аферистам з фейкжеку і платить їм за те, аби в подальшому перетворитися на комунального раба, який завжди винен і не має права навіть продати власну землю та будинок.

Точніше це право де-юре є, але де-факто, за те, щоб продати свою ж нерухомість, з жителів так званого Home Resort" (вивіска знову змінилась після публічного поширення правди про Нову Березівку) функціонери фейкжеку вимагають від 20 000 до 60 000 доларів США, лише за таких умов обіцяють не відключати нових власників від всіх комунікацій.

Отже зараз, у 2021 році, українці, які все ж змогли відстояти свої будинки 10 років тому, знову змушені боротися, замість того, аби врешті-решт спокійно жити в стінах, які для більшості з них далися власним потом та кров’ю.

Олег Хаврук