У питаннях COVID-19 українці більше довіряють віртуальним персонажам, ніж міністрам та селебрітіз

Україну накриває третя хвиля ковіду з показниками смертності вищими за часи першого піку пандемії.

Одним з інструментів протидії рівню захворюваності залишається грамотно побудована комунікація.

Агенція Postmen провела дослідження, щоб виміряти ступінь довіри до ключових амбасадорів боротьби з COVID-19 у 2020-21 роках, серед яких були міністри та "віртуальні селебрітіз" – персонажі, створені для комунікаційних кампаній протидії COVID-19.

Одним з таких персонажів став ілюстрований герой пан Хоба, який розповідав про нові правила етикету та #коронні_звички.

Разом з ними про важливість миття рук, безпечної дистанції та безконтактні способи оплати говорили Оля Полякова, Дмитро Шуров, Потап, Дмитро Монатик, Jerry Heil та інші селебрітіз. Речниками питань COVID-19, звісно, стали й міністри охорони здоров’я.



Кому з них українці довіряють найбільше: віртуальному персонажу чи реальним постатям?

Щоб отримати рейтинги та антирейтинги довіри, Postmen опитав в онлайні понад 500 респондентів.

У питаннях COVID-19 колишнім міністрам МОЗ українці довіряти не поспішають.

Антирейтинг українського лікаря, кардіохірурга та доктора медичних наук Іллі Ємця, який займав пост у 2010, 2011 та 2020-му роках, склав 72,8%.

Не відстає від нього колишній голова Одещини, міністр охорони здоров’я України у період з березня 2020 по травень 2021 Максим Степанов – його антирейтинг 75,4%. А це означає, що саме такий процент респондентів оцінив свою довіру до Степанова на 1 або 2 бали з п’яти.

Відносно таких показників, найкращий результат отримав нинішній міністр Віктор Ляшко – його антирейтинг склав 54,9% – отже майже половина опитаних все ж таки довіряє йому.

"Блок з зірками мені не зрозумілий. Чому я повинна довіряти Поляковій або Потапу як спеціалістам по Ковід?" – багато коментарів під опитуванням у соцмережах мали саме таку тональність. Не дивно, що загальний антирейтинг зірок сягнув майже 80%.

Тим не менш, серед артистів лідерами довіри українців стали Павло Зібров – 5,1% та Дмитро Монатик – 4,9%. Такая кількість респондентів оцінили їх як спікерів інформаційної кампанії з COVID-19 на максимальні 4 та 5 балів.

А от Оля Полякова та Потап опинились у кінці рейтингу довіри – селебрітіз набрали 2,7% і відповідно 2,1%.

Проте, у порівнянні з зірками та міністрами, лояльність до віртуального персонажу у смокінгу та циліндрі, але з пузиком та носом картоплинкою – Пана Хоби досягла 19,7%.

Через яскравий образ та емоції ілюстрований герой комунікував правила нового етикету: прикривати маскою ніс, мити руки не менше 20 секунд, вітатись без дотиків та інше.

Ставив лаконічні питання, приправлені українським словцем: "А ваші рученята чисті?", "А ви при зустрічі як здоровкаєтеся? Словами?", "А ви чхаєте у ліктік?".

Українці побачили його на зовнішній рекламі у 40 містах.

Хоба став соціальною знаменитістю та віртуальним інфлюенсером: розжився власним фан-клубом, згадуванням в українській Вікіпедії та мільйонними охопленнями у соцмережах.

За своїм антирейтингом Хоба програв на 4% лише міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку. Але показник довіри у віртуального персонажа та реального міністра однаковий: 20%.

Отже в загальному заліку серед речників теми COVID-19 перемагає Заслужений лікар України та нинішній міністр охорони здоров’я. Найменше у питаннях протидії коронавірусу українці довіряють Потапу.

Дослідження не лише підтвердило кризу довіри до державних інституцій і селебрітіз в частині комунікації тем, пов’язаних з COVID, але й показало, що віртуальні персонажі, які мають дружній вигляд, зрозумілі цінності та постійність, стають більш компетентними та вагомими для українців.

Ярослав Ведмідь