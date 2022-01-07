Як безпечно жертвувати кошти на допомогу тваринам?

Будь-який свідомий українець хоч раз в житті жертвував кошти в мережі на допомогу іншим. Чи то 100 гривень на лікування тяжкохворого малюка, чи 50 на закупку корму в притулки для тварин.

Саме про благодійність у сфері зоозахисту і піде мова далі.

Кілька місяців тому, до нашої громадської організації із захисту прав тварин URSA звернулися волонтери, та розповіли, що в селі Кухарі, Вишгородського району, знаходиться притулок для тварин "Лора" в якому нібито свідомо морять голодом собак.

На перший погляд сайт "Лори" та Facebook-сторінка власниці притулку, Яни Ренк, не викликали ніяких підозр.

Жінка часто в постах розповідає про нелегке життя хвостатих підопічних, мовляв тварин багато, нагодувати щодня 100 собак та котів – це серйозний виклик, невже вам шкода 100 гривень, заради порятунку життя братів наших менших?

Дуже зрідка Яна Ренк публікувала фото котів, собак – взагалі ніколи.

Більшість публікацій зводилися до прохання пожертвувати кошти для притулку, утримання якого впало на плечі двух тендітних жіночок – Яни Ренк та її подруги Ксенії Юдкової.

Проте, на прохання волонтерів приїхати в притулок та привезти тваринам корм власноручно, жінка відмовляла, аргументуючи тим, що притулок "Лора" закритого типу, а хочете допомогти тваринам – робіть донати на карту.

Звичайно, у деяких людей, які жертвували чималі суми на допомогу хвостатим мешканцям притулку, виникло питання: "Для чого така секретність? Чому я не можу перевірити куди йдуть мої кошти?".

Тому небайдужі волонтери написали заяву до поліції.

В ході слідства правоохоронними органами було вирішено зробити офіційних огляд території у супроводі представників ветеринарної медицини.

Власниця притулку довгий час не погоджувалась відкривати двері, тому поліції довелося докласти зусиль, аби потрапити на територію.

Представники нашої організації також приєдналися до огляду території, і те, що нам довелося побачити – не підлягає жодному поясненню.

Одну собаку ми знайшли мертвою просто у вольєрі, більше 70 собак потребували термінового лікування, інші – просто худющі, з ранами на тілі, з кістками, що стирчать, просто доживали лічені дні.

Сотня тварин стала заручниками людської жорстокості та бажанню наживи.

На території притулку ми знайшли багато пустих пляшок від дорого алкоголю та наркотики, які вилучила слідчо-оперативна група.

Наразі триває слідство, відкрито кримінальну справу за статтею 299 ККУ, жорстоке поводження з тваринами.

Все закінчилося добре, тварини врятовані – їх рятують волонтери, а частину перевезли в інший притулок.

Та після скандалу з горе-власницею притулку "Лора", яка роками збирала чималі суми на утримання тварин, у багатьох українців, які звикли допомагати братам нашим меншим та всіляко підтримувати гуманний розвиток України, виникає питання: Як безпечно жертвувати кошти на допомогу тваринам та знати, що ці кошти будуть використані за призначенням?

В зв’язку з цим, ми в "URSA" хотіли би дати декілька порад:

Завжди гугліть власника притулку чи волонтера, якому збираєтесь відправити кошти на допомогу тваринам. Адже, якщо людина себе вже дискредитувала – негативна інформація точно є у мережі.

Відвідайте притулок, аби на власні очі побачити умови утримання тварин.



Звичайно, не обов’язково це робити щоразу, коли ви хочете перевести кошти на лікування кота чи собаки. Просто встановіть прямий контакт з особою, якій час від часу надсилаєте кошти, познайомтесь, поспілкуйтесь телефоном і знайдіть час аби хоч раз на кілька місяців приїхати та перевірити умови утримання тварин.



Зовнішній вигляд тварин, їхня поведінка – багато чого розкаже небайдужому відвідувачу про реальне життя в притулку.



Тварина не має бути занадто худою чи в ранах, виключення – тварини на лікуванні.



Якщо собаку б’ють та знущаються – вона не буде йти на контакт з відвідувачами, так, до речі, було в притулку Яни Ренк: тварини залякані, боялись виходити з будок та підходити до людей, коли ми вперше потрапили на територію притулку.





Звичайно, не обов’язково це робити щоразу, коли ви хочете перевести кошти на лікування кота чи собаки. Просто встановіть прямий контакт з особою, якій час від часу надсилаєте кошти, познайомтесь, поспілкуйтесь телефоном і знайдіть час аби хоч раз на кілька місяців приїхати та перевірити умови утримання тварин. Зовнішній вигляд тварин, їхня поведінка – багато чого розкаже небайдужому відвідувачу про реальне життя в притулку. Тварина не має бути занадто худою чи в ранах, виключення – тварини на лікуванні. Якщо собаку б’ють та знущаються – вона не буде йти на контакт з відвідувачами, так, до речі, було в притулку Яни Ренк: тварини залякані, боялись виходити з будок та підходити до людей, коли ми вперше потрапили на територію притулку. Якщо з вас вимагають лише гроші – задумайтесь. Адже зазвичай, притулки для тварин потребують різноманітної допомоги – корм, сіно, медикаменти, старі речі для утеплення будок.



Виключення становлять ситуації, коли волонтер збирає кошти на лікування тварини в клініці. Проте перш ніж жертвувати гроші, поцікавтесь в якій саме клініці знаходиться тварина, не полінуйтеся, зателефонуйте до клініки, дізнайтесь чи насправді там надають допомогу тій тварині.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете з максимальною користю допомогти братам нашим меншим і завжди бути впевненими, що ваша допомога дійшла до адресата, адже тварини, на жаль, не люди й говорити не вміють.

Ярослава Коба