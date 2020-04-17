"Будь ласка, заберіть мене додому!". Як рятують котів і собак у найбільшому притулку для тварин

– Корм? Нет-нет! Лучше купите в аптеке пеленки, у нас малышей сейчас много, – попросила по телефону основательница "Сириуса" Александра Мезинова, узнав, что репортеры УП едут в гости.

"Сириус" – крупнейший приют для бездомных животных в Украине. Расположен в 75 километрах от Киева, на въезде в село Федоровка.

Территория в четыре гектара, тысяча вольеров, больше 2 600 собак и 300 кошек – эти цифры впечатляют. Но не передают масштабов добрых дел, которыми занимается Мезинова, волонтеры, спонсоры и все неравнодушные.

Только за последние пять лет на приют пожертвовали не меньше 50 миллионов гривен.

В "Сириусе" могут долго рассказывать о том, как обходятся с животными, прежде чем они попадают сюда. Маленьких щенят и котят выносят в завязанных наглухо пакетах на мусорник. В лучшем случае – в коробке. Бывает, живыми закапывают в лесу.

В 2019-ом году "Сириус" пристроил в надежные руки 900 животных. Но принял столько же покинутых и отверженных. За жизни многих приходится бороться.

– В этом году нам привезли с мороза шесть малышей, которых вынесли на мусорник, – вспоминает одну из многочисленных историй Мезинова. – Щенкам всего один день, с пуповиной были. Приехали все синие. Обморозили пузики, лапки, мордочки. Одним словом, нежизнеспособные. Честно говоря, мы думали, никто не выживет. Но двоих выкормили, выходили.

История, подобная этой, заставляет Мезинову и других защитников животных не опускать руки. И не обращать внимания на революции, политические, экономические кризисы и пандемию коронавируса.

Лапы, хвост, два колеса

Несмотря на сломанный позвоночник, Татошка всегда встречает гостей первым.

Вместо повисших задних лап у него два колеса. Но рыжий дворняга с хитрым прищуром глаз старается не унывать.

– Когда от нас забирают питомцев, делают фото на память. Он тоже подходит, участвует в фотосессии, будто дает последние напутствия, – рассказывают в "Сириусе" о местной звезде.

Татошка тоже хочет найти новых хозяев. Но для этого у них должен быть частный дом и большой двор с ровной поверхностью. все фото: дмитрий ларин

Два года назад уехавшие отдыхать хозяева оставили восьмимесячного Татошку соседям. На прогулке с чужими людьми пес попал под авто.

Вернувшаяся домой семья от инвалида отказалась.

Сегодня Татошка усердно рассекает по четырем гектарам "Сириуса" при помощи коляски-протеза. Под завистливый лай тех, кто большую часть времени проводит в закрытых деревянных вольерах.

В Федоровку "Сириус" переехал шесть лет назад. До этого он находился в Толокуне, а еще раньше – в Ясногородке.

– Это уже вторая его коляска, видите, вся подвязана, перевязана, – показывает основательница приюта Александра Мезинова на раздолбанную конструкцию. – Новый протез стоит порядка 10 тысяч гривен. Если найдутся желающие помочь,Татошка будет очень рад.

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– Знаете, раньше у него задние ножки вообще не двигались, – продолжает она. – Сейчас чувствительность появилась. Он даже хвостиком периодически виляет. Мы надеемся, что можно что-то сделать, и он будет ходить на четырех лапах.

Вторую жизнь животным в "Сириусе" дают уже 20 лет. Все это время приют держится на хрупких плечах, стальных нервах и большом сердце его основательницы Александры. Ей помогают те, кому не всё равно.

Любовь к животным Александре Мезиновой привили ее родители.

За последние два десятка лет через "Сириус" прошли восемь тысяч животных. Пять тысяч из них нашли свой новый дом. В основном в Киеве, но не только.

– Наши питомцы есть в Германии, Италии, Швейцарии, Австрии. Трое даже улетели в США. Рассредотачиваются потихоньку по всему миру, изучают иностранные языки, – улыбается Мезинова.

"Спасибо, нардеп Брагар"

Если посмотреть на "Сириус" глазами "слуги народа" Евгения Брагара, советовавшего расплатиться собакой за услуги ЖКХ, то Александра Мезинова – невероятно состоятельный человек.

В "Сириусе" полно не только дворняг, но и породистых собак, которых тоже предают и выбрасывают на улицу. В приют Александры попадали алабаи, кавказцы, стаффы, питбули, кане-корсо, ягдтерьеры, лабрадоры и китайские хохлатые.

В марте 2020 из "Сириуса" забрали домой 27 животных.

– Помню, я написала: "Спасибо, нардеп (Брагар – УП)! Ты открыл мне глаза. Продам своих кошек и собак, куплю "Нафтогаз". А друзья мне: "Да какой "Нафтогаз"? Можно сразу "Газпром"!" – смеется Мезинова.

За легкой улыбкой и хорошим настроением этой женщины невысокого роста кроется груз каждодневных проблем.

Брошенных малышей, которых привозят с улиц Киева, откармливают из пипеток и бутылочек.

Чтобы прокормить 3 тысячи голов, нужно 700-800 тысяч гривен каждый месяц.

– Их хватает впритык, – рассказывает Александра. – Мы постоянно живем с долгами. Сейчас нужно отдать около 300 тысяч за прививки и медпрепараты – они особо затягивают в долги.

Туго было в марте, когда начался карантин. Мы кинули клич, удалось собрать деньги, на которые, в принципе, обеспечены едой на апрель.

Животных в "Сириусе" прививают каждый год. Ветслужбы Дымера и Вышгорода помогают с бесплатными вакцинами от бешенства.

Животные в приюте не размножаются, все они тут проходят стерилизацию.

Есть и комплексные прививки, которые приют закупает. Одна стоит 100 гривен, а нужно их почти три тысячи.

О том, как питомцы реагируют на уколы, Александра Мезинова рассказывает с теплой иронией: "У нас разные есть ребята. Бывает, боятся, как дети. Один товарищ тут бегал, как белка просто. По потолку, стенам, окнам".

Котопес

– Котики прибыли, – сотрудница приюта вносит коробку с четырьмя слепыми малышами, похожими больше на мышей. – Их на такси только что привезли.

Самых маленьких отогревают, выкармливают и делают массажи.

В "Сириусе" до 300 котов и кошек. Александра Мезинова называет себя "собачницей до мозга костей".

Раньше коты не замечали Александру. Она отвечала им, в общем-то, тем же. Но после того, как Мезенцева открыла приют, все изменилось.

– Тут у нас мурчащие дети, – открывает она аккуратно дверь в одну из комнат, где живут 20 усатых. – Ребятки, к вам можно?

Коты и кошки мигом обступают женщину, тарахтят хором, как трактор в поле. Мешают операторам УП снимать. Трутся об объективы камер боками и хвостами.

По словам Мезиновой, коты больше, чем собаки, находят общий язык, находясь большой группой в одном помещении.

На вопрос, какое главное отличие котов от собак, хозяйка отвечает: "Они очень самостоятельные товарищи".

– Сами выбирают, кто им подходит, – отмечает Александра. – Это вам не пес, который будет заглядывать тебе в глаза, пытаться угодить, сидеть рядом, потому что так положено.

Кот – нет. Это он – твой хозяин, который позволяет жить рядом.

Коты в "Сириусе" живут в хороших условиях. Здесь тепло и очень много сухого корма.

Несмотря на отличия, коты иногда становятся очень близки с собаками.

– Вот наш кот Гав, – берет Мезинова на руки гуляющего на улице питомца. – Замечательный. Совершенно уникальный.

Гав попал в приют, когда был совсем маленьким. Его просто закинули в "Сириус" через забор.

Кот Гав – один из любимчиков сотрудников приюта.

– Он сразу не разобрался, куда идти, и попал в вольер к маленьким щеночкам, – вспоминает Александра. – Он решил с ними жить. Был очень диким, мы даже не могли его оттуда забрать.

Гав провел с собаками восемь месяцев, ел с ними и спал в одной будке.

– В итоге мы смогли социализировать этого парня. Он стал очень ласковым, хорошим мальчиком. Посмотрите, какие у него необычные, бирюзовые глаза! – показывает хозяйка приюта.

Йогурт, фарш и сучье молоко

Дрова. Горы дров. Чтобы приготовить еду для обитателей "Сириуса", каждые четыре-пять дней уходит восемь кубометров пней – целый грузовик.

Кухня в "Сириусе" работает без выходных. Здесь ежедневно готовят пищу почти в промышленных масштабах.

На двухметровых печах здешней кухни без устали варят кашу в 30-40-литровых кастрюлях.

Заправляет всем Руслан Русаченко – местный житель с двумя редкими рядами зубов, волею судеб ставший шеф-поваром для трех тысяч ртов.

Остальные работники помогают развозить варево по вольерам в огромных мисках.

Руслан стоит у печей до самого вечера.

Дома кухарь Русаченко обожает жарить картошку, но тут совсем другие ароматы.

На одной из остывших печей сидит мордатый кот Базилио, рядом с которым тачка, наполненная фаршем.

По равнодушной морде Базилио заметно, что голодал он очень давно.

– Я готовлю с утра и до самого вечера, – рассказывает Руслан. – Первыми кормим стариков и щенков. Для стареньких отдельно варю бульончики.

Экструдированный корм для "Сириуса" делают на заказ по специальному рецепту.

В каше есть все полезные элементы для собак.

– Вот это – экструдированный корм, – показывает Александра Мезинова мешок, заполненный чем-то очень похожим на кукурузные палочки. – В него входят пшеничная крупа, ячневая. Соя, костная мука. Взрослые собаки съедают больше тонны такого корма в день.

Все это термически обработано, и, по сути, уже готовая сухая каша. Ее заливаешь водой, она разбухает. Добавляем мясной бульон. В основном пытаемся брать фарш – говяжий, свиной, куриный – потому что он быстрее варится.

"Сириус" держится на пожертвованиях. Приюту по-крупному помогали, в частности, мэр Киева Виталий Кличко и олигарх Ринат Ахметов.

На пять дней хватает порядка пяти тонн фарша и мяса. Иногда в главное блюдо добавляют обезжиренные йогурты.

Еще до 300 килограмм сухого корма ежедневно съедают "старички", щенки и коты.

Самых маленьких откармливают из бутылочек с соской, наполненных искусственным сучьим молоком.

Гипноз Глории

– Кажется, она очень напугана. В "Сириусе" ее называют Глория. А я назову ее Шанти.

Ольга Цыганок, пиар-менеджер из Киева, держит в руках дрожащую собаку, смотрящую по сторонам с тревожным любопытством.

Ольга: Когда я увидела Глорию в интернете, она мне стала сниться.

Совсем скоро Глория-Шанти переступит порог столичной квартиры, где ее ждет новая жизнь: 14 килограмм заранее купленного корма, миски и все нужные лекарства.

Ольга забирает своего нового друга во время карантина. Но не для того, чтобы без проблем гулять по улицам в условиях ЧС.

– Моя мотивация совсем не в этом, – объясняет она. – Я давно хотела взять кого-то. Это моя давняя мечта. Как только Глорию увидела, она меня сразу загипнотизировала.

В "Сириусе" есть большая площадка для выгула собак. В этом помогают волонтеры и все желающие. Люди приезжают, чтобы развлечь животных.

У Ольги уже был любимец, когда ей было шесть лет.

– Она забежала с лестничной клетки в квартиру и сходу залезла в мою кровать, – рассказывает Цыганок. – Она была дворняжкой. Я люблю дворняжек, потому что у породистых карма изначально лучше – их все хотят взять себе, купить.

– Карантин – лучшее время для меня, чтобы завести собаку, – говорит она. – Я сейчас работаю из дома. Мне не нужно брать отдельно отпуск, чтобы собака адаптировалась. Я смогу уделить ей много времени, познакомиться, сблизиться.

Безобразия карантина

По словам Александры Мезиновой, украинцы в отличие от американцев, испанцев, австралийцев во время карантина не спешат забирать животных из приютов. Но оно, наверное, и к лучшему.

– Мне не нравится эта тенденция, – объясняет она. – Сейчас возьмут, а потом опять выбросят на улицу? Мы будем еще тщательней смотреть на тех, кто готов забрать наших. Мы не хотим их травмировать лишний раз. Они и так много настрадались.

Во время карантина у бездомных животных на улицах городов стало меньше еды и объедков из-за закрытых ресторанов и кафе.

– Некоторые уже выбрасывают животных из дома, потому что панически боятся заразиться от них коронавирусом, – продолжает Мезенцева. – Это какое-то средневековое невежество. Люди услышали что-то где-то, а реальные факты принимать не хотят.

Нам уже три человека звонили, хотели сдать своих любимцев. Я провела с ними беседу.

Безобразием Александра Мезинова называет и аренду собак – такие объявления стали появляться в интернете.

В "Сириусе" считают, что живодеров нужно называть живодерами, а не модным словечком "догхантеры".

Собаки в приюте лишены той свободы, которая была у них на улицах. Зато здесь они в безопасности, сыты и находятся под медицинским наблюдением.

Александра Мезинова: В Европе другое отношение к собакам, чем у нас. Там не придают большого значения, породистая собака или нет.

– Это безнравственно, бездушно и жестоко, – подбирает она правильные определения. – Во-первых, зачем наживаться на проблемах людей, давать им собаку за деньги?

Во-вторых, зачем вообще отдавать своего любимца в незнакомые руки? Он может убежать, потеряться или попасть под колеса машины.

Носок, Шприц, Фархад

Тигра, Йети Яся, Фархад, Мушка. Сотни, тысячи кличек написаны на вольерах "Сириуса".

В этой громадной семье внимания достойны все. Тут стараются хранить историю о каждом.

Дворовой пес Носок любит, когда к нему подходят люди.

– У нас, например, есть Шприц, – делится Александра Мезинова. – Очень болел, когда к нам попал. Его много кололи, так он и стал Шприцем.

Или Носок. Привезли его худющим, вытянутым, смешным. Поэтому у него такая кличка.

– Есть алабай Фархад, – продолжает основательница "Сириуса". – Он ходил брошенный по одному из сел. Люди позвонили, сказали, что прячутся от него по домам. Попросили забрать, иначе его пристрелят.

Алабай Фархад чуть не погиб от голода и ран, но в "Сириусе" из него сделали красавца.

Фархад попал в приют тощим – голова да кости.

– Весь в ранах, – вспоминает Александра. – Долго нам пришлось над ним поработать.

Сейчас к Фархаду ездит одна семья, пытается подружиться, наладить контакт. Парень он серьезный, порода непростая. Но, думаю, у них все получится.

Человекособаки

Кажется, любви Мезиновой хватило бы на всех, даже если бы ее "Сириус" мог принять вдвое больше животных.

У самой Александры дома пять собак и один кот.

В приют привозят много щенков. В "Сириусе" просят помочь с пеленками и медикаментами.

Глаза этой хрупкой, но сильной женщины предательски влажнеют, когда она рассказывает о всех своих питомцах, живых и ушедших.

– У меня есть Снежок, первый кот в моем доме, – улыбается защитница животных. – Совершенно очаровательный парень. Воспитанный. Джентльмен. Я его из приюта взяла.

Есть пекинес Соня – в кукурузном поле ее нашли. Есть Шоколадка – большая дворняга, такая, каких я обожаю.

Когда приют появился в Федоровке, поначалу местные жители были недовольны. Но потом привыкли к такому соседству.

Александра Мезинова: Когда я стала заниматься бездомными животными, поверила в чудеса. Бывало, что один человек мог пожертвовать для них $100 тысяч.

Александра мечтает о полной реконструкции приюта, с новыми, современными вольерами. Проект уже давно разработан. На реализацию нужно около 40 миллионов гривен.

Давняя страсть Александры – алабаи. На старый Новый год друзья подарили ей маленькую Амину.

– Моя старенькая алабайка Алтын умерла, – понижает голос Мезинова. – Я ее безумно любила. Она была настоящим человечком.

– Знаете, у меня в жизни были три собаки, которые были людьми, в хорошем смысле этого слова, – делится она. – Среди них Снежок, совершенно очаровательный.

Снежок обожал меня. Когда я расстраивалась, всегда утешал, носом подбивал мне руку, слизывал слезы с лица.

Те, кто способен на такие чувства, вправе рассчитывать на ответную любовь и заботу людей.

Александра Мезинова: Печально, когда таких красавцев выбрасывают. Мы стараемся помогать всем, но места для всех не хватит.

Питомцы "Сириуса" терпеливо ждут, когда на них обратят внимание. И всякий раз машут приветливо хвостами, когда в приюте появляется незнакомый человек.

Собачьи мечты и надежды лучше всего выражает табличка на одном из вольеров, способная растопить даже самое холодное сердце:

"Я очень ласковая, умная и добродушная. Веду себя спокойно. Здорова, привита. Обработана от паразитов. Мне не место в приюте. Пожалуйста, заберите меня домой! Или хотя бы выгуляйте...".