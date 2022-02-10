Західна короткозорість може відштовхнути ключового партнера на Південному Кавказі

Авторы:

Русиф Гусейнов – директор бакинского аналитического Центра имени Топчубашева Махаммад Маммадов – исследователь в Центре имени Топчубашева

В конце 1990-х годов бывший советник США по национальной безопасности в администрации Картера Збигнев Бжезинский охарактеризовал Азербайджан и Украину как "геополитические центры" и ключевые узлы региональной конфигурации власти в ввиду их стратегического расположения на европейских линиях разлома после холодной войны.

Сегодняшние события вокруг этих стран показывают, что они по-прежнему продолжают играть ключевую роль в региональной геополитике, особенно в контексте ухудшения европейской системы безопасности после окончания холодной войны.

Как утверждал Бжезинский, будущее Азербайджана и Украины будет иметь решающее значение для определения того, кем может или не может стать Россия, что должно подтолкнуть Запад к более тесному взаимодействию с двумя странами Восточного партнерства.

Однако недавний несбалансированный подход администрации Байдена к Армении (союзнику России) и Азербайджану бросает тень на ее стратегическое партнерство с последним.

Приглашение президентом Джо Байденом Армении принять участие в Саммите за демократию в декабре прошлого года, не упомянув Азербайджан и Турцию, было расценено как ненужный жест во время углубляющегося кризиса безопасности в Европе, тогда как Россия выдвигает претензии на сферы влияния, а Запад отказывается их принимать.

В то же время Встреча советника по национальной безопасности США Джейка Салливана со своим армянским коллегой Арменом Григоряном в Вашингтоне 15 декабря для обсуждения событий на армяно-азербайджанской границе вызвала гнев Баку, поскольку азербайджанской стороне не была предоставлена аналогичная возможность.

Президент Алиев заявил, что проармянский уклон в политике Вашингтона на Южном Кавказе – это его личное дело, но это может иметь последствия для двусторонних отношений с Азербайджаном.

Месяц спустя, по иронии судьбы, именно премьер-министр Армении Никол Пашинян направил войска в Казахстан в рамках возглавляемой Россией миссии ОДКБ для подавления антиправительственных протестов в крупных городах.

Пашинян, сам пришедший к власти на волне народных протестов в 2018 году, теперь охарактеризовал гражданские беспорядки в Казахстане как организованные извне. По словам лидера Армении, этого было достаточно, чтобы сработала статья 4 устава ОДКБ о взаимной помощи во время внешнего вмешательства.

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Содействуя усилиям России по поддержке авторитарного режима по соседству, Ереван, с одной стороны, показал на чьей он стороне в свете углубления разрыва между демократическим Западом и авторитарной Россией.

В рамках этого "Священного союза" с Россией и Беларусью Армения открыто продемонстрировала, на что она готова пойти ради сохранения авторитарной стабильности в странах ОДКБ.

С другой стороны, тесное участие Армении ("простой пешки в стратегии России в Казахстане") в центральноазиатской авантюре кремля означало не что иное, как удовлетворение неоимперских амбиций Москвы на постсоветском пространстве, которые недавно стали намного яснее в ультиматумах Кремля США и НАТО.

Статья 7 проекта соглашения, предложенного странам НАТО 17 декабря, открыто призывала организацию прекратить ведение "любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии".

Поддержка Ереваном зарубежных авантюр Кремля не нова: еще в феврале 2019 года армянская сторона направила военнослужащих в Сирию в рамках поддержки российской политики на Ближнем Востоке.

Обычно игнорируемый западными наблюдателями, этот шаг также был осуществлен при Пашиняне, чей приход к власти в 2018 году в целом приветствовался как новое, более прозападное и менее пророссийское направление внешней политики Армении.

В 2020 году подход Армении к конфликту с Азербайджаном "новая война за новые территории" привел к ее унизительному поражению во Второй Карабахской войне, что не только подняло ее зависимость от России до беспрецедентной высоты, но и усилило уязвимость Азербайджана перед давлением России.

По сравнению с Арменией, политика Азербайджана в отношении России до сих пор была более тонкой, что давало ему большую погрешность в отношениях с северным соседом.

Обладая относительно сильной экономикой и многосторонними союзами, Баку активно участвует в геополитической трансформации более широкого Черноморско-Каспийского бассейна, где его главный союзник Турция также недавно укрепила свой экономический и военный профиль.

В интервью местным телеканалам 12 января президент Алиев, намекая на пресловутые предложения России НАТО, заявил, что Азербайджан, опираясь на собственные силы, готов к любым возможностям в случае краха нынешней системы международных отношений.

Два дня спустя, на фоне растущей напряженности вокруг границ Украины, он посетил Киев и встретился со своим коллегой Владимиром Зеленским.

В совместном заявлении после встречи два лидера подтвердили поддержку друг друга в вопросах суверенитета и территориальной целостности и заявили, что оба будут работать над защитой своих международно признанных границ.

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В этом контексте рассчитанная поддержка Азербайджаном Украины приобретает новое значение, поскольку другие прозападные промежуточные страны, особенно Грузия, в значительной степени затихли на фоне растущей неопределенности вокруг границ Украины.

За исключением твита министра иностранных дел Давида Залкалиани, выражающего солидарность с Киевом, грузинское руководство до сих пор уклонялось от открытой поддержки Украины.

Интересно, что в резолюции, принятой грузинским парламентом 1 февраля, отсутствовала фраза "российская агрессия", что побудило оппозиционных деятелей обвинить действующий режим в том, что он закрывает глаза на то, что происходит со стратегическим партнером Тбилиси.

Примечательно, что еще в 2014 году Баку входил в группу государств, осуждающих аннексию Крыма, тогда как тогдашний президент Армении Серж Саргсян стал первым иностранным лидером, поздравившим Владимира Путина на официальном уровне.

27 марта 2014 года Азербайджан проголосовал за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую государства не признавать референдум в Крыму о присоединении к России, а посольство Азербайджана в Киеве опубликовало заявление, подтверждающее приверженность Азербайджана принципам суверенитета, независимости и поддержки территориальной целостности Украины.

Как и следовало ожидать, осторожная поддержка Азербайджаном Украины во время острого кризиса безопасности и его способность сыграть ключевую роль после потенциальной войны – будь то поставки энергоносителей, проекты по подключению или дипломатические связи – не остались незамеченными в западных столицах.

ЕС уже начал переговоры с Баку о потенциальных экстренных поставках газа на случай, если Россия ограничит поставки газа в Европу в качестве карательной меры против западных санкций.

30 января глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеф Боррелл заявил, что ЕС координирует свои действия с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, чтобы повысить свою устойчивость к возможным шокам поставок, исходящим из России.

4 февраля комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели и комиссар по энергетике Кадри Симсон посетили Баку, чтобы обсудить возможность увеличения поставок газа в Европу.

Присутствовавший на ежегодном заседании Консультативного совета Южного газового коридора комиссар Симсон назвал проект "продолжающейся историей успеха", способствующей энергетической безопасности ЕС во все более неопределенных рыночных условиях.

На встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым комиссар Вархели заявил, что ЕС рассчитывает на Азербайджан как на надежного партнера по поставкам энергоносителей и желает, чтобы последний рассмотрел вопрос об увеличении объемов поставок газа в ЕС и на Западные Балканы в ближайшем будущем.

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Азербайджан начал напрямую поставлять свой природный газ на европейские рынки с декабря 2020 года.

Трансадриатический трубопровод (TAP) в рамках Южного газового коридора доставил более 8 миллиардов кубометров азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз-2" в Каспийском море в Грецию, Италию и Болгарию в 2021 году, что стало альтернативным и надежным источником поставок для членов ЕС.

По словам президента Алиева, в 2022 году Баку будет экспортировать около 19 миллиардов кубометров газа. Более 8 миллиардов кубометров из этого объема будет направлено в Турцию, а чуть более 7 миллиардов кубометров будет продано в Италию. Оставшаяся часть будет разделена между Грузией, Болгарией и Грецией.

Руководство Азербайджана также неоднократно заявляло, что может договориться об увеличении ежегодных поставок европейским потребителям, если возникнет такая необходимость.

В интервью испанскому информационному агентству EFE в октябре президент Алиев подтвердил, что Азербайджан готов увеличить экспорт природного газа в ЕС, но ему необходимо договориться о новом соглашении, потому что "ты сначала должен продавать газ, а затем производить его".

Хотя сумма, которую может предложить азербайджанская сторона, никоим образом не достаточна для того, чтобы самостоятельно восполнить дефицит спроса, она все же может стать значимой альтернативой политике ЕС по диверсификации энергетики.

Баку также оказался надежным энергетическим партнером для стран, сталкивающихся с использованием Россией энергии в качестве инструмента давления во внешней политике. С 2007 года он заменил Россию в качестве основного поставщика газа в Грузию, снизив зависимость последней от России, особенно после августовской войны 2008 года.

Сегодня Азербайджан удовлетворяет около 90 процентов потребностей в природном газе в Грузии и 20 процентов в Турции.

В Украине увеличение экспорта нефти и газа из Азербайджана с 2014 года сыграло важную роль в повышении устойчивости Киева к энергетическим кризисам.

По словам украинских чиновников, государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR с 2016 года является основным поставщиком нефти для украинских нефтеперерабатывающих предприятий.

Располагая более чем 60 автозаправочными станциями в разных частях страны, SOCAR довольно активно работает на розничном рынке Украины.

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В недавнем соглашении, подписанном между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и генеральным директором НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко, стороны договорились о "расширении сотрудничества в энергетическом секторе и совместной реализации проектов на нефтегазовом рынке Украины, строительстве новых и реконструкции существующих нефтеперерабатывающих заводов на территории Украины и поставках газа в страну".

Самое главное, что Азербайджан мог бы возобновить переговоры с Киевом и западными партнерами о возможной поставке сжиженного природного газа в Украину через черноморские порты Грузии.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), соединяющий Китай с европейскими рынками через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию, частью которого Украина стремится стать, особенно после того, как Россия запретила транзит товаров через свою территорию в 2015 году, может помочь Киеву гарантировать безопасность поставок и диверсифицировать свой импорт энергоносителей.

Неудивительно, что этот вопрос был одной из ключевых тем обсуждения между украинским и азербайджанским лидерами во время визита последнего в Украину 14 января.

На совместном брифинге для прессы президент Зеленский заявил, что они договорились со своим азербайджанским коллегой о продолжении "совместной работы над рядом перспектив, среди прочего, созданием транспортного коридора, возможно, в рамках ГУАМ, который объединяет Грузию, Украину, Азербайджан и Молдову".

В этом контексте финансовая помощь ЕС в рамках недавно объявленного Экономического и инвестиционного плана может стать значимым вкладом в решение сложных инфраструктурных проблем, с которыми сталкиваются эти страны в Черном и Каспийском морях.

Кроме того, при активном участии региональных держав, таких как Турция и Польша, и при усиленной финансовой поддержке со стороны США и ЕС, можно было бы добиться большей координации между региональными структурами связи, такими как Инициатива Трех морей, возглавляемая Польшей, и Средним коридором Азербайджана, основанным вокруг железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, что позволило бы странам ГУАМ создать более устойчивую структуру сотрудничества.

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Поскольку западное внимание переключилось на более насущные геополитические проблемы в Азии, США может оказаться полезным передать часть своих региональных обязанностей крупным региональным державам, таким как Турция и Польша, через формирования, подобные ГУАМ+, косвенно сдерживая растущую напористость Москвы в регионе.

Недавние переговоры между Азербайджаном, Грузией, Украиной и Турцией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах указывают на то, что эти страны заинтересованы в гораздо более глубоком сотрудничестве в военной и экономической областях, которое могло бы укрепить их позиции в новых ограничительных геополитических условиях.

Поэтому западные страны в целом и США в частности должны оценить ключевую роль Азербайджана в обеспечении региональной безопасности и избегать дальнейшего отчуждения от него, поддаваясь саморазрушительной идеологической лихорадке азербайджанофобии армянского лобби.

В этом контексте решение ЕС выделить 2 миллиарда евро на инвестиции, чтобы сохранить паритет с объемом инвестиций в Армению в рамках недавно объявленного Экономического и инвестиционного плана, стало решающим шагом вперед в отношениях между ЕС и Азербайджаном и аналогичными шагами США администрация придаст позитивный тон американо-азербайджанским отношениям в трудные времена для европейской безопасности.

Русиф Гусейнов – директор бакинского аналитического Центра имени Топчубашева

Махаммад Маммадов – исследователь в Центре имени Топчубашева

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