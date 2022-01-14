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Алієв на зустрічі з Зеленським зобов'язався підтримувати суверенітет України

П'ятниця, 14 січня 2022, 14:57
Алієв на зустрічі з Зеленським зобов'язався підтримувати суверенітет України
Ільхам Алієв і Володимир Зеленський, фото Офісу президента

На переговорах у Києві президенти України Володимир Зеленський та Азербайджану Ільхам Алієв підписали декларацію про обопільну готовність надавати підтримку суверенітету й територіальній цілісності обох держав.

Джерело: сайт президента України з посиланням на виступ президентів перед журналістами за результатами зустрічі

Пряма мова Зеленського: "Ми підписали Спільну декларацію президентів України й Азербайджану. Нею закріплено готовність надавати обопільну підтримку суверенітету й територіальній цілісності наших держав у міжнародно визнаних кордонах, спільну протидію гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир і стабільність у Чорноморсько-Каспійському регіоні та за його межами".

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Деталі: Документ підтверджує готовність сторін до поглиблення стратегічного партнерства.

Зокрема, у декларації закріплюється прагнення інтенсифікувати двосторонню предметну взаємодію в політико-безпековій, торговельно-економічній, паливно-енергетичній, військово-технічній, інфраструктурній, транспортній, авіабудівній, агропромисловій, культурно-гуманітарній та інших галузях.

Також там визначається готовність до активізації співробітництва в питанні протидії гібридним загрозам; йдеться про подальше посилення співпраці у сфері оборонної промисловості шляхом завершення поточних та розробки нових спільних проектів.

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Крім того у спільній декларації міститься пряма згадка про наміри поглиблювати співробітництво в межах міжнародних та регіональних організацій і форумів, зокрема ООН, ОБСЄ, Ради Європи, ГУАМ, ОЧЕС.

 
Ільхам Алієв і Володимир Зеленський підписують декларацію
фото Офісу президента

Українська правда
Теми: АлієвЗеленськийАзербайджанУкраїна
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