Алієв на зустрічі з Зеленським зобов'язався підтримувати суверенітет України

На переговорах у Києві президенти України Володимир Зеленський та Азербайджану Ільхам Алієв підписали декларацію про обопільну готовність надавати підтримку суверенітету й територіальній цілісності обох держав.

Джерело: сайт президента України з посиланням на виступ президентів перед журналістами за результатами зустрічі

Пряма мова Зеленського: "Ми підписали Спільну декларацію президентів України й Азербайджану. Нею закріплено готовність надавати обопільну підтримку суверенітету й територіальній цілісності наших держав у міжнародно визнаних кордонах, спільну протидію гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир і стабільність у Чорноморсько-Каспійському регіоні та за його межами".

Реклама:

Деталі: Документ підтверджує готовність сторін до поглиблення стратегічного партнерства.

Зокрема, у декларації закріплюється прагнення інтенсифікувати двосторонню предметну взаємодію в політико-безпековій, торговельно-економічній, паливно-енергетичній, військово-технічній, інфраструктурній, транспортній, авіабудівній, агропромисловій, культурно-гуманітарній та інших галузях.

Також там визначається готовність до активізації співробітництва в питанні протидії гібридним загрозам; йдеться про подальше посилення співпраці у сфері оборонної промисловості шляхом завершення поточних та розробки нових спільних проектів.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того у спільній декларації міститься пряма згадка про наміри поглиблювати співробітництво в межах міжнародних та регіональних організацій і форумів, зокрема ООН, ОБСЄ, Ради Європи, ГУАМ, ОЧЕС.