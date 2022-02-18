Закон про мажорів: Слуги хочуть у 10 разів підняти штрафи для власників елітних авто

Штрафи за порушення ПДР для власників елітних авто (вартістю від 85 тис. дол.) із 2023 року можуть зрости у 10 разів.

За деякі порушення штрафуватимуть на півмільйона гривень. Зокрема, це стосується керування авто у стані алкогольного сп’яніння або ж невиконання посадовою особою вимоги про зупинку.

Законопроєкт № 7026 зареєстрували у Раді депутати від фракції "Слуга народу".

Інститут законодавчих ідей виявив у законопроєкті корупційний ризик – дискримінаційний підхід до визначення розмірів штрафів, що може призвести до вимагання хабарів задля уникнення величезних санкцій та полювання на "багатих" порушників.

Вартість автомобіля, який потрапив у ДТП, ніяким чином не впливає на наслідки порушення.

Практика показує, що це може впливати тільки на те, чи понесе водій відповідальність, коли "у бій" ідуть зв’язки та гроші. Таким чином, законодавча ініціатива більше є популістською, ніж працюватиме насправді.

Пропоноване десятикратне збільшення адмінштрафів передбачає більш суворі покарання, ніж кримінальні санкції.

Наприклад, за невиконання вимог про зупинку (ч. 2 ст. 122-2 КУпАП), водієві елітного автомобіля загрожуватиме штраф в розмірі 510 тис. грн. Такий розмір штрафу за суворістю відповідає покаранню за особливо тяжкі злочини.

Це в свою чергу створює ризик того, що водієві вигідніше дати хабар, ніж сплатити штраф у десятикратному розмірі.

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Якими можуть бути нові розміри штрафів?

13 600 грн – за випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах (ст. 80 КУпАП);

5 100 грн – експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах (ст. 81 КУпАП);

5 100 грн – порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами (ст. 121 КУпАП);

2 550 грн – експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах (ст. 121-1 КУпАП);

2 550 грн – перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання та порушення інших правил дорожнього руху (ст. 122 КУпАП);

1 530 – 510 000 грн – невиконання водіями вимог про зупинку (ст. 122-2 КУпАП, максимальний розмір – для частини 2);

34 000 грн – залишення місця ДТП (ст. 122-4 КУпАП);

8 500 грн – порушення правил руху через залізничні переїзди (ст. 123 КУпАП);

8500 грн – порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд тощо (ст. 124 КУпАП);

680 грн – ненадання транспортних засобів поліцейським та медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам ЗСУ (ст. стаття 124-1 КУпАП);

4 250 – 408 000 грн – керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування ним, має тимчасове обмеження у праві керування або не пред’явила документів для перевірки (ст. 126 КУпАП);

17 000 – 25 500 грн – випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів (ст. 128 КУпАП);

170 000 – 510 000 грн – керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів (ст. 130 КУпАП).

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Також вдвічі можуть зрости штрафи за вчинення кримінальних правопорушень у цій сфері.

Що таке "елітний автомобіль", депутати зазначають тільки в пояснювальній записці. Це легковий автомобіль, середньоринкова вартість якого перевищує 375 розмірів встановлених законом розмірів мінімальних заробітних плат, тобто на 2022 рік його вартість становить понад 2,4 млн грн.

Депутати планують запровадити це поняття законопроектом про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо зниження оподаткування соціальних автомобілів та підвищення оподаткування елітних автомобілів.

Однак на момент реєстрації і опублікування тексту законопроєкту № 7026, законопроєкту з вказаною назвою зареєстровано не було, що не дає змогу комплексно оцінити запропоноване регулювання.

Із повним текстом висновку ІЗІ можна ознайомитися тут.

Мартина Богуславець