Час діяти. Звернення до російських знаменитостей, діячів культури та креативних індустрій

Пока весь мир публикует видео многоквартирных домов, разрушенных российскими ракетами, ужасается обстрелам жилых кварталов, разбомбленным детским садам, видит раненых и убитых гражданских, большинство российских граждан продолжают верить российскому телевизору. Согласно которому, Украина начала первой, атаки ведутся только по военным объектам и никто не пострадал.

Кроме замалчивания правды и откровенной лжи официальных представителей власти, пропаганду ведет ряд российских звезд и публичных личностей. К примеру, Николай Басков буквально озвучивает тезисы Путина, а Тина Канделаки уверяет, что свидетельствам смертей мирных граждан сфабрикованы нами, украинцами.

В то же время, все больше знаменитостей и деятелей креативных индустрий выступают против войны. Они публикуют публичные обращения, подписывают манифесты и направляют коллективные письма. Они говорят, в России гораздо больше разума и человечности, чем кажется. Но с диктатором во главе государства проявить их не так просто.

Мы верим, что цепная реакция может сработать и здесь. В одиночку – страшно. Сообща же можно осуществить невозможное. Даже в стране, где правит диктатор. Особенно в стране, где правит диктатор.

Если вы имеете силу голоса и аудиторию, которая вам доверяет на общенациональном уровне, либо в своем узком сообществе, пришло время встать и говорить. А лучше – действовать. Потому что россияне также заслуживают свободы и могут получить ее.

Как показывает история, ситуация отличается от 2014 года, когда действия Путина осудило около сотни культурных деятелей России. Сегодня их значительно больше. Мы верим, что это лишь те, кто высказался. А готовых выступить против – сотни тысяч и миллионы граждан РФ.

Владимир Путин единолично принял решение, которое определит вашу жизнь, жизнь ваших детей и внуков на десятилетия вперед. Это – путь к изолированной от остального мира, лживой, токсичной, ответственной за массовые смерти России.

Времени на подумать не осталось. Прочтите уже опубликованные заявления и делайте свои. А лучше – действуйте.

Жертвуйте деньги, выходите на демонстрации, говорите с теми, кто не понимает. Чем раньше, тем лучше. Не забывайте, что культура и искусство всегда были тем, что делает мир лучше и человечнее.

Сегодня каждую минуту умирают люди – украинцы и русские, как военные так и мирные жители. И с каждой минутой промедления их становится больше.

Кто уже высказался против войны с Украиной (неполный список)

Катя Варнава

Наталья Водянова

Максим Галкин

Борис Гребенщеков

Александр Гудков

Юрий Дудь

Ксения Дукалис

Макс Корж

Манижа

Валерий Меладзе

Noize MC

Данила Поперечный

Александр Ревва

Семен Слепаков

Оксимирон

Коллективные обращения

Обращение российских НКО о прекращении войны

Открытое письмо российских дизайнеров и иллюстраторов против войны с Украиной

Открытое письмо архитекторов и градостроителей России против военных действий в Украине

Открытое письмо российских работников культуры и искусства против войны с Украиной

Открытое письмо российской подкаст-индустрии против военных действий в Украине

Коллективное письмо Конгресса Интеллигенции

Leading Russian producers and directors call for an "immediate end" to invasion of Ukraine

The Blueprint, BURO. и Good Morning, Karl

Российские актеры, музыканты, поэты и общественные деятели выступили против войны с Украиной

"Ельцин-центр"