Пояснення редакції УП щодо збору на покращення ППО

Дорогі друзі, читачі, колеги!

З перших днів повномасштабного вторгнення "Українська правда" робить все, що є в наших силах, для забезпечення потреб, які виникають у військових та цивільних. Досвід останніх десяти місяців показує, що разом з нашими читачами ми можемо реалізовувати багато ініціатив. Ми дякуємо аудиторії УП за цю довіру.

Важливе уточнення: кожного разу, оголошуючи новий збір, ми відповідаємо на запити військових та організацій, які до нас звертаються та заслуговують на довіру.

Учора на офіційній сторінці Головнокомандувача ЗСУ з’явився допис щодо збору коштів на протиповітряну та протиракетну оборону.

Зважаючи на резонанс, який викликала ця публікація та запитання до нас, маємо пояснити ситуацію, яка склалася.

У листопаді до нас звернулися військові з проханням допомогти зібрати 11,5 млн гривень на покращення системи ППО. Мова у запиті йшлася про закупівлю додаткового обладнання – комплексу радіоелектронної боротьби та апаратного комплексу імітування сигналів.

Скриншот допису-підтвердження СтратКому ЗСУ Джерело

Для збору нам надали реквізити фонду "Ми переможемо", який, як зазначено на офіційному сайті, "був створений з метою координації дій українських та міжнародних волонтерів для максимально ефективного використання ресурсів згідно з актуальними короткостроковими та довгостроковими задачами Збройних Сил України".

У квітні 2022 року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробив офіційну заяву на своїх платформах про створення благодійного фонду, що носитиме його ім'я. А також зазначив, що довіряє його засновникам. Згодом цей фонд було перейменовано на "Ми переможемо".

19 грудня Валерій Залужний вирішив публічно уточнити, що тепер не має стосунку до фонду.

Це однак не робить "Ми переможемо" менш компетентною і авторитетною в колі військових структурою.

Також хочемо зазначити, що у публічній комунікації ми жодного разу не наголошували, що проводимо цей збір за ініціативи Головнокомандувача ЗСУ.

19 грудня Офіційна сторінка Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердила наведені вище факти:

Збір – відповідь на запит військових Сума збору – 11, 5 мільйонів гривень зазначена у запиті

"Українська правда" продовжує працювати над тим, щоб виконати зобов'язання перед військовими і зібрати необхідні кошти.

На покращення ППО На Новий рік без російських ракет і дронів! Ціль: 11 500 000.00 ₴ Посилання на банку: monobank.ua Номер картки банки: 5375 4112 0366 5000

Спільна мета українців сьогодні – перемога ЗСУ.

P.S.: Непорозуміння щодо збору коштів у фонд "Ми переможемо", на жаль, має і політичний підтекст. Наразі ми не можемо розповісти про цей бік історії публічно, але обов‘язково зробимо це після Перемоги.