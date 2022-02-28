4 день війни. Я відчуваю, що зараз ми стоїмо на порозі чогось дуже великого.

Відбувається щось таке, чого ніхто не міг передбачити і чого світ не чекав: у двобої зійшлася воля і страх і перше перемагає.

Це війна за свободу і ще вчора вважалося, що ніхто крім США не може її по справжньому відстоювати.

Сьогодні в Європі народжується нова Америка. Вона не така "прекрасна" як попередня. Її зараз вигризають зубами з кров’ю, але вона вже доводить, що може перемагати навіть у бою з країною у якої є ядерна зброя...

Війна в Україні ведеться не просто за територію, ні! Це світова війна, де батьки воюють з тими, хто просто любить битися, і ці батьки воюють за майбутнє своїх дітей – за майбутнє усього людства!

Ви, мабуть, уже бачили криваві фотографії і "смішні" тексти під ними. Поля всипані тілами з текстом "Взяли Киев, отдихают". Відверто жорстокі переписки з родичами загиблих з звертаннями "заберите мясо". Це дійсно робимо ми!

А знаєте чому? Бо 16 дітей за останні чотири дні загинуло в цій війні. Це майбутнє, якому не дали шансу вирости. Це сім’ї у яких забрали нащадків.

Ні! Ми оплакуємо дітей не тому, що вони такі милі і з ними весело гратися! Ми ненавидимо, бо в них не було шансу! Вони не пізнали життя, вони не встигли "Побудувати будинок, посадити дерево і виховати сина", чи якою там має бути ваша "Американська мрія"?!

Коли в нас забирають майбутнє – ми заберемо в них все (І навіть не моргнемо)!

Знаєте чим прекрасний цей феномен? Він зовсім не ідеологічний. Ми навіть не замислювалися, коли створювали цей наратив.

Ізраїль існує, бо Євреї пам’ятають минуле і не дозволять його повторювати. Греція існує, бо це колиска Європейської цивілізації. Великобританія вірна своїй короні і так далі…

У нас цього немає. Ми не маємо навороченої причини існування, ми просто хочемо бути вільними і ми просто хочемо мати майбутнє.

Світ з-під своїх масок здивовано дивиться на квінтесенцію реальності! Захід шокований!

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Як країна, що не має причини для існування, країна, що ще недавно була частиною іншої держави, може відбивати третю найпотужнішу армію світу з втратами 1:10?! Як?!

Дуже просто. Ми не стоїмо заради грошей, не стоїмо за історію, ми не тут бо "любимо вбивати", ми тут просто тому, що ми люди.

Кожен із нас – це ніщо більше, аніж людина. Без маски, без прикрас. Ми просто хочемо жити. Ми просто хочемо мати майбутнє.

Ми просто готові за це боротися.

Слава Україні!

Богдан Винницький

Джерело

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