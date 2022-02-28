Сегодня в Европе рождается новая Америка

4 день війни. Я відчуваю, що зараз ми стоїмо на порозі чогось дуже великого.

Відбувається щось таке, чого ніхто не міг передбачити і чого світ не чекав: у двобої зійшлася воля і страх і перше перемагає.

Це війна за свободу і ще вчора вважалося, що ніхто крім США не може її по справжньому відстоювати.

Сьогодні в Європі народжується нова Америка. Вона не така "прекрасна" як попередня. Її зараз вигризають зубами з кров’ю, але вона вже доводить, що може перемагати навіть у бою з країною у якої є ядерна зброя...

Війна в Україні ведеться не просто за територію, ні! Це світова війна, де батьки воюють з тими, хто просто любить битися, і ці батьки воюють за майбутнє своїх дітей – за майбутнє усього людства!

Ви, мабуть, уже бачили криваві фотографії і "смішні" тексти під ними. Поля всипані тілами з текстом "Взяли Киев, отдихают". Відверто жорстокі переписки з родичами загиблих з звертаннями "заберите мясо". Це дійсно робимо ми!

А знаєте чому? Бо 16 дітей за останні чотири дні загинуло в цій війні. Це майбутнє, якому не дали шансу вирости. Це сім’ї у яких забрали нащадків.

Ні! Ми оплакуємо дітей не тому, що вони такі милі і з ними весело гратися! Ми ненавидимо, бо в них не було шансу! Вони не пізнали життя, вони не встигли "Побудувати будинок, посадити дерево і виховати сина", чи якою там має бути ваша "Американська мрія"?!

Коли в нас забирають майбутнє – ми заберемо в них все (І навіть не моргнемо)!

Знаєте чим прекрасний цей феномен? Він зовсім не ідеологічний. Ми навіть не замислювалися, коли створювали цей наратив.

Ізраїль існує, бо Євреї пам’ятають минуле і не дозволять його повторювати. Греція існує, бо це колиска Європейської цивілізації. Великобританія вірна своїй короні і так далі…

У нас цього немає. Ми не маємо навороченої причини існування, ми просто хочемо бути вільними і ми просто хочемо мати майбутнє.

Світ з-під своїх масок здивовано дивиться на квінтесенцію реальності! Захід шокований!

Як країна, що не має причини для існування, країна, що ще недавно була частиною іншої держави, може відбивати третю найпотужнішу армію світу з втратами 1:10?! Як?!

Дуже просто. Ми не стоїмо заради грошей, не стоїмо за історію, ми не тут бо "любимо вбивати", ми тут просто тому, що ми люди.

Кожен із нас – це ніщо більше, аніж людина. Без маски, без прикрас. Ми просто хочемо жити. Ми просто хочемо мати майбутнє.

Ми просто готові за це боротися.

Слава Україні!

Богдан Винницький

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