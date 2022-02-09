Конкурс до Вищої кваліфкомісії суддів: шанс для доброчесних юристів

Минулої п’ятниці, 4 лютого, стартував конкурс на посади у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України.

Це вперше в нашій історії членів ключового органу в судовій системі визначатимуть не в офісі президента чи на "сходці" суддівських босів, а на відкритому та чесному конкурсі, результати якого визначатимуть незалежні експерти.

Громадянське суспільство кілька років боролось за якісне оновлення Вищої кваліфкомісії суддів, тепер же майбутнє реформи залежить від того, як багато незалежних та чесних правників подадуть свої документи на конкурс.

Конкурс на посади у Вищій кваліфкомісії суддів (скорочено ВККС) – це один із ключових етапів судової реформи, яку проголосував парламент влітку 2021 року.

Суть реформи у тому, щоб зробити так, аби всі головні кадрові рішення щодо суддів – призначення, звільнення, покарання, заохочення – приймали доброчесні фахівці. Де їх взяти? На відкритих конкурсах, результати яких визначають авторитетні міжнародні експерти.

До складу Конкурсної комісії, яка обиратиме членів ВККС, увійшли троє українських суддів та троє міжнародних експертів.

Зокрема, Рада суддів України делегувала до конкурсної комісії суддю Верховного Суду Івана Міщенка, суддю Київського апеляційного суду Сергія Верланова та суддю Шостого апеляційного адміністративного суду Євгена Мєзєнцева.

Міжнародні партнери запропонували до складу Конкурсної комісії суддю федерального суду у відставці Теда Зажечни (Канада), суддю Верховного Суду штату Мічиган у відставці Стівена Маркмана (США) та спецпрокурора відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах Роберта Брукхайсена (Нідерланди).

Попри те, що Рада суддів не спромоглась делегувати до конкурсної комісії суддів із бездоганною репутацією, саме у міжнародних експертів в Конкурсній комісії вирішальний голос у прийнятті рішень щодо переможців конкурсу.

Очолює Конкурсну комісію канадієць Тед Зажечни. Він вже відомий українцям своєю участю у відборі суддів Вищого антикорупційного суду. Тоді завдяки Зажечни та ще п’ятьом міжнародним експертам понад 85% сумнівних кандидатів припинили участь в конкурсі.

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Завдяки участі міжнародних експертів у конкурсі реальні шанси стати суддями отримали гідні кандидати. Серед них – адвокат та правозахисник з Рівного Микола Глотов. Він переміг у конкурсі та сьогодні працює суддею в Апеляційній Палаті Вищого антикорупційного суду.

Натомість, для адвоката із Харкова Максима Селіванова участь у конкурсі на посаду судді Верховного Суду у 2017 закінчилась поразкою. Тоді чимало гідних кандидатів опинились внизу рейтингового списку, а судді зі шлейфом сумнівних рішень і статків стали переможцями конкурсу.

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Відмінність у тому, що міжнародні експерти не були залучені у добір суддів Верховного Суду, а висновки Громадської ради доброчесності мали лише рекомендаційний характер. Саме тому так важливо було домогтися не лише участі міжнародних експертів у відборі майбутніх членів ВККС, але й забезпечити їм вирішальний голос.

21 січня та 24 січня Конкурсна комісія провела перші засідання, де затвердила регламент своєї роботи та правила проведення конкурсу.

Добір членів ВККС триватиме кілька місяців та відбуватиметься у два етапи:

перевірка документів та інформації про кандидатів за критеріями доброчесності та професійної компетентності; завдання цього етапу – відібрати найкращих кандидатів на співбесіду; проведення співбесіди із відібраними кандидатами та складання списку 32 рекомендованих до призначення кандидатів.

Закон не передбачає складної багатоетапної процедури відбору із проведенням численних тестувань та перевірок кандидатів.

Разом з тим, Конкурсна комісія має достатньо повноважень, аби всебічно дослідити статки та поведінку кандидатів в минулому та відібрати лише гідних кандидатів.

Підтримувати Конкурсну комісію в цьому завданні будуть і громадські організації – Центр протидії корупції, Автомайдан, Фундація DEJURE, Центр політико-правових реформ, Трансперенсі Інтернешнл, які також аналізуватимуть інформацію про кандидатів.

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Таким чином, майбутнє судової реформи зараз в руках сміливців, які подадуть документи на участь у конкурсі до ВККС. Вимог до кандидатів небагато – бути громадянином України і знати українську мову, мати 15 років юридичного стажу, бути доброчесним та готовим присвятити чотири роки життя якісному оновленню судової системи.

Перелік документів, які треба подати, та рекомендації щодо їх заповнення – тут, прийом документів триватиме до 4 березня.

Галина Чижик

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.