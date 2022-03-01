Як борються українські кібервійська 

В перші дні війни з Росією група наших кіберактивістів здійснила скоординовані кібератаки на інфраструктуру державного сектору Російської Федерації.

В результаті злагоджених дій були виведені з ладу критично важливі інформаційні системи окупанта. Російські сили кіберзахисту намагалися чинити опір, але безрезультатно.

Завдані збитки настільки масштабні, що влада РФ замовчує ці кіберінцеденти, щоб не втратити підтримку серед власної армії та виконавчої ланки службовців.

Після першої атаки пролунала лише одна загальна заява профільного підрозділу ФСБ про критичний рівень загрози кіберзахисту.

Керівництвам держканалів та провідним пропагандистам вже спустили вказівки про висвітлення ситуації як цілком контрольованої та некритичної. Однак, у негативному випадку очікуються поширення панічних настроїв серед російських військових та зростання випадків дезертирства і ухилення від військової служби.

Також очікуються поширення антипутінських настроїв серед російського населення, так як наслідки кібератаки вони відчують на власних гаманцях. Всі заробітні плати, соціальні виплати, пенсії можуть бути заморожені на невизначений період часу.

24 лютого була здійснена атака на інформаційні ресурси та потужності основного підрядника всіх державних проектів у сфері інформаційних технологій Російської Федерації — групу компаній "Систематика", фактичним власником якої є ручний песик Путіна – Дмитро Мєдвєдєв.

Зусиллями наших хлопців була виведена з ладу розробка "Систематики" – автоматизована система "Вибори", яка всі ці роки забезпечувала путінський режим ілюзією легітимності та підтримки серед населення.

"Мешканці Росії не повинні ставати полоненими божевільного старого, його нездорових амбіцій та жорстокості. Народ Росії не повинен жити у страху! Ми даємо їм шанс на краще майбутнє. Тепер право вибору в їх руках!" – заявив кіберактивіст. Росіяни тепер будуть голосувати по-старому, на папірцях.

Того ж дня були виведені з ладу інші розробки "Систематики": системи електронного документообігу окупаційної влади на території АР Крим, а також так званих "ДНР" та "ЛНР".

Всі файли з серверів були завантажені та вже передані нашим правоохоронцям для аналізу та долучення до матеріалів кримінальних справ відносно посадовців країни-агресора, а також ватажків так званих "ЛДНР" та їх посіпак. Завдяки цим матеріалам українські правоохоронці тепер достовірно знають кожного покидька, який брав участь у анексії Криму та терористичних діях на Сході України.

Крім цього, 25 лютого була зруйнована система управління Федерального казначейства РФ, що спричинило порушення основних механізмів та інструментів фінансування армії, сил правопорядку, органів виконавчої влади та підприємств державної форми власності.

Таким чином, найближчим часом російські військові відчують всю повноту "турботи" і "матеріального забезпечення" їхньої влади, так як грошове утримання було зупинено. Це також не омине сили правопорядку, державних службовців та інших співробітників бюджетної сфери. Що ж відтепер їм прийдеться харчуватися лиш ідеями про "руський мір".

"Зазначені інформаційні ресурси для Росії втрачені назавжди, бекапи знищені. Підняти їх знову без наслідків нереально. Найближчим часом ми проведемо ряд стратегічних ударів по кіберінфраструктурі ворога і це буде не просто DDOS. Ми відкриваємо кіберфронт і удари будемо наносити не слабкіше, ніж наші воїни на суші та у повітрі. Будете дзвонити один одному по рельсах. Росія, Ласкаво просимо у 19 сторіччя!" – відмітив кіберактивіст.

Таким чином, тепер ми переконались, що міфічна непохитність російської армії у кіберпросторі така сама, як і в збройних силах: переоцінена, жалюгідна і нікчемна. Цей міф культивувався роками, аби виправдати непомірні витрати кошти росіян на корупційних військово-промисловий комплекс, який приніс Путіну мільярди доларів.