Чому батьки з КДБ напали на дітей із КВК

С одной стороны, война была неизбежна, если вспомнить, что суть московии и российской империи много столетий – война и создание великой империи.

Московия, россия сформировалась как общество значительно позже, чем европейские исторические актеры.

Россия последние столетия – словно подросток-юноша или молодой мужчина, который еще не наигрался в "я круче всех". Мол, "никто не смог, а я создам империю и стану "главным" в мире". Тогда как европейские нации переросли возраст "физических драк" и конкурируют, как взрослые, мирно и цивилизованно.

Но как драчун превратился в аморального бандита? Столетие назад российская империя из-за постоянных войн зашла в тупик. Нужно было из него выходить.

Было два основных пути. Выразителем одного из них был Лев Толстой с его тотальным отказом от насилия и его идеей перезагрузить русскую ментальность на основе мира.

Второй путь был противоположный – добавить еще больше насилия, чтоб решать проблемы. Россия свалилась во второй, выбрав путь большевизма-терроризма.

Большевизм, ссср был захватом власти, покорением общества группой фанатиков-террористов.

Это был бунт против естественной морали, Бога. Нет понятия хорошо и плохо, есть только ницшеанский сверхчеловек, который что хочет, то и делает.

В мире возник режим-убийца, воюющий против своего народа.

Немецкий нацизм во многом стал ответом на большевизм. Большевики и ссср провозгласили, что захватят весь мир. В результате, они непосредственно приложились к развязыванию кровавой Второй мировой войны. Бандиты схлестнулись между собой.

После войны ссср продолжал вести десятки гибридных войн по всему миру.

Развязывать кризисы, войны, стравливая людей между собой, чтоб в мутной воде хаоса достигать свои геополитические цели. Как это было сделано на Донбассе.

Это не осознавали граждане ссср, но это было. Не рой яму ближнему – сам в нее попадешь. Теперь война началась в самом бывшем ссср. И воюют две его части: одна – идущая в будущее, вторая – выбравшая прошлое.

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Шутка про "бомбить Воронеж", превратилась в трагедию "бомбить Харьков".

Хвост большевистский кометы террора окутал Украину в 21 веке. Русскоязычные терроризируют русскоязычных, как и сто лет назад.

Прав был кто-то проницательный, сказав, что гражданская война еще не закончилась. Убийство мирных украинцев для запугивания, ядерный шантаж – показывают, что идеи террора чекизма-большевизма живы и правят россией.

Кстати, то, что мы знаем сегодня, как россия после того, как в нее впился чекизм-большевизм, имеет ли отношение к царской россии – интересный вопрос для исследователей.

Большевистский эксперимент закончился провалом в 91-м. Теперь нео-чекисты хотят еще раз попробовать.

Снова отброшена мораль. Россияне превращены в покорную массу, работает стокгольмский синдром. Началась Вторая холодная война, необольшевизм-терроризм снова кидает вызов всему миру.

Поражает и то, насколько в кремле не уважают людей и считают, что могут заткнуть всем рот. Это явный просчет.

Жизнь парадоксальна – не удивлюсь, если осиновый кол в путинизм забьет один из тех простых русских офицеров, который сегодня послан воевать в Украину и видит реалии войны: режим против народа.

Война постбольшевиков с народом Украины "висела в воздухе". Но все же нервы у чекистов сдали именно при президенте Зеленском.

Пожалуй, он был слишком молодым и слишком новым для них. Если даже у демократической проукраинской тусовки Зеленский вызывал зубной скрежет, как выскочка, то что уже говорить про поколение кремлевских силовиков-постсовков.

"Терпи, моя красавица" – это про то, что нынешняя россия боится красоты и готова ее уничтожить.

Зеленский и сегодняшние руководители Украины физически моложе. Они формировались, когда Украина уже получила независимость.

Это первое поколение, рожденное в ссср, которое с детства росло на американских фильмах, с юности путешествовало заграницей. Оно открыто к миру. И это программирует отличное мироощущение "детей КВН" от "отцов КГБ".

Зеленскому не простили его любовь и патриотизм к Украине при его изначальной русскоязычности. Не простили, что власть он получил не из рук силовиков и олигархов, а демократично, от людей. Не выдержали красоты демократии.

Думаю, для шовинистов и наследников ссср, который официально ущемлял евреев в правах, этническое происхождение Зеленского могло быть еще одним раздражителем.

Русскоязычный популярный шоумен Зеленский взялся решительно строить Украину.

Украинцы продолжили национальное строительство, ведь оно органично.

Реальность существования Украины оказалась слишком невыносимой. Они решились на войну, которая рано или поздно аннулирует сам российский миф.

Никогда еще русские не нападали на страну, где десятки миллионов отлично говорят на русском. Где-то сейчас ухмыляется пенсионер-црушник времен ссср: "Я знал, что вы, коми, доиграетесь до войны в своем родном доме".

Попытка загнать украинцев в рабство обречена на провал. Вопрос только во времени и жертвах. Украина стала "точкой", где пишется мировая история.

Шовинизм русских по отношению к украинцам, перерос в нацизм. Сбылось пророчество: фашисты будущего назвали себя антифашистами, нацепили на себя подобие свастики Z и полезли, как зомби, заниматься братоубийством.

Маска сброшена. Под ней обыкновенное чудовище.

Идея чекизма-большевизма о том, что можно жить, ставя себя выше законов добра и зла, выше Бога, окажется на свалке истории, там же, где ее "коллега" – немецкий нацизм.

В "Преступление и наказание" Ф. Достоевского, знатока мрачных уголков русской души, герой Раскольников восклицал: "Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве так идут убивать, как я тогда шел! Я тебе когда-нибудь расскажу, как я шел… Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки!..".

Загадочная русская душа, запутавшаяся и преступная, идет следом за русским военным кораблем.

"Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко...и немыслимо оставаться россии в границах похабного мира", – писал путинский идеолог сурков в своих откровениях, анонсируя войну.

Для хаоса – порядок тесен, скучен и немыслим.

Не наигравшись в войну и создание империи, как пацаны, поддавшись греху гордыни, русские заключили сделку со злом, создав режим необольшевизм. Но у жизни есть чувство юмора – он проиграет, рано или поздно, КВНу.

Денис Самыгин