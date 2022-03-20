Путіна може зупинити лише сила, слабких він їсть на сніданок після ядерного шантажу

У міжнародних та вітчизняних політичних та експертних колах все більш актуальною стає проблема ядерного шантажу з боку росії.

Якщо визначити її суть коротко, то вона полягає у наступному – чи піде росія на реальне застосування тактичної ядерної зброї у випадку своєї поразки у війні проти України? Які будуть наслідки такого кроку? Чи загрожує людству повномасштабна ядерна війна?

Ці питання, які ще декілька тижнів тому назад виглядали як пролог до якогось апокаліптичного фільму жахів, сьогодні стали ледь не темою номер один у політичних ток-шоу, статтях аналітиків та у приватних спілкуваннях політиків не останнього рангу.

Ядерний шантаж росії: бути чи не бути

Те, що сценарій російського ядерного шантажу є цілком імовірним погоджуються і в американській розвідці. Як заявив директор розвідувального управління Пентагону, генерал-лейтенант Скотт Беррієр президент росії путін погрожуватиме застосуванням ядерної зброї проти Заходу, якщо український опір на війні продовжиться.

Багато вітчизняних та західних аналітиків притримуються такої ж точки зору. У ймовірності ядерного шантажу з боку росії у випадку вірогідності її поразки експертів Інформаційної оборони теж сумнівів майже немає.

Однак між "погрозою застосування ядерної зброї" та самим "її застосуванням" як говорять, дистанція велетенського масштабу.

Ще декілька тижнів тому більшість експертів дотримувалися би консервативних сценаріїв, розповідаючи, що путін блефує, що ядерну зброю можуть застосовувати лише самогубці, а путін не має суїцидальних нахилів, що потрібно вести переговори і займатися бізнесом як звичайно.

Однак за ці дні світ драматично змінився. Експертні наративи теж. І вже практично жоден із аналітиків не може похвалитися, що на всі сто відсотків може прорахувати дії російського диктатора.

Перебіг російсько-української війни довів, що путін не лише здатен блефувати та підвищувати ставки, а й вдаватися до відверто агресивних авантюрних дій, як це було із початком російської агресії проти України.

Сьогодні сценарій реального застосування тактичної зброї (на території України або території однієї із країн НАТО), на думку експертів Інформаційної оборони, вже не виглядає таким фантастичним.

Путін вважає, що він виграє у випадку застосунку тактичної ядерної зброї, оскільки переконаний, що НАТО слабке і не наважиться на адекватну відповідь.

Ядерний шантаж росії: непроста відповідь НАТО

Давайте спробуємо проаналізувати сценарії розвитку подій, у разі, якщо кремль застосує тактичну ядерну зброю. На думку відомого експерта Андрія Піонтковського, НАТО має декілька варіантів відповіді росії, якщо вона наважиться на обмежену ядерну війну:

Відразу сісти за стіл переговорів з росією та обговорити умови почесного миру/капітуляції. Дати потужну військову відповідь росії але без застосування ядерної зброї. Дати потужну військову відповідь росії із застосуванням аналогічної тактичної ядерної зброї (повна симетрична відповідь/обмежена ядерна відповідь). Дати потужну військову відповідь росії із застосуванням стратегічної ядерної зброї (повномасштабна ядерна війна).

Навряд чи колективний Захід схильний до самогубства, тому сценарій повномасштабного атомного апокаліпсису ми розглядати не будемо. Сподіваємося також, що агресія росії проти України чомусь таки навчила НАТОвських політиків і вони розуміють, що варіанту почесного миру не буде. Буде варіант не почесної, а повної капітуляції з усіма наслідками.

Найбільш адекватним сценарієм на сьогодні виглядає сценарій повної симетричної відповіді/обмеженої ядерної відповіді. Тобто якщо росія застосує зброю проти військової бази, то НАТО відповість ударом по російській військовій базі, якщо це буде європейське місто, то аналогічний "подарунок", отримає місто в росії.

За останні тижні колективний Захід подорослішав, і хоча дуже боїться вступити у війну, вже остаточно усвідомив – путіна може зупинити лише сила, слабких він їсть на сніданок після ядерного шантажу.

Ігор Жданов

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