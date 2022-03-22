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Масі Найєм
адвокат, партнер юридичної компанії "Міллер"

Прості правила для цивільних щодо публікації інформації 

Вівторок, 22 березня 2022, 07:00

Коли був мобілізований в 2015 році, то ми займались розвідкою в тому числі через соціальні мережі сепаратистів. Тому є декілька порад. 

Уявимо собі, що от зараз стався вибух десь поруч. У вас з’являється геніальна думка: треба про це написати пост. 

  1. Спитайте себе про мету надання цієї інформації

Можу припустити, що частіше за все це буде про інформування суспільства, що ви стали жертвою такої події і це – нормально. В умовах війни – це нормально. 

На цьому, власне, можна було-б поставити крапку. Бо якщо на меті не дати корисну інформацію, то на хіба це робити? Але ж комусь цього буде мало, тому ось ще…

  1. Не піддавайтесь омані свідомості, яка каже вам "та все рівно мене ніхто не читає серед російських військових"

Бо інформація в наш час розповсюджується ще швидше, ніж те що ви розповіли своєму другу з проханням "тільки нікому не кажи". 

Окрім того, про це напишуть ті, хто аргументує свою дію "та вже ж хтось виклав, то і я це зроблю". 

  1. Не пишіть про вибух одразу. 

Під Горлівкою я мав приблизно 20 груп, в яких записався в якості мами двох дітей і приймав участь у колективних нападах на інших мешканців міста, які писали про якісь нісенітниці. 

Але в час Ч читав лише коментарі, де писали звідки прилетіло, якої міцності вибух і тд. І ми тоді дізнавались в якому районі вильоти їх градів, а в якому – прильоти наших. 

Одразу зазначу, що ЗСУ було завжди заборонено бити по кварталах, де є житлова забудова. Проте їх арта часто виїжджала на околиці, навпроти Залізної балки, а тоді вже ми з інформації в тих групах дізнавались чи попали правильно. 

Просто усвідомте: ваше бажання написати першим може вартувати життя людей. 

  1. Яку деталізацію давати не можна:
  • Про те, що це вибух стався біля вас, або що це видно з вашого вікна і т. д. Вам може здатись, що ніхто вже і не пам’ятає, що ви постили в мирний час. Але якщо проаналізувати вашу соціальну мережу, то точно знайдеться фото чи коментар, що ви вийшли з дому і це в двох метрах від Новуса. В купі це дасть більше інформації, ніж ви хотіли написати. 
  • Не викладайте фото прильоту, по яких можна зорієнтуватись де це. Орієнтирами є речі, які легко побачити з БПЛА. На висоті 400 метрів з Mavix 3 із зумом можна побачити навіть колір вашого одягу. Але найбільше з висоти видно білі (або будь-які інші яскраві) кольори, башти, вивіски, не дуже типові приміщення. 
  • Не слід писати про кількість поранених/вбитих. 
  • Ніколи не пишіть про ураження важливої інфраструктури типу ТП (це не про ганну герман, це "трансформаторна підстанція"). 
  • Не пишіть про те, куди не попали. Типу: слава богу, що не долетіло 133 метри до приміщення, де ми ховаємось і п’ємо спокійно каву. 

І тепер конструктивна порада про що ж можна писати

Коли ми щось робимо – ми переслідуємо конкретну мету. Знайдіть цю мету і потім дайте відповідь, чи варто писати про це. 

Особисто я пишу інформацію, яка може заспокоїти тих, хто не розуміє що то вибухнуло, чи що може значити стрілкотня. І писати треба дуже в загальному. 

Якщо ви напишете, що вибух стався в подільскому районі, то нервуватись будуть всі: від клоузера до виноградора, але російський військовий зійде з розуму, шукаючи інформацію чи вдалось попасти. 

Ну й на останок… Припиніть агресивно реагувати, коли хтось щось не те (на вашу думку) постить. Через агресію в наш час ви отримаєте таку саме відповідь, бо зараз всі шукають громозвід (це я переклав російське слово "громоотвод"), бо дуже накручені. Знову ж таки, якщо мета вашого коментаря зробити так, аби людина прибрала інформацію – спокійно і аргументовано поясніть чому ви вважаєте, що це недоцільно. 

 

А фото – це з коптера. 

Просто подивіться, як і що видно.

Масі Найєм

Джерело

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: війна
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