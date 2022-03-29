Україна: сценарій чи нова віха у всесвітній історії?

Бездіяльність не зупинить російського вбивцю ніколи, оскільки вона додає йому впевненості у своїх діях.

Мовчанка спостерігачів приймається вбивцею як згода з його діями.

Бездіяльність до вбивці – це співучасть у його злочинах.

Як християнин я зрозумів, що таке війна. Це апогей зла, яке накопичується роками чи десятиліттями.

Спочатку зло проростає в одній людині. Потім воно опановує цілу групу людей.

Відсутність любові, добра, покори, непоміркованість у грошах та владі допомагають злу розвиватися дуже швидкими темпами.

Зло використовує брехню, щоби іншим видатись як добро.

Так формується політична влада у країні, яка стає агресором і починає війни…

За день до війни я зі своєю сім'єю повертався автомобілем з Тернополя у Київ. Десь за 200 кілометрів до Києва можна було спостерігати повну відсутність автомобілів на магістралі. І в один момент я побачив величезний кортеж люксових автомобілів у супроводі великої кількості поліції (потім зрозумів, що це була евакуація з Києва якихось VIPів).

А далі відчувалась дуже "важка" тиша. Важко дихалося – підсвідомість вже знала про небезпеку.

Приїхали ми пізно вночі 23 лютого. Втомлені пішли відпочивати, оскільки наступного дня я мав піти на роботу – у Міністерство енергетики України, для продовження розпочатих реформ в українському енергетичному секторі…

Нікого не можна засуджувати за дії батьків, яких ми не вибираємо, але кожен громадянин своєї країни відповідає за президента, якого обирає.

Росіяни відповідальні за Путіна, якого вони створили. Це зло, якому вони дали шанс народитися і вже третій десяток років плекають, дозволяючи кожен день "обмивати" себе інформаційними фекаліями та чемно голосуючи на виборах.

Росіяни вигодували "багатоголову потвору", яка почала їх пожирати.

Росіяни впевнено і безглуздо закодували свої наступні покоління сліпою рабською покорою та лукавством, зламати яке на генному рівні не вдасться навіть за сто років! Це точно народ НЕ ВИБРАНИЙ, а близький до забуття історією та людством.

А білоруси ще мають останній шанс…

Повномасштабна ВІЙНА, якою рф пішла проти України, стала тим негативним тригером, який розпочав НОВУ всесвітню історію III тисячоліття.

Як би це не звучало дивно, але саме Україна поставила крапку у "холодній війні", яка насправді не закінчилася розпадом СРСР, а тривала понад 70 років.

Після закінчення цієї війни, яку українці виграють, розпочнуться незворотні глобальні геополітичні та економічні трансформації:

ООН, де серед постійних членів Ради Безпеки присутній блокуючий член – наймасштабніший у світі агресор, – втрачає доцільність свого існування у тій формі, у якій вона є зараз.

Агресор не може забезпечити жодної безпеки. Найпотужніший військово-політичний блок – НАТО – усвідомив остаточно, що потрібно вносити зміни до своїх статутних документів і перезавантажитись, адже світові потрібна абсолютна безпека, а не оманливо "загрозливий", пафосний і дещо наляканий військово-політичний союз. Група Світового банку та МВФ (як спеціалізована установа ООН) уніфікують свою політику, а можливо, й утвориться єдина глобальна фінансова інституція.

Очевидно, що інструменти монетарної політики вже зараз у тисячу разів ефективніші від летальної зброї, оскільки, зберігають тисячі життів і переконливіше приборкують вождів, тиранів, деспотів і усіх, хто їх ніжно плекає десятиліттями, чемно підтримуючи на виборах.

Україна вже стала рушієм усіх тих необхідних і позитивних трансформацій.

Як сказав український колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко: "Київ як столиця України вже продемонстрував, що є столицею людяності, духовності та миру".

Польський аналітичний центр Institute for Eastern Studies дуже чітко ідентифікував істинну мету Росії у цій війні: "Мова не про російськомовну меншість в Україні, яку Путін прийшов "захистити", чи навіть не членство України в НАТО, якому Росія пробує завадити. Мова про вільну, суверенну українську державу, де російськомовний актор з єврейським походженням стає президентом країни з підтримкою 73%, що викликає лють і ненависть у Путіна, і що він ненавидить усім своїм КДБшним серцем".

Дуже вражає допомога усіх громадян світу для українців. І тут питання не полягає у тому, громадяни яких країн допомагають – чи вони члени НАТО, чи інших військово-політичних або економічних блоків.

Любов і доброта людей не підпорядковується міжнародним договорам, національному законодавству чи статутним документам.

Можна озвучувати різні гіпотези з приводу війни, якою пішла Росія на Україну, на демократичну Європу та увесь цивілізований світ. І дуже не хочеться вірити, що відбувається жорстоке видовище відповідно до сценарію зі знищення українців як нації, креслення мапи нової Європи без згоди Європи та світу.

Адже кожен день мовчанки НАТО – це десятки жорстоко вбитих мирних українців і дітей.

Микола Войтів

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