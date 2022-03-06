Хто такі чеченці і чому вони наші брати, які допоможуть перемогти Росію

"Коли зійде сонце України – ляже російська імперія", – це пророчі слова Джохара Дудаєва, першого президента Чеченської Республіки Ічкерія, які він виголосив у 1994 році.

Зараз в Україні на війні, розпочатій Російською Федерацією ще 2014 року, вирішується питання не лише майбутнього нашої держави. Тут вирішується доля усіх пострадянських республік, зокрема, відновлення незалежності Ічкерії.

Справжні чистокровні чеченці ведуть свою війну з Росією вже 400 років.

Після розпаду СРСР Чеченська республіка Ічкерія відновила свою незалежність. Російська Федерація не захотіла, щоб чеченський народ був вільним, тому розпочала війну проти Ічкерії.

Російсько-чеченська війна тривала з 1994 по 1996 рік і завершилася перемогою чеченців над Росією. Для розуміння масштабів: вся Ічкерія менша за Луганську область.

Проте Росія не зупинилася і почала війну в Ічкерії вдруге, яка тривала з 1999 по 2009 рік. Друга війна завершился катастрофічними жертвами, в тому числі серед мирного населення, і окупацією Ічкерії.

За різними оцінками, російсько-чеченські війни забрали життя від від 50 до 80 тисяч людей, переважно цивільних.

Всі війни Росії, як і її історія і вся діяльність, показують, що Росія — держава-секондхенд. У якої немає нічого власного.

Держава, яка довго підтримувала ілюзію величної, сильної, могутньої та непереможної, – і ця ілюзія луснула, вдарившись об героїчний супротив гордої і вільної України.

Рамзан Кадиров, якого поставила РФ керувати окупованою Чечнею, ставленник Путіна. Сам Кадиров до чеченських війн був ніким.

Кадирівці, яких відправляє сюди Володимир Путін, не є справжніми чеченцями, вони є зрадниками та росіянами за своєю сутністю. Вони навіть самі себе називають"піхотинці Путіна".

Справжні чеченці натерпілися від Росії і знають її істинну загарбницьку та терористичну суть. Вони – наші брати, які готові підтримувати Україну і воювати за нас.

Чеченці вже воюють за нас. Адже з 2014 року було створено два чеченські батальйони: імені Джохара Дудаєва та імені Шейха Мансура, які воюють за Україну на Донбасі.

Ще більше чеченців зараз готові приєднатися до боротьби проти РФ.

Голова уряду Чеченської республіки Ічкерія (в екзилі) Ахмед Закаєв уже зробив звернення до України. Ічкерія готова відправити до нас чеченських добровольців з Європи, які воюватимуть проти Росії. Командир чеченського батальйону імені Шейха Мансура вже готовий виконувати бойові задачі.

Тобто, Україна може отримати реальну допомогу від чеченців. Для цього Україні потрібно визнати незалежність Чеченської республіки Ічкерії та воювати разом з тими, хто готовий покласти кінець Російській Федерації.

Українці століттями вважали братнім народом – росіян. А виявилося, що братами можуть бути чеченці в боротьбі проти росіян…

Андрій Шараськін