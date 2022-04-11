Путін, Медвєдєв, Кива і ко. Список ворогів із державними нагородами України

Починаючи з 2000 року, з другої каденції Президента Леоніда Кучми, Україна стала постачальником державних нагород.

Є багато діячів, яких держава недооцінила. Це сильні економісти та фахові юристи. Видатні митці та прославлені спортсмени. При цьому, є десятки тих, хто здобув державні відзнаки високого рівня, будучи російським посіпакою.

Нижче – короткий список тих ворогів та зрадників України, що мають відзнаки та нагороди від нашої держави.

Дані взяті з відкритих джерел, але від того інформація не стає менш приголомшливою.

Путін Володимир Володимирович, президент РФ

Державна нагорода: відзнака "Іменна вогнепальна зброя"

Хто підписав: В. Янукович, Указ Президента України №975/2010 від 27.10.2010

Президент-утікач Янукович за часи своєї неповної каденції добре подбав про те, аби перед наступом на Україну Путін був міцно озброєний. У всіх сенсах.

Мєдвєдєв Дмитро Анатолійович, заступник голови Ради безпеки РФ

Державна нагорода: відзнака "Іменна вогнепальна зброя" (двічі)

Хто підписав: В. Янукович

Ще один ворог, який отримав вогнепальну зброю від любителя пороздавати коштовні нагороди за наш із вам бюджет. Відзнака "Іменна вогнепальна зброя" максимально пасувала би героям АТО/ООС. Але перед тим Янукович зробив все для того, аби АТО взагалі мала місце бути.

Колишній президент та прем'єр-міністр РФ також має відзнаку від України. На жаль.

Сергій Семенович Собянін, мер Москви

Державна нагорода: відзнака "Іменна вогнепальна зброя" (двічі)

Хто підписав: В. Янукович

Іще один "єдінорас" у цій компанії. Собянін удостоювався відзнаки "Іменна вогнепальна зброя" двічі упродовж 2010-го року. З проміжком у 3 місяці.

Що такого для України зробив її ворог, що займається врядуванням у столиці РФ? Одному Януковичу відомо.

Сердюков Анатолій Едуардович, ексміністр оборони РФ (2007-2012)

Державна нагорода: відзнака "Іменна вогнепальна зброя"

Хто підписав: В. Янукович, Указ Президента України № 4/2012 від 04.01.2012.

Теж дуже цікавий персонаж, який доклав своєї руки до нинішньої російсько-української війни. У 2010 році були підписані ті самі Харківські угоди, а вже за два роки Сердюкову дали вогнепальну зброю від Української держави. Краще не намагайтеся провести причинно-наслідковий зв’язок між цими подіями. Бо виглядає сюрреалістично.

Герман Борисович Хан, російський олігарх, співвласник та акціонер Альфа-Груп та інвестиційної компанії L1 Energy

Державна нагорода: відзнака "Іменна вогнепальна зброя" (двічі)

Хто підписав: Л. Кучма, В. Янукович

"Олігарх, близький до Путіна" – зазначено у списку санкцій, складеному Європейським Союзом 15 березня 2022 року. Уродженець Києва, що входить до двадцятки найбагатших людей РФ. Його "Альфа-банк" фінансує Alfa-Endo, благодійний проект старшої дочки Путіна Марії.

Володимир Петрович Євтушенков, російський олігарх, голова ради директорів і власник акцій АФК "Система"

Державна нагорода: відзнака "Іменна вогнепальна зброя" (тричі)

Хто підписав: В. Ющенко, В. Янукович (двічі)

Російський олігарх, який є близьким другом експрезидента Януковича, не залишився також без нагороди і від Віктора Андрійовича. Наразі відомий значною кількістю нерухомості закордоном та лояльністю до путінського режиму.

Андрій Володимирович Портнов, колишній заступник голови Адміністрації Президента В. Януковича

Державна нагорода: звання "Заслужений юрист України"

Хто підписав: Л. Кучма, Указ Президента України №1376/2004 від 08.11.2004

Це ж окрема історія. Українофоб, вигнанець з України з 2014-го року, що дуже багато часу проводив на просторах РФ. Причетний до анексії Криму, щодо нього було порушено статтю 111 Кримінального кодексу – державна зрада.

Олена Леонідівна Лукаш, ексміністр юстиції України (2013–2014)

Державна нагорода: звання "Заслужений юрист України"

Хто підписав: В. Янукович, Указ Президента України № 936/2010 від 07.10.2010

Зрадниця, регіоналка та українофобка, якій також інкримінується заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах. Зокрема, виділені Міністерством юстиції гроші на закупівлю послуг для адаптації законів України до законодавства ЄС. За даними генпрокуратури, Олена таким чином привласнила 2,5 млн грн

Янукович Віктор Федорович, експрезидент України

Державна нагорода: Орден "За заслуги" І-III ступенів

Хто підписав: Л. Кучма

Крім усього, що перше спадає на думку про цю людину, Янукович іще й причетний до всіх ворогів, що вище за списком. Сам же отримував ордени "За заслуги" І-III ступенів з рук Кучми.

Олег Анатолійович Царьов, екснародний депутат України

Державна нагорода: Орден "За заслуги" III ст.

Хто підписав: В. Янукович

Видатний український історик (але з власною інтерпретацією другої світової війни), що з 2014-го року відверто висловлюється проти української держави, її суверенітету та цілісності. Відкрито підтримував усі плани Кремля та стоїть на боці квазіреспублік "Л/ДНР"

Клюєв Андрій Петрович, Екс глава Адміністрації Президента України

Державна нагорода: Орден "За заслуги" ІІ-III ступенів

Хто підписав: Л. Кучма

Права рука Януковича за часів президентської каденції останнього.

У 2014 році підбурював населення Сходу України до сепаратистських рухів. Волів

ускладнити пересування української армії та посприяти підготовці потенційного вторгнення російських військових.

У 2019 році намагався обратися в народні депутати, але ЦВК відмовилася його реєструвати через те, що Клюєв не проживав на території України впродовж останніх 5 років.

На початку січня 2020 ВАКС заочно заарештував Клюєва.

Клюєв Сергій Петрович, екснародний депутат України

Державна нагорода: Орден "За заслуги" III ст.

Хто підписав: В. Янукович

Брат вищезгаданого зрадника. Обирався до Верховної Ради 5-7 скликань від партії регіонів, у 8 ж скликання потрапив як безпартійний.

Брати Андрій і Сергій Клюєви шляхом афери прибрали до рук ВАТ "Завод напівпровідників" в 2007 році і добилися обслуговування його кредиту в 2010 році за рахунок бюджетних коштів, які повинні були направлятися дітям і людям з інвалідністю.

3 червня Верховна Рада України 287 голосами підтримала рішення "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Клюєва Сергія Петровича". 30 травня 2016 року Верховний Суд України підтвердив законність рішення Верховної Ради України про зняття недоторканності і арешт народного депутата Сергія Клюєва.

Азаров Микола Янович, колишній Прем'єр-міністр України

Державна нагорода: Ордена "За заслуги" I-ІІІ ступенів, Звання "Заслужений економіст України", Ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня

Хто підписав: Л. Кучма

Герой мемів та головний "кравасіся" України за часів свого ж уряду. Особливих заслуг у Миколи Яновича перед народом України немає (якби сильно проросійські канали не роздмухували наратив про сильного економіста), натомість зрадником в Україні колишнього голову уряду вважають по праву.

Один із головних покровителів тіньової економіки держави, що в усіх російських злочинах звинувачує Україну, а ще засуджує Революцію Гідності. Був вигнаний з держави в 2014 році, після чого до нас не повертався.

Має велику кількість державних нагород.

Ілля Володимирович Кива, екснародний депутат України

Державна нагорода: Орден Данила Галицького

Хто підписав: П. Порошенко, Указ Президента України №575/2015 від 10.10.2015

Головне посміховисько Верховної Ради 9 скликання зрадив Україну. У статусі зрадника він продовжував жити в центрі Києва та вести російську пропагандистську діяльність.

На початку повномасштабної війни "виплив" на шоу скабєєвої та російських заправках.

Якби Данило Романович дізнався про те, кого удостоїли його Ордену — уже зі львівського пам’ятника зрушив би, аби його ім’я перестали заплямовувати такими "героями".

Читайте також: Реєстр ДержZрадників. Рух ЧЕСНО формує базу зрадників України

***

Відзначу, що це лиш те, що вдалося знайти у відкритих джерелах. Невідомо, скільки ворогів насправді отримали державні відзнаки від України. Моя команда направила звернення до Офісу Президента для з’ясування того, кому ще були надані нагороди.

Щодо другого кроку, послідовно було би принаймні розглянути законопроект 6163 про позбавлення всіх зрадників та колаборантів звання Героя України. Усіх тих, на чиїх руках кров сотень українців.

Але це лиш частина завдання. Адже крім звання Героя України, є ще ордени, відзнаки, іменні зброї, грамоти тощо.

Наразі працюємо над механізмами, які би позбавляли решту зрадників "елітних подарунків" від нашої держави. Процес наразі йде, але якщо маєте думки та волієте долучитися – звертайтеся. Робота комплексна, потребує значної уваги. Разом зможемо позбавити посіпак Путіна українських нагород та повернути їм основну суть – відзначення справжніх Героїв України.

Ярослав Юрчишин

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.