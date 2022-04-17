Що буде після війни?

Главный вопрос для меня сейчас: что будет после войны? После – обязательно будет, как бы нам ни было тяжело сейчас представить это после.

Войны всегда заканчиваются миром. Даже если это временный мир.

Я не сомневаюсь, что Украина выйдет из этого испытания победительницей. Я уверен, что у Украины нет другого пути, кроме интеграции в европейскую семью народов.

Но нужно понимать, что прежнее мироустройство уже никогда не будет восстановлено. Прошлого больше нет – оно разбито в щепы, разбомблено, взорвано, расстреляно.

В лучшем варианте, граница между Украиной и Россией – это граница между Северной и Южной Кореей , только более мощная, насыщенная вооружениями, продвинутая.

Полоса отчуждения, минные поля, противотанковые рвы, камеры наблюдения, датчики, патрулирующие дроны, фортификационные сооружения, арта, пристрелянная по точкам. Никакого сообщения ни по железной дороге, ни по воздуху, ни по дорогам. Стена и крокодилы. Думаю, что даже въезд через третьи страны будет невозможен и/или наказуем.

Встреча с родственниками? Исключительно в Грузии или Армении. Ну или в Турции.

У Украины будет совершенно однозначная военная доктрина и совсем уже не предполагаемый противник. С противником мы определились на несколько поколений вперед.

Россия – враг . Теперь это не сиюминутное, не националистическое, а просто факт – национальная идея. Или страна примет этот факт и будет жить соответственно, или страны не станет.

И никаких половинчатых позиций по этому поводу быть не может. Не получится быть чуть-чуть беременным.

Естественно, российская культура становится неактуальной в Украине. И рикошетом достается и культуре русской, в том числе и качественной – клич "прочь от Москвы" больше не придется повторять.

То, что Москва сделала в Украине за эти два месяца, будет работать на отторжение всего российского минимум несколько поколений .

Украинизация ускорится многократно, пропорционально росту военного бюджета. Страну больше не нужно мотивировать. Язык – один из маркеров. Этот маркер будет задействован максимально.

В феврале 2022 началась не просто война, а Великая Отечественная война за независимость Украины, часть войны цивилизационной – Третьей мировой.

Думаю, что в результате войны стороны разойдутся по позициям на 23.02.22. Я не верю во взятие ЗСУ оккупированной части Донбасса и Крыма, и допускаю тяжелые и кровопролитные бои за юг страны – за Приазовье и Причерноморье. Но и в успехи российского сброда я не верю и не вижу к этому военных возможностей. Поэтому принимаю за "ноль" возвращение к статус-кво на период начала военных действий.

Реклама:

Возможно, украинское общество не готово принять такой статус-кво, но есть надежда, что общество отрезвеет и перестанет закидывать противника шапками.

Для России этот вариант – чистое поражение, они будут добиваться оккупации Луганской и Донецкой областей в их административных границах и, если ЗСУ сумеют разрушить этот план, это будет крутой успех наших военных.

Штурмовать несколько линий фортификаций, выстроенных российскими прокси на той стороне, затратно, бессмысленно и кроваво.

Спорить не буду. Если кому-то вариант такой не люб, это их дело. Мне он люб.

Теперь о самом страшном.

Нам, как стране, никуда не переехать . Мы обречены иметь несколько тысяч километров общей границы со сбрендившим соседом. И все, что мы сделаем со своей стороны границы, сосед повторит в превосходной степени со своей стороны, но с противоположной целью: его цель не обороняться, а наступать.

Любой исход войны, кроме уничтожения Украины, будет расценен российскими патриотами, как поражение и унижение "великой" России. И я прекрасно понимаю, что никакими разумными способами нельзя заставить поклонников Путина и его политических сторонников, изменить точку зрения.

На протяжении 20 лет россиянам из каждого утюга рассказывали об украинском нацизме, украинской отсталости, украинской никчемности. Их убеждали, что украинцев нет – они мираж. Заблудившиеся в дебрях пропаганды русские люди!

Останкинские башни и сегодня продолжают нести пургу и настраивать россиян на победоносную войну с иностранными наемниками и нацистскими заградотрядами, которые не позволяют украинскому народу побрататься с горячо любимой и долгожданной российской армией.

На войне врут все.

Это закон войны. Мы тоже умалчиваем факты поражений и размеры потерь. Скажу больше, очень часто это совершенно оправданные приемы.

В обществе, где каждый второй лучше Залужного знает, как воевать и что делать, не стоит выкладывать карты на стол. Тот, кто ничего не знает, ничего не сможет разболтать. Он не создаст панику, никого не сделает опасно беспечным...

Отсутствие информации куда лучше, чем ее избыток, когда дело касается людей непрофессиональных и зачастую чрезмерно активных и инициативных.

Обе стороны врут, чтобы способствовать народному патриотизму и не снижать энтузиазм в массах. Но в подходах, методах и целях пропагандистов обеих сторон есть огромная разница.

Это разница, связанная прежде всего с тем, что войны, которые ведут враждующие страны, совершенно разные по сути и по форме.

Украина ведет освободительную войну за независимость – отечественную войну в самом широком смысле слова. Победа в ней – это вопрос выживания государства, политической нации. Это вопрос формации общества, перспектив развития. Вопрос будущего для миллионов людей.

Россия ведет захватническую, колониальную (последнюю, как я надеюсь) войну .

Войну несправедливую – ни по сути, ни по форме. Войну, повод для которой был выдуман от и до, нелогичную, смехотворную, но от этого не менее кровавую и страшную, чем любая захватническая война.

В этой войне нет никакой мотивации, кроме мародерства и ложных идейных посылов. Она маргинальна по сути, и этого не скрыть никакими телешоу и сборищами в Лужниках.

Откровенная похожесть российского социума с социумом нацистской Германии периода Второй Мировой настолько ярко бросается в глаза, что их сравнение уже стало общим местом. Путин – типичный лидер лавочников и полицаев: и этим все сказано.

Реклама:

Наша пропаганда старается пробудить в украинцах патриотизм, и поддержать их в стремлении защитить родной дом от агрессора.

Это и есть главная цель украинской пропаганды – защита, а не нападение.

Украинская пропаганда не придумывала эту войну, не разжигала ее, не лгала о ее причинах, не искажала методы ее ведения. Грех украинской пропаганды – это умалчивание. Его надо признать. Поверьте, это не самый страшный грех.

Российская пропаганда старается пробудить в обществе агрессию и направить злобу и ненависть люмпена вовне – на чужое государство, на чужой образ жизни, на украинцев, как нацию, на их европейский выбор, на всю западную цивилизацию.

Лжет ли российская пропаганда? Практически всегда и с самого начала. И в этой лжи нет ни одной благой цели.

Российская пропаганда – это отражение злой воли одного человека, который в свою очередь является отражением общественного запроса российского глубинного народа . Того маргинального слоя, что считает распад тюрьмы народов – СССР – главной геополитической катастрофой XX-го века.

Причины войны выдуманы российскими пропагандистами. Повод для войны – выдуман. Цели – выдуманы. Потери – скрываются. Зверства – скрываются. Методы ведения войны – скрываются.

Фейковая недоимперия плодит фейки именно для внутреннего потребления. Обмануть кого-нибудь, не находящегося в поле действия кремлевских башен, очень трудно.

Мир давно умеет получать и анализировать информацию, но сегодняшняя Россия стремительно "окукливается", и ограничение доступа граждан к информации извне – это действенный и эффективный метод сохранения авторитета дезавуированной в мировом масштабе власти.

Признание собственной аморальности и бездарности перед всем миром возможно и неизбежно, но недопустимо перед собственным электоратом, оболванивание которого теперь является единственно доступным методом выживания.

Тут уместно вспомнить основные признаки фашизма. Но что толку повторять набившее оскомину? Россия – это фашистская страна. Это давно уже понятно всем, кто хоть немного интересуется историей.

Результаты сравнения СССР с нацистской Германией были очевидны еще в 30-х годах прошлого столетия, а сегодня они буквально бросаются в глаза.

Путинизм – это гитлеризм сегодня .

Геббельсовская пропаганда – это инструмент сегодняшнего российского медиасообщества. Усиленный и отточенный телевидением и интернетом до невероятности, но пригодный только для оболваненного и подготовленного многолетним "выжиганием мозгов" зрителя.

Да, война это ложь.

На войне врут все. Это общее правило, не знающее исключений.

Но есть ложь во спасение. А есть просто ложь.

Есть ложь, чтобы защитить. А есть ложь, чтобы напасть.

И если в первом случае всегда можно раскрыть правду, и это не станет катастрофой для страны, то во втором случае, раскрыть правду означает полный крах идеологии, морали и государства.

Россия никогда не сможет рассказать правду об этой войне.

Мы рассказываем ее уже сейчас.

Россию правда убьет.

Украину правда сделает сильнее.

Потому, что правда и справедливость – на нашей стороне. Она всегда на стороне тех, кто борется за свою страну, свою семью, свой вишневый садок.

Ян Валетов, писатель

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.