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Андрій Климосюк
юрист-аналітик аналітичного центру Інститут законодавчих ідей, кандидат юридичних наук

Мільйон за літак, сто тисяч за танк. Скільки можна буде заробити на здачі ворожої техніки?

Субота, 02 квітня 2022, 09:30

Ідея стимулювати доларом дії, спрямовані на відсіч ворогу, не є новою. У Києві охоронний холдинг пропонував 1000 доларів кожному, хто знешкодить танк загарбників.

Вирішив не відставати від тренду і український парламент. Народні депутати зареєстрували законопроєкт № 7229, метою якого є визначення стимулюючих заходів для припинення воєнних дій шляхом встановлення грошової винагороди за передану бойову техніку держави-агресора.

За це одразу проголосували на засіданні Верховної Ради 1 квітня 320-ма голосами.

Хто матиме право на винагороду?

Отримати винагороду за передану ЗСУ техніку зможуть:

  • військовослужбовці збройних сил, інших силових структур Російської Федерації;
  • військовослужбовці Збройних Сил України, інших структур сектору безпеки і оборони України;
  • громадяни України.

Окрім цього, окупанти, які вирішили передати техніку, на свою вимогу матимуть право на:

  • збереження в таємниці факту передачі бойової техніки; 
  • отримання нових документів з новими установочними даними; 
  • безпеку їх перебування на території України;
  • створення умов для виїзду до третьої безпечної країни.

Надання солдатам РФ гарантій безпеки є логічним кроком, а от забезпечення їхнього виїзду за кордон, з урахуванням того, що вони могли вчинити в Україні, окрім агресії, інші злочини, видається сумнівним.

За що і скільки платитимуть?

Винагороду виплачуватимуть за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.

Це значить, що російський солдат за зданий під час бою БМП грошей не отримає, так само як і український фермер, який здасть залишений на полі напівспалений танк. Водночас, яким чином та ким буде визначатися рівень придатності переданої бойової техніки у Законі не вказано. 

 

Положення щодо виплати винагороди за добровільно передану Збройним Силам України бойову техніку держави-агресора обмежене дією на території України правового режиму воєнного стану.

Автори вказують, що видатки з бюджету на реалізацію цього Закону будуть незрівнянно меншими витрат на закупівлю для потреб оборони держави аналогічних видів військової техніки, а також на ліквідацію наслідків збройної агресії проти України. Водночас, джерела фінансування відповідних виплат із бюджету у Законі не визначені.

Механізми приймання ЗСУ бойової техніки, виплати винагород та забезпечення гарантій російським військовослужбовцям повинен буде розробити Кабінет Міністрів України у десятиденний строк з дня набрання чинності Закону.

Яким чином працюватиме вказана процедура поки достеменно не відомо. Однак сподіваємось, що реалізація вказаного Закону не буде спрямована лише на особисте збагачення, а реально дозволить наблизити невідворотну поразку ворога. 

Андрій Климосюк

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: законодавство
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