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У Києві та області обіцяють по 1000 доларів за спалений ворожий танк

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 15:29
У Києві та області обіцяють по 1000 доларів за спалений ворожий танк
ФОТО КОМАНДУВАННЯ "ПІВНІЧ"

Охоронний холдинг "Шериф" обіцяє виплатити 1000 доларів кожному, хто підіб‘є, знешкодить або спалить танк агресора у Києві або Київській області.

Джерело: холдинг "Шериф"

Дослівно: "Кожному, хто підіб‘є, знешкодить або спалить танк агресора у Києві або Київській області - Sheriff виплатить 1000$

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За іншу техніку – 500$.

Деталі: У компанії уточнили, що обов’язковою умовою для отримання нагороди є реальний доказ у вигляді фото або відео з палаючим танком на фоні, місце розташування та час, коли це сталось.

На питання, чи можна потім здати ворожий танк на металобрухт, у компанії відповіли: "Знешкодивши ворога, здавайте танк на брухт, якщо хочете, і додатково отримайте тисячу від Sheriff".

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Теми: грошіКиївська областьКиїввійна
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