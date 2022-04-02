Як українцям компенсуватимуть пошкоджене та зруйноване під час війни майно

Маріуполь на 90% стертий з лиця землі. Харків, Київ, Чернігів – сотні населених пунктів зі знищеними будинками. Тисячам українців нікуди повертатися. Відбудуємо.

1 квітня Рада прийняла в першому читанні законопроєкт № 7198 (ініціаторка – голова партії СН Олена Шуляк) про компенсацію за пошкоджене або знищене під час війни нерухоме майно. Президент Володимир Зеленський вже закликав українців подавати заявки на компенсацію через "Дію".

Йдеться про сотні мільярдів гривень, які Україна спрямує на відновлення житлового фонду і паралельно вимагатиме у РФ компенсації збитків. В Україні буде створений Реєстр знищеного та пошкодженого під час війни майна та вже є Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури України у зв'язку зі збройною агресією РФ.

У разі пошкодження майна українці можуть отримати грошову компенсацію на рахунок, у випадку зруйнованих квартир – житлову площу (фінансування будівництва), приватних будинків – грошову компенсацію або фінансування будівництва.

Інститут законодавчих ідей проаналізував, за яке майно, кому і яка компенсація передбачена законопроєктом.

Яке майно підлягає компенсації?

Компенсація (гроші або житлова площа) надаватиметься у разі пошкодження або знищення під час війни такого майна:

квартир, інших житлових приміщень в будівлі, приватних житлових будинків, садових та дачних будинків;

об’єктів будівництва, у яких були зведені несучі та зовнішні огороджувальні конструкції та щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт;

складових частин об’єктів будівництва зі зведеними несучими конструкціями, які після прийняття в експлуатацію є самостійними об’єктами нерухомого майна.

Для того, аби отримати компенсацію, українці повинні подати заяву через "Дію" або в паперовій формі (буде доступно пізніше) до ЦНАПу, до органів соціального захисту населення (зокрема до виїзних пунктів прийому таких документів) або нотаріуса.

Компенсація за втрачене майно може надаватися у вигляді перерахунку коштів на рахунок отримувача, фінансування будівництва майна, фінансування будівельних робіт з відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.

Разом із отриманням компенсації українці приєднуватимуться до договору про вимогу України до РФ щодо компенсації збитків.

Хто має право на отримання компенсації?

Отримувачами компенсації можуть бути:

громадяни України (власники такого майна; члени ЖБК, які купили квартиру, але ще не оформили право власності; здійснили інвестування будівництва – житла, ще не прийнятого в експлуатацію; спадкоємці);

ОСББ.

Надання компенсації буде відбуватися у порядку черговості надходження заяв у розрізі населеного пункту, а також способу компенсації.

Пріоритетне право матимуть багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю I-II груп, а також учасники бойових дій, особи із інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих військовослужбовців.

Грошова компенсація

Надаватиметься за пошкоджений об’єкт нерухомого майна або за бажанням отримувача – за знищений приватний, садовий та дачний будинки.

Розмір компенсації визначається за результатами оцінки вартості відновлення відповідного пошкодженого об’єкта нерухомого майна з урахуванням ступеню його пошкодження.

Законопроєктом передбачено, що сума компенсації за пошкоджений об’єкт не може перевищувати вартості компенсації за знищений об’єкт.

Компенсація – житлом

Йдеться про надання житлової площі до 150 кв. м, а не грошей – у разі знищення майна (квартир, приватних будинків, садових та дачних будинків).

Законопроєкт передбачає, що квартира надаватиметься в будівлі, що зводиться на місці знищеного, а в разі неможливості – в межах кварталу, суміжних кварталах та навіть іншому населеному пункті відповідної категорії.

Тобто людина зможе обрати місто, де хоче оселитися. Наприклад, якщо квартира була у Харкові, то власник зруйнованого житла зможе обрати відповідну квартиру з такими ж характеристиками в іншому обласному центрі.

Щодо приватних будинків, то вони будуть зводитися на тій же земельній ділянці, де розміщувалися.

Компенсація здійснюватиметься шляхом фінансування будівництва нового об’єкта нерухомого майна з рівноцінною площею та не може перевищувати вартості 150 кв.м. за один об’єкт нерухомого майна.

Її розмір визначатимуть пропорційно відсотку грошових коштів, які фактично сплачені отримувачем компенсації за відповідний об’єкт.

У разі перевищення вартості нового майна граничному розміру отримувач компенсації може самостійно сплатити різницю.

Терміни подання заяв

Заяви на компенсацію за пошкодження чи втрату майна можна подавати вже через застосунок "Дія".

Відповідно до законопроєкту, заяви прийматимуть під час дії воєнного стану та упродовж 90 календарних днів із дати його закінчення на території знаходження майна.

Строк розгляду заяви – не більше 30 днів з дня її надходження.

Порядки здійснення виплат буде визначати Кабмін.

Фінансування здійснюватиметься за рахунок фонду відновлення майна та зруйнованої інфраструктури України у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації, а також міжнародної технічної, поворотної або безповоротної допомоги та інших джерел.

Мартина Богуславець

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