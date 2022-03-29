У "Дії" вже можна подати заявку на компенсацію за зруйноване житло – президент

У застосунку "Дія" можна подати заявку на компенсацію за втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій.

Джерело: президент Володимир Зеленський у зверненні

Пряма мова: "Відсьогодні працюватиме новий функціонал нашого державного сервісу "Дія". Як я й обіцяв, держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже можуть подати відповідну заявку у "Дії"".

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Деталі: Президент повідомив, що подача заявок уже доступна в мобільному застосунку, який для цього потрібно оновити.

А за тиждень подати відповідну заявку можна буде і в центрах надання адміністративних послуг.

Зеленський зазначив, що всі необхідні деталі ще будуть роз'яснюватися Кабінетом міністрів.

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"Головне – держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості", – запевнив він.