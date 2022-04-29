Як у Дніпрі фіксують воєнні злочини проти довкілля

Уночі 10 квітня 2022 року російські збройні сили знову завдали декілька ударів по інфраструктурному об'єкту в місті Дніпро в районі аеропорту.

Дим здіймається з аеропорту Дніпра, 10 квітня 2022 року, на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Фото RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Мешканці міста чули вибухи приблизно о третій годині ранку. Уже в середині дня інформацію підтвердила Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

Згідно з публічно доступними даними Українського гідрометеорологічного центру, усю ніч з 9 на 10 квітня дув південний вітер зі швидкістю 5 м/с, тобто існує висока ймовірність, що викиди в атмосферне повітря від пожежі біля аеропорту Дніпра могло знести на місто.

Система SaveEcoBot, розроблена громадською організацією SaveDnipro, – єдиний в Україні екологічний чатбот та мапа, які поєднують дані про забруднення, забруднювачів та інструменти захисту довкілля, – автоматично збирає дані про стан атмосферного повітря з майже всіх наявних онлайн-систем в Україні й надає зручний доступ до даних на мапі, а також через повноцінний API, яким, між іншим, також користуються РНБО та Міндовкілля.

Відкривши карту якості повітря міста Дніпра станом на 4 годину ранку 10 квітня, побачимо, що деякі станції, встановлені в домогосподарствах, працювали, навіть попри те, що багато мешканців вимушено поїхали з міста й потенційно могли вимкнути вдома всі прилади.

Карта якості повітря Дніпра станом на 4 ранку 10 квітня 2022 року Джерело: SaveEcoBot

Переглянувши історію вимірів, помітимо на декількох станціях величезні стрибки показників дрібнодисперсного пилу.

Станція на проспекті Героїв (житловий масив Перемога-6) зафіксувала стрибок PM2,5 та PM10 до 214,23 мкг/м3 та 304,15 мкг/м3 об 03:24 ранку відповідно. Нижче наведено графік даних PM2,5, PM10 і AQI PM2,5 (розрахований за алгоритмом NowCast).

Якість повітря на проспекті Героїв у місті Дніпрі станом на 9-11 квітня 2022 року Джерело: SaveEcoBot

Станція у центрі міста (вулиця Сергія Єфремова) – показники PM2,5 та PM10 стрибнули до 44,7 мкг/м3 та 77,75 мкг/м3 о 03:51 ранку відповідно.

Якість повітря на вулиці Сергія Єфремова у місті Дніпрі станом на 9-11 квітня 2022 року Джерело: SaveEcoBot

На графіках вище також наведено індекс якості повітря (AQI PM2.5), розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції PM2,5. Цей індекс розроблено US EPA задля розрахунку тривалого впливу забрудненого повітря на організм людини. Він рахується на основі даних за останні 12 годин.

І ми бачимо миттєве зростання індексу із зеленого рівня (добрий рівень) до помаранчевого (шкідливий рівень для чутливих груп – згідно з EPA "Люди із захворюваннями серця або легенів, діти та літні люди найбільше постраждають від впливу забруднення частинками").

Тобто навіть короткострокове забруднення повітря може суттєво нашкодити населенню. Що тоді казати про багатогодинні або багатоденні пожежі на нафтобазах, складах, лісах. Це зашкодить суспільству ще більше!

Ці станції моніторингу розташовані в напрямку, у якому дув вітер з аеропорту. Згідно з Google Maps, відстань від аеропорту до ж/м Перемога-6 близько 5 км по прямій. Цю відстань приблизно за 20–30 хвилин подолали викиди від вибуху при швидкості вітру 5 м/с, і далі через 30 хвилин викиди вже могли досягти центру міста (по прямій це 10–11 км від аеропорту).

Розташування станцій моніторингу зі стрибками PM2,5 та PM10 у місті Дніпро Джерело: Google Maps

Таким чином ми маємо підтвердження воєнного злочину проти довкілля і населення України – забруднення повітря внаслідок авіаудару та пожежі, спричиненої ним, зафіксоване приладами громадського моніторингу якості повітря.

Які висновки можна зробити?

Дані про стан довкілля мають бути відкритими навіть в умовах війни не тільки для інформування громадськості, але й задля підтвердження і фіксації воєнних злочинів проти довкілля і населення України. Встановлюйте громадські станції моніторингу якості повітря задля збирання більшої кількості даних і вчасного інформування населення України про погане повітря. Обов'язково відправляйте повідомлення про воєнні злочини проти довкілля через чатбот SaveEcoBot до Оперативного штабу Міндовкілля для формування позовів до Міжнародного суду ООН для відшкодування збитків країною-агресором. Прохання до держустанов, органів місцевого самоврядування, приватних підприємств та інших власників постів спостереження за станом атмосферного повітря, не закривайте дані, а навпаки — відкривайте, щоб якомога більше людей аналізували й використовували їх для цивільної безпеки.

Одразу відповім на застереження, що онлайн-дані про стан атмосферного повітря та станції моніторингу, які працюють, можуть допомогти ворогу. Це безглуздя, бо ворог має власні інструменти для коригування та верифікації – супутники або безпілотні літальні апарати, які можуть фіксувати потрібну інформацію майже за будь-яких метеорологічних умов і на великих відстанях з високою точністю. Закриття цивільних важливих даних навпаки гратиме на руку ворогу.

Не публікуйте жодних фото- і відеоматеріалів про влучення ворожих ракет і навіть те, як вони летять. Не допомагайте ворогу!

Смерть ворогу! Слава Україні!

Павло Ткаченко