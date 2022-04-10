Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

По Дніпру нові "прильоти", повністю зруйнований аеропорт – ОДА

Роман ПетренкоНеділя, 10 квітня 2022, 14:45
По Дніпру нові прильоти, повністю зруйнований аеропорт – ОДА
старі фото аеропорту дніпра

10 квітня окупанти знову обстріляли ракетами Дніпро – влучили в інфраструктурний об'єкт та в аеропорт, кількість постраждалих невідома.

Джерело: глава ОДА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "На жаль, орки зачастили сьогодні зі своїми атаками. У нас знову "прильоти".

Реклама:

У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об‘єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо.

І повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять.

Кількість постраждалих з’ясовуємо".

ВІДЕО ДНЯ

Згодом стало відомо, що у результаті російських ракетних ударів по місту Дніпро постраждали 5 рятувальників ДСНС. 

Нагадаємо: У ніч на 15 березня російські війська завдали два ракетні удари по аеропорту міста Дніпро.

Теми: ДніпровійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
Київщина: правоохоронці підтвердили смерть 1222 людей, які загинули від рук окупантів
Захисники знищили 2 російських безпілотники на Харківщині
Зеленський: Маріуполь – серце війни, перестане битися – у нас будуть слабкі позиції
Ракетні удари по Дніпру: постраждали 6 рятувальників
Останні новини
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
Усі новини...
Реклама: