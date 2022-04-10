Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

По Дніпру нові "прильоти", повністю зруйнований аеропорт – ОДА

Роман ПетренкоНеділя, 10 квітня 2022, 14:45
старі фото аеропорту дніпра

10 квітня окупанти знову обстріляли ракетами Дніпро – влучили в інфраструктурний об'єкт та в аеропорт, кількість постраждалих невідома.

Джерело: глава ОДА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "На жаль, орки зачастили сьогодні зі своїми атаками. У нас знову "прильоти".

У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об‘єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо.

І повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять.

Кількість постраждалих з’ясовуємо".

Згодом стало відомо, що у результаті російських ракетних ударів по місту Дніпро постраждали 5 рятувальників ДСНС. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У ніч на 15 березня російські війська завдали два ракетні удари по аеропорту міста Дніпро.

Теми: ДніпровійнаРосія
Головне сьогодні

Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в Україні

фотоРосія стягує авіацію на аеродром "Липецьк-2" – "Схеми"

фотоНе вимовив "паляниця": на Рівненщині затримали росіянина з "вибухівкою"

Україна не змінювала позиції на переговорах, але є одна відмінність – Арахамія

доповнено 21:50, фотоСБУ спіймала Медведчука

Президент Німеччини Штайнмайєр підтвердив, що у Києві вважають небажаним його візит

Усі новини...
Київщина: правоохоронці підтвердили смерть 1222 людей, які загинули від рук окупантів
Захисники знищили 2 російських безпілотники на Харківщині
Зеленський: Маріуполь – серце війни, перестане битися – у нас будуть слабкі позиції
Ракетні удари по Дніпру: постраждали 6 рятувальників
Останні новини
01:36
Україна закінчила опалювальний сезон: скільки газу в сховищах
01:25
В усіх областях, крім Луганської, почали посівну – Шмигаль
01:05
США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні - Reuters
00:56
Новий "чмоня": реакції українців на затримання Віктора Медведчука
00:47
Зеленський про росіян: Хай роблять "ХНР" десь у Хакасії, а не в Херсоні
00:47
Нідерланди затримали 20 російських яхт
00:37
Зеленський ґвалтівникам з РФ: олігарх-Медведчук не врятувався, то що уже про вас говорити
00:35
"Світ має реагувати вже зараз" – Зеленський про застосування отрути в Маріуполі
00:35
Росія залишилася без сантехніки і частини економіки: економічні підсумки
00:28
Зеленський пропонує обміняти Медведчука на полонених українців
Усі новини...