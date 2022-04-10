По Дніпру нові "прильоти", повністю зруйнований аеропорт – ОДА

10 квітня окупанти знову обстріляли ракетами Дніпро – влучили в інфраструктурний об'єкт та в аеропорт, кількість постраждалих невідома.

Джерело: глава ОДА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "На жаль, орки зачастили сьогодні зі своїми атаками. У нас знову "прильоти".

У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об‘єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо.

І повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять.

Кількість постраждалих з’ясовуємо".

Згодом стало відомо, що у результаті російських ракетних ударів по місту Дніпро постраждали 5 рятувальників ДСНС.

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Нагадаємо: У ніч на 15 березня російські війська завдали два ракетні удари по аеропорту міста Дніпро.