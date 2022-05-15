Кінець "Вечірнього Урганта", або Чому російські блазні програли битву за Україну

У мережі з'явилося фото студії "Вечірнього Урганта" – шоу, яке виходило з 2012 року на "Первом", головному пропагандистському каналі Росії.

На знімку – промовистий результат десятирічної творчості Івана Урганта. Вихідця з відомої акторської сім'ї, який став одним із головних шоуменів РФ. Того, хто гармонійно вписався в телевізійну сітку кремлівського істеблішменту.

Якось у 2013 році інтелектуал і тонкий гуморист, прадід якого був офіцером НКВС, пожартував, беручи участь у телепрограмі "Смак": "Я порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни".

За ці слова Іван Ургант незабаром вибачився: "Просто сказал глупость, не подумав". Але вже було пізно. За декілька місяців його держава окупувала Крим, розв'язала війну на Донбасі. А його колеги на "Первом канале" продовжували знелюднювати українців, розв'язуючи повномасштабну війну.

Іван Ургант не припиняв жартувати, поки в Україні 8 років вмирали люди. Поки в його рідній країні саджали за репости в тюрми.

Зараз студія "Вечірнього Урганта" пустує. Не грає жива музика, не горять прожектори, не аплодує публіка. На підлозі – безлад та коробки з апаратурою. За столом немає Івана, на дивані – його щасливих, успішних гостей. І кривляння партнера Дмитра Хрустальова немає теж.

Сам Ургант 24 лютого в Instagram повідомив: "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ". І вирушив у "творчу відпустку", з якої до РФ поки що так і не повернувся.

Історія "Вечірнього Урганта" закономірна та повчальна. Повчальна та закономірна для всіх росіян. Для тих, хто, як Іван, тонко жартував, заробляючи славу та гроші під час диктатури та війни. Для тих, хто сміявся, приносячи гроші та славу таким, як Ургант.

Сатирик Михайло Задорнов, який вперто просував в маси РФ шовіністичну і хибну тезу про "тупих американців", наприкінці свого життя остаточно збожеволів.

Старий повторював, що росіяни походять від аріїв. Любив практикуватися в аматорській етимології: брав якесь слово і підганяв його під свою безглузду теорію.

"Слово "Россия", – казав, наприклад, Задорнов. – Произошло от слова "Рассея", потому что после ледникового периода арии "рассеялись" по территории РФ".

Він говорив про це з усмішкою, але говорив про це серйозно.

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Взявши на озброєння прийом Задорнова, можна легко пояснити кардинальну різницю між природою українського та російського гумору. Між росіянами загалом і українцями.

"У них є "шутник", "шутить", "шутки" – від слова "шут". У нас "жарт" – від слова "жар", – сказав би якийсь "український Задорнов".

Але цю відмінність легко зрозуміти, не вдаючись до аматорської етимології. Вона помітна не на прикладі слів, а за вчинками.

Російський гумор став вигідним способом прикрити своє боягузтво.

Жар покришок та коктейлів Молотова на Майдані остаточно перетворив український жарт на зброю.

Російський гуморист – придворний дурник, який розважає, доки його король вбиває. Українець – сміється в обличчя тим, хто прийшов його вбити.

В українців ніколи не було проблем із висміюванням влади. Російська влада ніколи не мала проблем із великою кількістю блазнів.

Коли бачиш фото спорожнілої студії "Вечірнього Урганта", розумієш одне: королівство блазнів не зможе ніколи перемогти країну, де президентом став комік.

Євген Руденко

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