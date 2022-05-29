Перша "Ластівка". За відбудову Ірпеня беруться недоброчесні забудовники

Санаторій "Ластівка" – одна з небагатьох зелених зон, яка залишилася в Ірпені після того, як команда ексмера Володимира Карплюка по-варварськи забудовувала наше місто.

На останній сесії, 16 травня, всі фракції, крім "Голосу", підтримали забудову цього санаторію задля того, щоб ті, хто залишився без житла, мали де жити. Це 7-8 га лісу, які межують з табором "Восток". Саме його перед війною ці ж депутати віддали під забудову.

Тоді ж громада звернулася з вимогою не голосувати за розробку детального плану території "Ластівки" та запропонувала альтернативи для розселення постраждалих.

Подібні речі з боку влади відбувалися з 2015 року, коли перемогла партія "Нові обличчя". Тоді під прикриттям АТОвців та переселенців знищувалися зелені зони в Ірпені. Ті зелені зони і заплава річки Ірпінь, які зараз допомагали ЗСУ стримувати ворога біля Києва і не пропускати далі.

Зараз Ірпінь отримав статус міста-героя. Місцеві забудовники знову цинічно користуються цієї відомою на весь світ історією, щоб заробляти на людській біді. І дії місцевої влади з боку громади майже неможливо контролювати, бо як і в 2015 після початку війни, забудовники прикрилися людським горем. Тоді всі, хто виступав проти забудови стратегічних для безпеки Ірпеня зелених зон, оголошувалися "продажними активістами". Сьогодні ж голова міста Олександр Маркушин публічно погрожує незгодним розправою з допомогою поліції.

Забудовники вже кинули оком на гроші на відбудову. І про їхні хитрі плани давно відомо. І не виключно, що вони вже налагодили мости з Офісом президента і користуються статусом міста-героя, хоча самі ж доклали руку до знищення буферних щитів: зелених зон, які могли б допомогти ЗСУ зупиняти наступ.

Є величезний ринок житла, який здається в оренду, і який можна зараз дати тим, у кого його немає, є санаторії і табори для відпочинку, є готелі, багато квартир ще не продані у новозбудованих будинках, але приймається хибне рішення - знищити чи не останні зелені зони міста. Бо на всіх інших варіантах забудовники Ірпеня не зароблять грошей.

З рекреаційної території дуже легко зробити висотку. А от навпаки ще не вийшло ні в кого. От тільки ця війна показала, що коли йде ворог – зелена зона може стати форпостом для опору, а в мирний час – це здоров’я наших дітей.

Для розуміння, окупанти прийшли в Ірпінь не в 2022 році. А тоді, коли на виборах в Ірпені перемогла партія забудовника й ексрегіонала Володимира Карплюка "Нові обличчя". Як не парадоксально, ексрегіонал переміг на виборах після Революції Гідності – 2015 року. У цьому помогла маніпуляція та обман, бо їх виборча кампанія базувалася на закликах "збережемо ліси", "нехай тут бігають білочки", "Ірпінь – місто здоров'я".

Та після отримання повноважень ця команда швиденько прибрала до рук і забудувала всі комунальні землі, вирубала зелені зони в місті та навіть поза його межами і подалася забудовувати заплави річок Ірпінь та Бучанка. До нищення природи приєдналися й депутати інших партій та перед війною, згідно з аналізом Руху ЧЕСНО, стали кандидатами на відкликання.

Весною 2022 року саме заплава та врятований від забудовників Біличанський ліс став природним щитом столиці і допомагав ЗСУ боротися з ворогом і стримувати наступ на Київ.

Ці політики перемогли так, як і російські політики, які тримають владу. З виборцями окупанти-забудовники, які контролюють депутатську більшість, працювали за допомогою пропаганди. Була задіяна армія ботів, силовий блок – спортсмени-тітушки.

Депутати під охороною тітушок голосують за оновлений генплан фото: Алексей Чернышевич у Fb

У цих забудовників-окупантів навіть є свої "говорящіє голови", як-то Скабєєва чи Симонян. Ба, більше! Депутатка "Нових облич" – мама співачки Світлани Лободи, возила московським журналістам тортик, а українських журналістів не пускала до себе. Після такого скандалу, Карплюк всіляко уникав публічної розмови про те, що таку депутатку треба позбавити мандата.

Тобто ціннісно Карплюк не був готовий оперативно реагувати на те, що його депутатка понесла окупантам торт. При тому, що в цей час був тимчасово окупований Крим, Донеччина і Луганщина.

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При забудовниках Ірпінь мав, так би мовити, м’яку окупацію – думка громадян ігнорувалася, ресурси розподілялися так, як це було треба Карплюку і його команді. Наші податки виводили на свої фірми і розпилювали. Чого ж люди їх вибирали?

Перемогу на виборах забезпечувала бюджетна гречка – гроші вкладали в фотозони, стратегічні речі для громади ніхто не робив і зрештою блогери писали про топ-10 причин, чому не варто купувати квартиру в Ірпені.

І ті, хто возив торти рашистам, хто жив на відкатах і схемах, ціннісно не змінюються. Кому війна, а кому…

Та настав час змінитися суспільству, і громада Ірпеня вимагає від влади зважувати на нашу думку та пропонує власне бачення розвитку міста.

Олексій Савченко

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