Справа проти ексмера Ірпеня Карплюка пішла в суд

Прокуратура передала до суду обвинувачення щодо ексмера Ірпеня Володимира Карплюка, йому загрожує загрожує 8 років.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора, "Громада Приірпіння"

Дослівно: "За процесуального керівництва прокуратури 24 лютого 2020 року до Ірпінського міського суду Київської області скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього міського голови однієї з міських рад Київської області за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем на суму понад 250 тис грн (ч. 4 ст. 191 КК України)".

Деталі: У повідомленні не вказується прізвище підозрюваного, але джерела в ОГП підтвердили Українській правді, що йдеться про Карплюка.



Як пише "Громада Приірпіння", мова йде про розтрату 250 тис. грн під час будівництва в Ірпені парку "Центральний". До слова, саме на його відкриття приїздила лідерка "Батьківщини" народна депутатка Юлія Тимошенко.

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