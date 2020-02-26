Справа проти ексмера Ірпеня Карплюка пішла в суд

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Середа, 26 лютого 2020, 10:54

Прокуратура передала до суду обвинувачення щодо ексмера Ірпеня Володимира Карплюка, йому загрожує загрожує 8 років.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора, "Громада Приірпіння"

Дослівно: "За процесуального керівництва прокуратури 24 лютого 2020 року до Ірпінського міського суду Київської області скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього міського голови однієї з міських рад Київської області за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем на суму понад 250 тис грн (ч. 4 ст. 191 КК України)".

Деталі: Як пише "Громада Приірпіння", мова йде про розтрату 250 тис. грн під час будівництва в Ірпені парку "Центральний". До слова, саме на його відкриття приїздила лідерка "Батьківщини" народна депутатка Юлія Тимошенко.

Нагадаємо:

  • У 2015 році мер Ірпеня Володимир Карплюк задекларував аж 67 квартир(загальна площа понад 7 тисяч квадратних метрів), які він придбав у 2013 році.
  • У серпні 2017 року Карплюку повідомили пропідозру за ч. 2 ст. 272 ККУ: нібито на чолі ТОВ "Сарафан" Карплюк, не маючи всіх необхідних дозволів та ліцензії на будівництво житлового комплексу, порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, внаслідок чого одна людина загинула, інша отримала тяжкі тілесні ушкодження.
  • У грудні 2017 року прокурор Київської області повідомив Карплюку пронові підозри: за ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 5 ст. 191(заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі у складі злочинної організації).
  • Також меру інкримінують ч. 1 ст. 205 (придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому в складі злочинної організації), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
  • 24 липня 2018 року Володимир Карплюкзаявив, що складе повноваження міського голови і готуватиметься до парламентських виборів.
  • У липні 2019 року Генеральна прокуратура підготувала ще одну підозру вже екс-меру Ірпеня, кандидату у народні депутати, Володимиру Карплюку, її планують вручити 19 липня.

Теми: Ірпінь Офіс генпрокурора


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