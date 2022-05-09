Орден для терористів: за що Франція, Іспанія та Римо-католицька церква нагороджувала посіпак Путіна

Колись The Time двічі оголошував Гітлера людиною року. А Сталіна навіть тричі.

Тривали дискусії про те, що це не означає визнання їх діяльності, а просто фіксує вплив на сучасність. Насправді ж це заохочення. Заохочення до геноциду та масових вбивств.

Якщо вільний світ, Захід не піддає дії тиранів остракізму, то на їх кістках виростають пол поти, кім чен іри, путіни з лукашенками. Зло таким чином стає чимось природним, визнаним.

Розуміючи це, російська федерація роками вибудовувала лояльність з урядами інших країн. Вишукуючи лояльність з нею, дуже багато інституцій, ба навіть держав, нагороджували чільних діячів тоталітарного режиму путіна та його посіпак у інших країнах різноманітними нагородами.

Не виняток і Україна, про що я вже згадував у колонці про тих зрадників України, які удостоєні нашими ж державними нагородами.

Далі наведу величезний перелік нагород, що дісталися рашистам від урядів або голів інших держав: путін, янукович, медведєв, шойгу та лавров стали настільки незамінними механізмами у підкупі держав російськими силами та нафтою, що навіть отримали за це нагороди високого рангу по всьому світу.

Тож хто нагородив ініціаторів та виконавців війни з Україною, яка призвела до геноциду в Ірпені, Бучі, Гостомелі, Бородянці, Маріуполі та інших мирних українських містах і селах?

І хто досі не відкликав ці нагороди? А перелік дуже цікавий і показовий.

Франція

Володимир Путін нагороджений Великим хрестом ордену Почесного легіону 22 вересня 2006 року.

Янукович Віктор – кавалер Великого хреста ордена Почесного легіону, нагороджений у 2010 році.

Греція

Володимир Путін – золота медаль Парламенту Греції, золота медаль пошани міста Афін. Обидві нагороди отримав у 2001 році.

Михайло Мішустін – золота медаль пошани міста Афін, грудень 2001 року.

Іспанія

Володимир Путін – золоті медалі Сенату і Конгресу Генеральних кортесів, нагороджений 9 лютого 2006 року.

Дмитро Медвєдєв – золоті медалі Сенату і Конгресу Генеральних кортесів, золотий ключ Мадрида. Березень 2009 року.

В’єтнам

Володимир Путін – орден Хо Ші Міна, 1 березня 2001 року.

Сергій Лавров – орден Дружби, виданий у 2009 році.

Саудівська Аравія

Володимир Путін – орден короля Абдель-Азіза.

ОАЕ

Володимир Путін отримав найвищу державну нагороду ОАЕ – орден Заїда, нагороджений 10 вересня 2007 року.

Сергій Лавров має орден Федерації від 2021 року.

Віктор Янукович отримав орден Заїда у 2012 році.

Монголія

Володимир Путін має вищу державну нагороду Монголії – орден Дорогоцінного жезла з перлами від 13 травня 2009 року.

Сергій Шойгу удостоєний орденом Бойового Червоного Прапора від 18 жовтня 2018 року.

Віктор Янукович має таку ж нагороду, як і Путін – Орден Дорогоцінного жезла. Отримав у 2011 році.

Венесуела

Володимир Путін має великий ланцюг ордена Визволителя – найвищу нагороду Венесуели за виняткові військові та громадянські заслуги перед державою та суспільством від 2 квітня 2010 року.

Дмитро Медведєв удостоєний тим таки великим ланцюгом ордена Визволителя в той же день, що й Путін.

Сергій Шойгу має орден "За заслуги в галузі забезпечення національної безпеки" від 11 лютого 2015 року.

Олександр Лукашенко отримав великий ланцюг ордена Визволителя навіть раніше за своїх російських покровителів – у 2007 році. А ще орден Франсіско Міранди першого класу у 2010 році. До того ж, любитель показати, звідки на Білорусь готувався напад, може вільно гуляти Каракасом. Адже є почесним громадянином цього міста від 2010 року.

Монако

Володимир Путін отримав Великий хрест ордена Святого Карла 4 жовтня 2013 року.

Куба

Володимир Путін має орден "Хосе Марті" – один із трьох вищих орденів, поряд з орденами "Карлос Мануель де Сеспедес" та "Плайя-Хірон". Отриманий 11 липня 2014 року.

Олександр Лукашенко, схоже, підказав, звідки на Кубу готувався напад у 2000 році, за що отримав орден "Хосе Марті".

Віктор Янукович – володар ордену "Хосе Марті" від 22 жовтня 2011 року.

Гвінея

Володимир Путін має Великий хрест Національного ордену Заслуг, що є найвищою державною нагородою Гвінеї. Від 28 вересня 2017 року.

Ангола

Володимир Путін – володар ордену Агостіньо Нето від 4 квітня 2019 року.

Перу

Дмитро Медведєв – кавалер Великого хреста ордену "Сонця Перу" (найвища державна нагорода Перу для цивільних) від 25 листопада 2008 року.

Сергій Лавров також кавалер Великого хреста ордену "Сонця Перу" (найвища державна нагорода Перу для цивільних). Отримав у 2007 році.

Палестина

Дмитро Медведєв має орден Зірки Палестини, вручений у 2011 році.

Лаоська Народно-Демократична Республіка

Сергій Лавров отримував орден Дружби від Лаосу.

Сербія

Сергій Лавров удостоєний орденом Сербського прапора I ступеня 12 грудня 2016 року, а також орденом Республіки Сербської.

Сергій Шойгу має орден Сербського прапора I ступеня з липня 2012 року.

Олександр Лукашенко – володар Великох стрічки ордена Республіки Сербії. Отриманий у 2013 році.

Віктор Янукович за час президентської каденції також встиг отримати державну нагороду Сербії – орден Республіки Сербія. З 22 лютого 2013 року.

Сан-Марино

Сергій Лавров отримав найвищий із 5 ступенів Великого хреста Ордена Святої Агати від Республіки Сан-Марино. Отримання датується 21 березня 2019 року.

Кіпр

Сергій Лавров отримав Великий хрест Ордена Макаріоса III – найвищу державну нагороду Республіки Кіпр. Має другий ступінь із шести.

Казахстан

Сергій Лавров "випередив" Путіна, Януковича і ко і єдиний з цього списку, хто отримав орден Дружби I ступеня від Республіки Казахстан. Удостоєний з 16 жовтня 2020 року.

Киргизька Республіка

Сергій Шойгу має орден "Данакер", орден Дружби, медаль "Данк" та пам'ятну ювілейну медаль "Манас-1000" від Кирзистану.

Вірменія

ВІктора Януковича удостоїли орденом Святого Месропа Маштоца, а також медаллю Ананії Ширакаці – це державні нагороди Республіки Вірменії.

Італія

Сергій Шойгу має Великий хрест ордену Заслуг (pro Merito Melitensi) – Лицарський релігійний орден Римо-католицької церкви.

Нікарагуа

Сергій Шойгу має медаль "Великий хрест Армії Нікарагуа". Удостоєний 12 лютого 2015 року.

Грузія

Олександр Лукашенко – володар президентського ордену "Сяйво" з 2011 року.

Той таки орден "Сяйво" має і Віктор Янукович

Молдова

Олександр Лукашенко має найвищу державну відзнаки Республіки Молдови – Орден Республіки.

Азербайджан

Знов Лукашенко і знову найвища державна відзнака – орден "Гейдар Алієв".

Така ж нагорода з 2013 року є і у Віктора Януковича.

Катар

Тут з числа тих, хто підтримав російське вторгнення в Україну, відзначився лиш Віктор Янукович. Який має орден Незалежності.

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Ключове питання – і що тепер?

Будемо йти усіма можливими шляхами щоб позбавити цих нелюдів навіть символічного визнання з боку інших країн. В пріоритеті, звісно, країни Заходу.

Буду звертатися до посольств, груп дружби з парламентами цих країн, української діаспори в них. Щоб і духу визнання рашистів у світі не було.

Не можна повторити помилок періоду після Другої світової війни, коли червоний нацизм – сталінізм – став частиною консенсусу світових еліт. Щоб справді "ніколи знову".

Ярослав Юрчишин

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