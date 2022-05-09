Орден для терористів: за що Франція, Іспанія та Римо-католицька церква нагороджувала посіпак Путіна
Колись The Time двічі оголошував Гітлера людиною року. А Сталіна навіть тричі.
Тривали дискусії про те, що це не означає визнання їх діяльності, а просто фіксує вплив на сучасність. Насправді ж це заохочення. Заохочення до геноциду та масових вбивств.
Якщо вільний світ, Захід не піддає дії тиранів остракізму, то на їх кістках виростають пол поти, кім чен іри, путіни з лукашенками. Зло таким чином стає чимось природним, визнаним.
Розуміючи це, російська федерація роками вибудовувала лояльність з урядами інших країн. Вишукуючи лояльність з нею, дуже багато інституцій, ба навіть держав, нагороджували чільних діячів тоталітарного режиму путіна та його посіпак у інших країнах різноманітними нагородами.
Не виняток і Україна, про що я вже згадував у колонці про тих зрадників України, які удостоєні нашими ж державними нагородами.
Далі наведу величезний перелік нагород, що дісталися рашистам від урядів або голів інших держав: путін, янукович, медведєв, шойгу та лавров стали настільки незамінними механізмами у підкупі держав російськими силами та нафтою, що навіть отримали за це нагороди високого рангу по всьому світу.
Тож хто нагородив ініціаторів та виконавців війни з Україною, яка призвела до геноциду в Ірпені, Бучі, Гостомелі, Бородянці, Маріуполі та інших мирних українських містах і селах?
І хто досі не відкликав ці нагороди? А перелік дуже цікавий і показовий.
Франція
- Володимир Путін нагороджений Великим хрестом ордену Почесного легіону 22 вересня 2006 року.
- Янукович Віктор – кавалер Великого хреста ордена Почесного легіону, нагороджений у 2010 році.
Греція
- Володимир Путін – золота медаль Парламенту Греції, золота медаль пошани міста Афін. Обидві нагороди отримав у 2001 році.
- Михайло Мішустін – золота медаль пошани міста Афін, грудень 2001 року.
Іспанія
- Володимир Путін – золоті медалі Сенату і Конгресу Генеральних кортесів, нагороджений 9 лютого 2006 року.
- Дмитро Медвєдєв – золоті медалі Сенату і Конгресу Генеральних кортесів, золотий ключ Мадрида. Березень 2009 року.
В’єтнам
- Володимир Путін – орден Хо Ші Міна, 1 березня 2001 року.
- Сергій Лавров – орден Дружби, виданий у 2009 році.
Саудівська Аравія
Володимир Путін – орден короля Абдель-Азіза.
ОАЕ
- Володимир Путін отримав найвищу державну нагороду ОАЕ – орден Заїда, нагороджений 10 вересня 2007 року.
- Сергій Лавров має орден Федерації від 2021 року.
- Віктор Янукович отримав орден Заїда у 2012 році.
Монголія
- Володимир Путін має вищу державну нагороду Монголії – орден Дорогоцінного жезла з перлами від 13 травня 2009 року.
- Сергій Шойгу удостоєний орденом Бойового Червоного Прапора від 18 жовтня 2018 року.
- Віктор Янукович має таку ж нагороду, як і Путін – Орден Дорогоцінного жезла. Отримав у 2011 році.
Венесуела
- Володимир Путін має великий ланцюг ордена Визволителя – найвищу нагороду Венесуели за виняткові військові та громадянські заслуги перед державою та суспільством від 2 квітня 2010 року.
- Дмитро Медведєв удостоєний тим таки великим ланцюгом ордена Визволителя в той же день, що й Путін.
- Сергій Шойгу має орден "За заслуги в галузі забезпечення національної безпеки" від 11 лютого 2015 року.
- Олександр Лукашенко отримав великий ланцюг ордена Визволителя навіть раніше за своїх російських покровителів – у 2007 році. А ще орден Франсіско Міранди першого класу у 2010 році. До того ж, любитель показати, звідки на Білорусь готувався напад, може вільно гуляти Каракасом. Адже є почесним громадянином цього міста від 2010 року.
Монако
Володимир Путін отримав Великий хрест ордена Святого Карла 4 жовтня 2013 року.
Куба
- Володимир Путін має орден "Хосе Марті" – один із трьох вищих орденів, поряд з орденами "Карлос Мануель де Сеспедес" та "Плайя-Хірон". Отриманий 11 липня 2014 року.
- Олександр Лукашенко, схоже, підказав, звідки на Кубу готувався напад у 2000 році, за що отримав орден "Хосе Марті".
- Віктор Янукович – володар ордену "Хосе Марті" від 22 жовтня 2011 року.
Гвінея
Володимир Путін має Великий хрест Національного ордену Заслуг, що є найвищою державною нагородою Гвінеї. Від 28 вересня 2017 року.
Ангола
Володимир Путін – володар ордену Агостіньо Нето від 4 квітня 2019 року.
Перу
- Дмитро Медведєв – кавалер Великого хреста ордену "Сонця Перу" (найвища державна нагорода Перу для цивільних) від 25 листопада 2008 року.
- Сергій Лавров також кавалер Великого хреста ордену "Сонця Перу" (найвища державна нагорода Перу для цивільних). Отримав у 2007 році.
Палестина
Дмитро Медведєв має орден Зірки Палестини, вручений у 2011 році.
Лаоська Народно-Демократична Республіка
Сергій Лавров отримував орден Дружби від Лаосу.
Сербія
- Сергій Лавров удостоєний орденом Сербського прапора I ступеня 12 грудня 2016 року, а також орденом Республіки Сербської.
- Сергій Шойгу має орден Сербського прапора I ступеня з липня 2012 року.
- Олександр Лукашенко – володар Великох стрічки ордена Республіки Сербії. Отриманий у 2013 році.
- Віктор Янукович за час президентської каденції також встиг отримати державну нагороду Сербії – орден Республіки Сербія. З 22 лютого 2013 року.
Сан-Марино
Сергій Лавров отримав найвищий із 5 ступенів Великого хреста Ордена Святої Агати від Республіки Сан-Марино. Отримання датується 21 березня 2019 року.
Кіпр
Сергій Лавров отримав Великий хрест Ордена Макаріоса III – найвищу державну нагороду Республіки Кіпр. Має другий ступінь із шести.
Казахстан
Сергій Лавров "випередив" Путіна, Януковича і ко і єдиний з цього списку, хто отримав орден Дружби I ступеня від Республіки Казахстан. Удостоєний з 16 жовтня 2020 року.
Киргизька Республіка
Сергій Шойгу має орден "Данакер", орден Дружби, медаль "Данк" та пам'ятну ювілейну медаль "Манас-1000" від Кирзистану.
Вірменія
ВІктора Януковича удостоїли орденом Святого Месропа Маштоца, а також медаллю Ананії Ширакаці – це державні нагороди Республіки Вірменії.
Італія
Сергій Шойгу має Великий хрест ордену Заслуг (pro Merito Melitensi) – Лицарський релігійний орден Римо-католицької церкви.
Нікарагуа
Сергій Шойгу має медаль "Великий хрест Армії Нікарагуа". Удостоєний 12 лютого 2015 року.
Грузія
Олександр Лукашенко – володар президентського ордену "Сяйво" з 2011 року.
Той таки орден "Сяйво" має і Віктор Янукович
Молдова
Олександр Лукашенко має найвищу державну відзнаки Республіки Молдови – Орден Республіки.
Азербайджан
Знов Лукашенко і знову найвища державна відзнака – орден "Гейдар Алієв".
Така ж нагорода з 2013 року є і у Віктора Януковича.
Катар
Тут з числа тих, хто підтримав російське вторгнення в Україну, відзначився лиш Віктор Янукович. Який має орден Незалежності.
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Ключове питання – і що тепер?
Будемо йти усіма можливими шляхами щоб позбавити цих нелюдів навіть символічного визнання з боку інших країн. В пріоритеті, звісно, країни Заходу.
Буду звертатися до посольств, груп дружби з парламентами цих країн, української діаспори в них. Щоб і духу визнання рашистів у світі не було.
Не можна повторити помилок періоду після Другої світової війни, коли червоний нацизм – сталінізм – став частиною консенсусу світових еліт. Щоб справді "ніколи знову".
Ярослав Юрчишин