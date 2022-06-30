Профіль з обмеженим доступом, або Як розгортається російсько-українська Instagram-війна

Автори: Анастасія Романюк, Ольга Снопок, Громадянська мережа ОПОРА

Якщо після початку повномасштабного вторгнення російської федерації до України ви все ще підписані в Instagram на деяких російських "зірок", то, ймовірно, ви помітили, що переглянути світлини та сторіз Ксенії Собчак або Ніколая Баскова тепер не так і просто.

Зараз, спробувавши потрапити до акаунту цих впливовців, ви, швидше за все, побачите ось такий напис: "Профіль обмеженим доступом. Цей профіль недоступний у вашому регіоні".

Таке розчарування (або радість) очікує фактично кожного українського користувача, який намагається увійти до акаунтів відомих росіян — зокрема, інфлюенсерки Іди Галич, співака Олега Газманова або телеведучої Тіни Канделакі.

І хоча таке блокування, безперечно, є важливим кроком для очищення українського інформаційного простору від російських медіапродуктів, воно не завжди відбувається прозоро та зрозуміло.

У цьому матеріалі ОПОРА розповість, кого Instagram перестав "показувати" українцям, кого все ще не заблокував і чому дії Meta в українському інформаційному просторі мають бути більш прозорими.

Meta-війна

Із перших днів повномасштабної російсько-української війни компанія Meta доєдналася до інформаційного фронту на боці України.

Зокрема, вона залучила українсько- та російськомовних експертів до моніторингу контенту на платформі, відключила можливість запускати рекламу з російської федерації, заблокувала профілі російських так званих медіа Russia Today та Sputnik, знизила рейтинг сторінок російських державних ЗМІ та дописів, що на них посилаються, – тепер вони рідше з’являються в стрічках користувачів, а знайти їх у Facebook та Instagram стало значно складніше.

Втім, подібні суспільні тектонічні зміни та кризові ситуації завжди стають викликом для величезних компаній, якою є Meta, оскільки вимагають швидкої та гнучкої політики.

Такі події, як війна, потребують оперативної реакції задля захисту країни, на яку нападають, в тому числі й на інформаційному фронті.

Нагадаємо, що до початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України 43% українців отримували новини саме з Facebook, саме тому ця соціальна мережа така приваблива для поширення пропаганди та дезінформації.

Під час великої війни 76,6% громадян звертаються до соціальних мереж за новинами, з них 57% використовують Facebook, а ще 29,1% – Instagram, що є продуктами компанії Meta.

Втім, за свідченням журналістів New York Times, постійні зміни у політиці компанії щодо контенту збивають з пантелику працівників компанії, що відповідають за дотримання цих політик, тому підхід до модерації не завжди буває послідовним та уніфікованим.

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення росії на прохання українського уряду Meta обмежила доступ до деяких російських ЗМІ для користувачів з України (при цьому перелік ЗМІ компанія не уточнює).

Втім, уже в кінці першого місяця повномасштабного вторгнення ОПОРА помітила, що українським користувачам обмежили доступ не лише до державних медіа рф, а й до профілів багатьох російських спортсменів, журналістів, артистів, акторів та впливовців.

Так, наприклад, не можна потрапити на сторінку інфлюенсерки Насті Івлєєвої, співака Миколи Баскова, гумориста Гаріка Харламова та журналістки Ксенії Собчак.

ОПОРІ не вдалося знайти офіційних заяв компанії щодо такої політики модерації контенту у Facebok та Instagram. Оскільки компанія не пояснила логіку такого рішення, ми вирішили з’ясувати її самі. І… не змогли.

Для пошуку потенційно обмежених акаунтів ОПОРА спершу скористалася базою theylovewar, сформованою українськими активістами. Тут перелічені українські та російські публічні особи, що схвалюють російську війну в Україні чи висловлюють мовчазну підтримку путінському режиму.

Потім ми доповнили перелік за допомогою бази "розпалювачів війни", яку створила команда Алєксєя Навального, а також різних списків на кшталт "топ-500 російських блогерів в Instagram".

Так, ОПОРА виявила щонайменше 136 акаунтів, недоступних для користувачів з України. Серед них, як акаунти окремих медіа, журналістів та державних органів влади російської федерації (19 акаунтів), так і профілі російських і українських діячів культури (47), підприємців (3), політиків (8), впливовців (45) та спортсменів (14).

Трапляються також і українські медійні особи, зокрема, обмеженими виявилися акаунти Анатолія Шарія та його дружини Ольги. Враховуючи те, що ОПОРА понад місяць очікувала на коментар від компанії, зараз цих профілів може бути більше.

Одне з найцікавіших питань, яке ми ставили собі під час збору даних, – чому Instagram обмежує для українців саме ці профілі?

Можливо, власники таких акаунтів активно підтримують так звану "спецоперацію", публікуючи відповідну символіку та висловлюючи підтримку президенту рф путіну (ці профілі мали би потрапляти під повноцінне блокування через порушення політики спільноти Instagram через розпалювання ворожнечі)?

З такого погляду доволі логічним є обмеження акаунтів Олега Газманова, Дмитра Медведєва чи Маргарити Симоньян. Однак до цього переліку потрапили також російські публічні особи, обмеження яких пояснити складніше – наприклад, блокування торкнулося сторінок російського репера Моргенштерна, який у своїх публікаціях натякав на засудження війни, та блогерки Насті Івлєєвої, яка у перші дні повномасштабного вторгнення опублікувала в Instagram допис "ні війні".

Крім того, обмеженими виявилися й сторінки деяких українських Instagram-селебриті, які взагалі не висловлювалися про війну або ж задовольнялися загальними фразами на кшталт "мир Украине".

Наприклад, під обмеження потрапила блогерка Софія Стужук, яка повідомила про блокування у своєму Telegram-каналі. До того ж блогерка розмістила повідомлення, яке отримують усі, чия Instagram-діяльність обмежена на території України.

Ймовірно, обмеження доступу до профілів в Instagram (а також до деяких дописів у Facebook) все ж відбувається на офіційний запит – або української влади, або інших офіційних структур.

Водночас під час пошуків ОПОРА виявила щонайменше 16 профілів російських впливовців, які мають значну аудиторію та не висловлюються на підтримку України, однак все ще доступні для українських користувачів. Однак варто зауважити, що за час підготовки цього матеріалу щонайменше 29 схожих профілів заблокували для користувачів з України, а тому деякі з них можуть бути недоступними для перегляду:

Необхідність vs прозорість

Тут ви можете запитати: чи справді блокування кількох десятків російських блогерів якось допоможе українцям у боротьбі проти російських загарбників?

Коротка відповідь: так, допоможе.

На сьогодні Instagram – це ефективний спосіб впливу на аудиторію в Україні. Тому блокування доступу української молоді до акаунтів, що можуть поширювати російську пропаганду або ж стверджувати, що "все не так однозначно" – це, звісно, потужна підтримка України у боротьбі за "серця та розуми" наших громадян.

Однак поруч із необхідністю не варто забувати про прозорість. За час війни в Україні компанія Meta переважно діяла прозоро: регулярно звітувала про зміни своїх політик, підлаштовуючись під потреби українського суспільства та міжнародної спільноти. Так, було заблоковано доступ до низки російських пропагандистських ресурсів, гарантовано безпеку українським користувачам тощо.

Усі ці заходи компанія вводила як самостійно, так і консультуючись з українською владою. Однак у випадку з блокуванням доступу до профілів українських та російських блогерів ми бачимо зовсім іншу картину: компанія зовсім не коментує свою діяльність та обмежується лише повідомленнями користувачів пост-фактум.

Але з цього приводу виникає безліч запитань: чому обмежують діяльність одних блогерів, а інші продовжують транслювати свою (інколи відверто проросійську) позицію?

Чому обмежують лише частину профілів, а не профілі всіх користувачів із російської федерації?

За яким критерієм відбувається блокування цих профілів і як користувач може бути впевненим, що його діяльність не обмежать на території України, росії або будь-якої іншої держави?

Тож відсутність прозорості у прийнятті таких модераційних рішень також може слугувати індикатором відсутності стратегічної політики Meta у відповідь на специфіку локального контексту, такого як збройний конфлікт. Таке непрозоре й місцями непослідовне обмеження профілів для української аудиторії може бути імпровізацією компанії у складному та динамічному контексті. Схоже, за 8 років від початку війни росії з Україною на порядку денному компанії не стояло питання розробки плану реагування на випадок ескалації війни.

Перемога в інформаційній війні передбачає не лише закриття джерел російської пропаганди і поширення проукраїнського погляду на війну в Україні.

Сьогодні інформаційна війна залежить також від того, наскільки соціальні мережі готові відкрито заявляти про політики, які вони запроваджують для протистояння російській пропаганді.

Можливо, сьогодні варто не блокувати доступ українцям до сторінок російських блогерів, а натомість видаляти невеликі, але розгалужені мережі сторінок з аватарами Z або V.

На нашу думку, великі інформаційні компанії на кшталт Meta мають демонструвати прозоріший підхід і тісніше співпрацювати з місцевими організаціями, що стежать за інформаційним простором України.