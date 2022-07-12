Як самостійно зареєструвати авторське право на твір та навіщо воно потрібне?

Війна дала потужний поштовх творчої діяльності українців. З'являються вірші, пісні та інші твори, які не лише відбивають стан душі українців, а й допомагають перемогти рашистів.

Такою творчою діяльністю займаються не тільки відомі автори, але й громадяни України, які до війни напевно не здогадувалися про свій творчій дар.

Усім цим старим та новим авторам нагадаємо, що бої йдуть не тільки на території України, але й на правовому полі авторського права. Піратами в білих комірцях нікуди не ділись. Вони продовжують заробляти на контрафактних творах.

Для унеможливлення надалі проблем з авторським правом на твори авторам необхідно в першу чергу провести державну реєстрацію творів, про що і піде далі розповідь.

Після того, як твір з'являється на світ Божий, виникає авторське право. Якщо при народженні дитини потрібна державна реєстрація нової людини, то при народженні твору державна реєстрація не є обов'язковою. Так говорить закон (ст. 11 Закону України "Про авторське право і суміжні права").

У зв'язку з тим, що державна реєстрація авторського права є правом, а не обов'язком автора або іншої особи, якій належать майнові права на твір, то закон передбачає реєстрацію авторського права протягом життя автора і ще 70 років після його смерті.

Іншою особою, яка може зареєструвати авторське право на твір, є роботодавець автора, якщо звісно твір є службовим, та спадкоємці автора.

Таким чином, авторське право на твір може бути зареєстровано автором, роботодавцем автора або його спадкоємцями.

Документом, що підтверджує державну реєстрацію авторського права на твір, є свідоцтво.

Жити на білому світі без свідоцтва дуже складно. Ось чому.

По-перше , авторське право на твір можуть присвоїти. Це явище називається плагіатом. Свідоцтво про державну реєстрацію авторського права на твір підтверджує авторство на твір.

, авторське право на твір можуть присвоїти. Це явище називається плагіатом. Свідоцтво про державну реєстрацію авторського права на твір підтверджує авторство на твір. По-друге , для участі в тендерах, наприклад, на підручники, необхідне свідоцтво про державну реєстрацію авторських прав на твір.

, для участі в тендерах, наприклад, на підручники, необхідне свідоцтво про державну реєстрацію авторських прав на твір. По-третє , наявність свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір не вимагає додаткового підтвердження наявність авторського права в учасника судового процесу про захист авторського права на твір.

, наявність свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір не вимагає додаткового підтвердження наявність авторського права в учасника судового процесу про захист авторського права на твір. По-четверте, практично повсюдно нотаріуси відмовляються видавати свідоцтво про право на спадщину на майнові права на твори через відсутність державної реєстрації авторського права на твір.

Для авторів і спадкоємців є онлайн тест, який дозволяє авторам дізнаватися про те, що треба зробити щоб у спадкоємців не було проблем з успадкуванням майнових прав на твори, а спадкоємцям – про правові механізми вирішення проблем з оформленням спадщини.

Зазвичай для оформлення авторського права залучають юристів, які беруть за таку послугу в середньому 1000 грн.

Проте, підготувати документи для державної реєстрації авторського права можна самостійно. Нічого складного у цьому немає.

Чинним законодавство передбачено державну реєстрацію авторського права на твір та на службовий твір.

Документом, на підставі якого видають свідоцтво про реєстрацію авторського права, є заява.

Насамперед, відкриємо завісу над державною реєстрацією авторського права на твір. Гарний приклад заповнення заяви про реєстрацію авторського права на твір є на сайті Укрпатенту. Автори, які не полінуються ознайомитися з цим прикладом заповнення заяви, зможуть протягом 30 хвилин самостійно впоратися з цим завданням.

Варто врахувати, що оформляючи заяву самостійно, заявник зможе заощадити на послугах юриста приблизно 700-800 грн.

Про нюанси заповнення заяви про реєстрацію авторського права на твір можна дізнатися із відео.

У разі, якщо твір є службовим, то використовується заява про реєстрацію авторського права на службовий твір.

Ця заява має кілька відмінностей від попередньої заяви, які пов'язані з належністю майнових прав на службові твори.

У зв'язку з тим, що належність майнових прав на службові твори в різні інтервали часу змінювалася, то у багатьох випадках складно визначити особу, якій належать майнові права на службові твори. Вони можуть належати автору, роботодавцю або автору та роботодавцю спільно.

Для уточнення особи, якій належать майнові права на службовий твір, можна скористатися онлайн тестом.

Отримані результати тестування дозволяють правильно вказати інформацію в пункті 10 заяви про особу, якій належать майнові права на службові твори.

На підставі інформації пункту 10 заяви заповнюється пункт 11.

Слід звернути увагу на документи, що підтверджують створення твору в порядку виконання службових обов'язків та належність авторських майнових прав на службовий твір.

Інформація про ці документи заноситься до таблиці, що наводиться у пункті 13 заяви.

Якщо авторське права на службовий твір належить автору, то слід використовувати заяву про реєстрацію авторського права на твір.

У зв'язку з тим, що до заяви про реєстрацію авторського права прикладається примірник твору, то слід знати вимоги до оформлення примірника твору. Ці вимоги викладені у пункті 15 "Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір".

За реєстрацію авторського права на твір фізична особа сплачує збір у розмірі 255 грн., а за видачу свідоцтва – 8,50 грн.

Юридична особа сплачує 510 грн за реєстрацію авторського права і 25,50 грн за видачу свідоцтва.

Реквізити для сплати збору наведені тут.

А що робити, якщо творів десятки, сотні, наприклад, фотографічних творів, малюнків?

Адже якщо реєструвати всі ці твори, то треба буде заплатити не одну тисячу гривень збору.

Вихід є. Потрібно твори об'єднати у збірник та подати одну заяву.

Декілька слів про відправку документів для реєстрації. У конверт вкладається заява з додатками та оригінали двох квитанцій про оплату збору. Найкраще документи надіслати рекомендованим листом із SMS-повідомленням. Бажано мати на руках копії квитанцій про оплату. Про всяк випадок.

Через три місяці з дати отримання Укрпатентом матеріалів заяви видається свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Важливо, що в період дії воєнного стану терміну видачі свідоцтва про державну реєстрацію авторського права можуть не дотримуватися.

Володимир Коноваленко