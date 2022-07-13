Прозора відбудова. Навіщо ми створили коаліцію громадських організацій RISE Ukraine

Під час конференції в Лугано уряд України презентував план відновлення на суму понад $750 млрд. Він розрахований на 10 років та 850 проєктів. Найдорожчі з них – відновлення й модернізація житла, інфраструктури регіонів і соціальної інфраструктури, розширення та інтеграція логістики.

Але перед тим як переходити до відновлення (або будівництва) більш вільної, сильної, демократичної та сучасної держави Україна, важливо затвердити принципи цього відновлення, визначити ризики (зокрема корупційні) та мінімізувати їх.

Про це ми і говорили під час панельних дискусій в Лугано, наголошуючи на тому, що відновлення має триматися на трьох стовпах.

Антикорупційна політика. Однією з потенційних перепон на шляху до кандидатства могла стати корупція. Воно й не дивно, враховуючи відсутність керівників у майже всіх антикорупційних органах.

Антикорупційне бюро, Спеціалізована прокуратура, Агентство з розшуку та менеджменту активів і Вищий антикорупційний суд не мають постійних очільників з усіма повноваженнями. Ця проблема тільки загострюється з початком відбудови.

Що більші кошти, то більше охочих на цьому заробити.

Без сильної, спроможної, незалежної антикорупційної інфраструктури та робочої системи невідворотності покарання за корупцію важко буде ефективно відбудувати. І залучати кошти на відбудову теж буде важко.

Прозорість та підзвітність. Ми маємо успішний досвід розробки всесвітньовідомих електронних систем – Prozorro та Prozorro.Sale, які підняли планку у міжнародних стандартах прозорості державних закупівель і продажів.

Звісно, прозорість не є самоціллю, але вона є одним з найважливіших та найефективніших інструментів зниження корупційних ризиків. Важко заховати корупцію, коли всі бачать все.

Підзвітність же – це проактивне інформування та відповідно залучення громад до прийняття рішень в державі. Бо саме громада є основним бенефіціаром влади на будь-якому рівні. Тобто громадяни платять суттєві податки і по факту державний/місцевий апарат – це фахівці, яких вони найняли, для реалізації завдань і задоволення потреб суспільства.

Співтворення. Відбудова стосується кожного. Тому необхідно максимально залучати українців до формування планів та візії розвитку власної громади, міста, країни.

Це стосується також і громадських організацій, міжнародних партнерів – усіх численних груп стейкхолдерів, які можуть підсилювати одне одного, наближаючи як нашу воєнну перемогу, так і побудову оновленої України.

Наші громадяни можуть (і навіть повинні) брати участь в обговоренні пріоритетів і справедливого планування, моніторити реалізацію проєктів, і за потреби повідомляти про потенційну корупцію чи її ризик.

Громадські організації відіграють тут критично важливу роль. Передусім їхнє завдання – стежити за дотриманням інтересів суспільства під час розбудови. Щоб ресурси використовували ефективно та за призначенням.

Обсяги великі, завдань і напрямків безліч. Саме тому ми маємо об'єднувати зусилля, і створення коаліції RISE Ukraine — важливий крок у цьому напрямку.

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Українські та міжнародні громадські організації, ініціативи, державні інституції та експерти об’єдналися, щоб допомогти Україні відновитися і стати кращою. RISE Ukraine сформулювала базові принципи та підходи, за якими буде здійснюватися відбудова: від верховенства права до прозорості, підзвітності, екологічності.

Сьогодні до коаліції приєдналися понад 20 громадських організацій по всій Україні. Водночас більш як 10 державних органів та міжнародних організацій підтримують наші принципи відбудови. Разом ми робитимемо все необхідне, аби ці принципи стали частиною реальності.

Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Україна

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