"Важка зброя зараз!" Відповідь німецьким інтелектуалам

Ответ экспертов по Восточной Европе на открытое письмо немецких интеллектуалов "Перемирие сейчас!", опубликованное в ZEIT ONLINE 29 июня 2022

В июне 2022 года группа известных немецких профессоров, деятелей культуры, публицистов и один бывший дипломат опубликовали сначала в ведущем немецком интеллектуальном еженедельнике DIE ZEIT, а затем в его интернет-издании ZEIT ONLINE благозвучный текст, призывающий к прекращению огня в Украине.

Немецкие знаменитости не преминули заклеймить Россию в целом и ее президента Владимира Путина в частности. Однако, по всей видимости, они считают мирное соглашение с Москвой беспроблемным. Такие идеи не редкость в Германии.

Пикантным аспектом немецкого коллективного призыва к переговорам между Украиной и Россией является то, что никто из подписавших его ранее не был известен глубоким интересом к российско-украинским отношениям.

Можно предположить, что никто из подписавшихся не понимает украинский язык. Интересно, сколько из подписавшихся владеют русским языком и, если да, то в какой степени. Это повторяет случай знаменитого в Германии "Открытого письма канцлеру Шольцу" 28 интеллектуалов и художников, не очень хорошо знакомых с Восточной Европой, опубликованного в феминистском журнале EMMA от 29 апреля 2022.

Можно только приветствовать, когда публицисты и ученые, не относящиеся к сфере восточноевропейских исследований, также публично высказываются о регионе. Однако, поскольку призыв касается войны между Украиной и Россией, удивляет полное отсутствие в группе подписантов исследователей украинской и/или российской государственности, армии, истории, внешней политики и культуры.

Почему под документом подписались несколько известных профессоров, но нет ни одного историка Восточной Европы, аналитика российской политики или украиниста?

Разве не те специалисты, которые после десятилетий работы над Украиной и/или Россией хорошо знакомы с одной или обеими странами, должны быть доминирующими авторами такого призыва к миру?

Не должны ли немецкие интеллектуалы, имеющие десятки, если не сотни друзей, коллег и знакомых (иногда родственников) в целевом регионе, массово поддержать этот призыв к прекращению огня? Почему письмо пришло не из известного немецкого института восточноевропейских исследований, а от группы случайно собранных интеллектуалов?

Недопредставленность российской и/или украинской экспертизы в письме о российско-украинской войне не случайна. Авторы письма рисуют неполную картину хода первых четырех месяцев войны. Например, они пишут: "Украина до сих пор смогла защитить себя от жестокой агрессивной войны России отчасти благодаря масштабным экономическим санкциям и военной поддержке со стороны Европы и США".

Однако до июня 2022 года эти факторы имели второстепенное значение. Большая часть тяжелого вооружения, используемого Киевом для национальной обороны до этого времени, была советской или украинской разработки.

Действительно масштабные экономические санкции против России до сих пор имели лишь ограниченный эффект. До публикации обращения они не оказывали существенного влияния на воинственность Москвы.

Подписавшие открытое письмо, как и другие комментаторы, в последнее время интересующиеся этой темой, похоже, имеют в виду следующий или похожий сценарий разрешения российско-украинского конфликта: Запад должен заменить тяжелое вооружение Украины, которое в настоящее время в значительной степени истощено, на западное оборудование только в ограниченном количестве. Ограничение военно-технической помощи Украине расчищает путь для продуктивных переговоров с Россией. Постепенное разоружение украинцев в конечном итоге приведет к миру.

Немногие эксперты по Восточной Европе согласятся поддержать такой подход к сдерживанию российского империализма. Каждый, кто более интенсивно изучал постсоветское пространство в течение последних 30 лет, знает, как трудно справиться с гегемонистскими претензиями Москвы.

Только некоторые исследователи, журналисты или активисты, изучавшие поведение Кремля в Молдове, на Кавказе и в Украине в последние десятилетия, поддержат такой подход.

Неправильно оценивая характер внутреннего режима и внешнеполитической доктрины Путина, это обращение, как и другие подобные призывы, предлагает противоположные меры, необходимые для сдерживания Кремля. Очевидно, подписанты не считают главной задачей дать Украине возможность защитить себя в долгосрочной перспективе. Вместо этого группа предлагает продолжать ту же сдержанность в ограничении российского экспансионизма, которую Запад неоднократно пытался применить с 1991 года в Молдове, Грузии, Украине и других странах.

Авторов письма мало интересует современная история постсоветского пространства, поэтому они предлагают продолжение той же западной политики в отношении России, которая привела нас к нынешней дилемме.

Авторы письма также не осознают этическую амбивалентность своего начинания. Предположительно, подписавшие письмо мало знают о российской пыточной тюрьме "Изоляция", которая уже много лет действует в Донецке. Можно порекомендовать соответствующие доклады ООН и других международных организаций или немецкий перевод автобиографической книги Heller Weg ("Светлый путь", Штутгарт 2021) бывшего узника "Изоляции" Станислава Асеева.

Настораживает то, что российская массовая экспроприация, депортация, увечья и убийства гражданского населения на территориях Украины, вновь оккупированных Москвой в 2022 году, для авторов письма, очевидно, второстепенны. План, предложенный немецкими знаменитостями, означает, что Россия может продолжать эту практику на значительных территориях Украины бесконечно. Возможные геноцидальные последствия молчаливо признанной уступки Украиной территории России остаются в призыве интеллектуалов туманными.

Подписавшие обращение ZEIT "Перемирие сейчас!" рекомендуют Западу – как гласит русская и украинская пословица – снова наступить на те же грабли, на которые он уже наступал несколько раз, то есть смирится с российскими претензиями – в который раз.

То, что неоднократно не срабатывало до 24 февраля 2022 года, теперь должно стать решением. Этому парадоксальному тезису придают правдоподобность присутствие в СМИ и перечисленные профессорские звания подписантов.

Подписавшие:

Вера Аммер, консультативный совет Форума имени Льва Копелева, Берлин

Андерс Ослунд, Стокгольмский форум свободного мира, Вашингтон

Мартин Ауст, Отдел истории Восточной Европы, Боннский университет

Маргарита Балмаседа, Школа дипломатии, Университет Сетон Холл, Нью-Джерси

Фабиан Бауманн, Департамент истории, Чикагский университет, Иллинойс

Марилуизе Бек, Центр либеральной современности (LibMod), Берлин

Ян Клаас Берендс, Европейский университет Виадрина, Франкфурт-на-Одере

Борис Бельге, Департамент истории, Базельский университет, Швейцария

Карел Беркхофф, Институт изучения войны, холокоста и геноцида (NIOD), Амстердам

Флориан Бибер, Центр исследований Юго-Восточной Европы, Грацкий университет

Уиллем Блэкер, Университетский колледж Лондона (UCL), Англия

Тим Бозе, Немецко-русский обмен (DRA e. V.), Берлин

Томас Бремер, Экуменический институт, Мюнстерский университет

Карстен Брюггеманн, Институт истории, Таллиннский университет, Эстония

Франциска Давис, Департамент истории, Мюнхенский университет

Татьяна Деттмер, правление Форума имени Льва Копелева, Кельн

Мартин Дитце, Немецко-украинская культурная ассоциация, Гамбург

Бенно Эннкер, ранее при Институте восточноевропейской истории и региональных исследований, Тюбингенский университет

Сабина Эрдманн-Кутневич, правление Общества "Мемориал Германия", Берлин

Рори Финнин, Робинсон Колледж и Кембриджский университет, Англия

Йорг Форбриг, Германский фонд имени Маршалла США, Берлин

Аннет Фрейберг-Инан, Департамент политологии, Амстердамский университет

Ральф Фюкс, Центр либеральной современности (LibMod), Берлин

Клаус Гества, Институт истории Восточной Европы и региональных исследований, Тюбингенский университет

Ангелос Гианнакопулос, Кафедра политологии, Киево-Могилянская академия

Анке Гизен, правление Общества "Мемориал Германия", Берлин

Оливер Гнад, Бюро по современным вопросам (BfZ GmbH), Франкфурт-на-Майне

Витольд Гнаук, Германо-польский научный фонд, Франкфурт-на-Одере

Джордж Г. Грабович, Департамент славистики, Гарвардский университет, Массачусетс

Густав К. Грессель, Европейский совет по международным отношениям (ECFR), Берлин

Ребекка Хармс, бывший член Парламентской ассамблеи ЕВРО-НЕСТ, Вендланд

Андреас Хайнеманн-Грюдер, Центр глобальных исследований, Боннский университет

Джон-Пол Химка, ранее при Департаменте истории, Университет Альберты, Канада

Кристхардт Хеншель, Немецкий исторический институт (DHI) в Варшаве

Юлия Херцберг, Департамент истории, Мюнхенский университет

Анке Хильбреннер, Институт исторических наук, Дюссельдорфский университет

Рихард Херцингер, обозреватель журнала "Український тиждень", Киев/Берлин

Хелена Хольцбергер, Департамент истории, Мюнхенский университет

Мисте Хотопп-Рике, Институт кавказских, татарских и туркестанских исследований (ICATAT), Магдебург

Хубертус Ф. Ян, Клэр-колледж и Кембриджский университет, Англия

Керстин Сюзанна Йобст, Институт истории Восточной Европы, Венский университет

Андреас Каппелер, Институт истории Восточной Европы, Венский университет

Кристиан Каунерт, Школа права и управления, Дублинский городской университет, Ирландия

Сара Кирхбергер, Институт политики безопасности (ISPK), Кильский университет

Мария Классен, Исследовательский центр Восточной Европы, Бременский университет

Тарас Кузьо, Кафедра политологии, Киево-Могилянская академия

Мануэль Лепперт, Тюрингский архив современной истории, Йена

Джон Лаф, Королевский институт международных отношений (Chatham House), Лондон

Леонид Люкс, ранее при Католическом университете Айхштетта-Ингольштадта

Мартин Малек, независимый политолог, Вена

Жорж Минк, Департамент европейских междисциплинарных студий, Колледж Европы, Варшава

Маргарета Моммзен, ранее при Институте имени Шолля, Мюнхенский университет

Михаэль Мозер, Институт славянских исследований, Венский университет

Александр Дж. Мотыль, Департамент политологии, Ратгерский университет, Нью-Джерси

Дитмар Нойтац, Департамент истории, Фрайбургский университет

Таня Пентер, Департамент истории, Гейдельбергский университет

Андреас Петерсен, Университет прикладных наук Северо-Западной Швейцарии, Брюгг-Виндиш

Ханс-Кристиан Петерсен, Институт истории, Ольденбургский университет

Хайко Пляйнес, Исследовательский центр Восточной Европы, Бременский университет

Николай Плотников, Институт русской культуры имени Лотмана, Бохумский университет

Детлев Преуссе, ранее при Фонде Конрада Аденауэра, Гамбург

Валерия Радзиевская-Хан, Консультативный совет Форума имени Льва Копелева, Кельн

Феликс Рифер, Консультативный совет Форума имени Льва Копелева, Бонн

Марен Рёгер, Институт Лейбница по культуре и истории Восточной Европы, Лейпциг

Штефан Родевальд, Департамент истории, Лейпцигский университет

Мальте Рольф, Отдел истории Восточной Европы, Университет Ольденбурга

Пер А. Рудлинг, Департамент истории, Лундский университет, Швеция

Гвендолин Зассе, Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOiS), Берлин

Себастьян Шеффер, Институт Дунайского региона и Центральной Европы (IDM), Вена

Сюзанна Шаттенберг, Исследовательский центр Восточной Европы, Бременский университет

Фритьоф Бенджамин Шенк, Департамент истории, Базельский университет, Швейцария

Ингрид Ширле, Институт истории Восточной Европы и региональных исследований, Тюбингенский университет

Винфрид Шнайдер-Детерс, ранее при киевском бюро Фонда имени Фридриха Эберта, Гейделберг

Диттмар Шорковиц, Институт этнологических исследований имени Макса Планка, Галле

Дитмар Шульмайстер, Ассоциация немцев из России (LmDR), Дюссельдорф

Мартин Шульце-Вессель, Департамент истории, Мюнхенский университет

Антон Шеховцов, Центр демократических принципов (CDI), Вена

Тимоти Д. Снайдер, Департамент истории, Йельский университет, Коннектикут

Сюзанне Шпан, независимый историк Восточной Европы и политолог, Берлин

Дмитрий Стратиевский, правление Центра Восточной Европы (OEZB), Берлин

Кай Струве, Институт истории, Галле-Виттенбергский университет

Сергей Сумленный, ранее при киевском бюро Фонда имени Генриха Бёлля, Берлин

Эрнст-Йорг фон Штудниц, ранее при Посольстве ФРГ в Москве, Кёнигсвинтер

Максимилиан Терхалле, Лондонская школа экономики и политических наук (LSE), Англия

Штефан Трёбст, Институт глобальных и европейских исследований, Лейпцигский университет

Франк Умбах, Центр передовых исследований безопасности, стратегии и интеграции (CASSIS), Боннский университет

Андреас Умланд (инициатор), Кафедра политологии, Киево-Могилянская академия

Рикарда Вульпиус, Департамент истории, Мюнстерский университет

Торбен Вашке, Институт географии, Гисенский университет

Тобиас Вайманн, Интернет-газета "Евромайдан Press", Киев

Давид-Эмиль Викстрём, Академия эстрады Баден-Вюртемберг, Мангейм

Мартина Винклер, Департамент истории, Кильский университет

Алекса фон Виннинг, Институт истории Восточной Европы и региональных исследований, Тюбингенский университет

Александр Вёлль, Институт славянских исследований, Потсдамский университет

Сюзанн Воршех, Институт европейских исследований, Европейский университет Виадрина, Франкфурт-на-Одере

Керстин Циммер, Центр изучения конфликтов, Марбургский университет

(Название учреждений в списке служит для идентификации подписавших и не подразумевает заявлений со стороны этих учреждений. Ответственность за содержание открытого письма несет инициатор).