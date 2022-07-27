"Громадянство Корбану!". Відкритий лист президенту

Президенту України

п. Зеленському В. О.





Відкритий лист

Шановний Володимире Олександровичу!

Звертаємося до Вас як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод її громадян у справі недопущення на територію нашої держави та позбавлення громадянства керівника Штабу Територіальної Оборони Дніпра Геннадія Корбана.

Ці дії не мають нічого спільного з законом, грубо порушують статтю 25 Конституції України, яка прямо говорить: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства... Громадянин України не може бути вигнаний за межі України…".

Це завдає удару по авторитету нашої держави як правової та європейської, а в умовах війни – по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору рашистській агресії.

Адже внесок Геннадія Корбана у справу захисту України зараз, як і в 2014 році – вагомий та беззаперечний.

Разом з тим, ми сподіваємося, що Ви нас почуєте і виправите ситуацію.

Зараз як ніколи потрібна єдність влади і суспільства, єдність всіх українців заради Перемоги України у священній Війні за Незалежність.

І все, що цьому заважає – політичні ігри, зведення особистих порахунків, все дріб‘язкове і неузгоджене з правом і державним інтересом - має бути відкинуте або хоча би відкладене.

Відтак, просимо Вас, Володимире Олександровичу, дати доручення Комісії з питань громадянства при Президенті провести перевірку з цього питання, виправити це помилкове рішення й відновити конституційні права Геннадія Корбана як громадянина України.

Дмитро Ярош – народний депутат VIII скликання Віталій Кличко – міський голова Києва Степан Хмара – Герой України, народний депутат України I, II та IV скликань Владислав Атрошенко – міський голова Чернігова Марія Пінчук – голова Благодійного Фонду "За дітей" Марія Матіос – письменниця, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, народний депутат України VII – VIII скликань Олександр Лоскутов – академік НАМН, доктор медичних наук, президент асоціації ортопедів і травматологів України Борис Філатов – міський голова Дніпра Карл Волох – підприємець, громадський активіст Олександр Сєнкевич – міський голова Миколаєва Тетяна Перцева – академік НАМН, доктор медичних наук, професор, член міжнародної асоціації Європейського респіраторного товариства Вадим Бойченко – міський голова Маріуполя Валерій Шамотій – український підприємець, президент і власник корпорації "Логос" Павло Єлізаров – продюсер шоу "Свобода Слова Савіка Шустера" Олександр Третяк – міський голова Рівного Богдан Нікішин – спортсмен, чемпіон світу з фехтування, кавалер Ордену "За заслуги" III ступеня Богдан Процишин – митець, блогер, старший солдат ЗСУ Геннадій Дикий – міський голова Білої Церкви Вадим Єрмолаєв – український бізнесмен та інвестор Андрій Кокотюха – сценарист, письменник, журналіст Василь Сидор – міський голова Славути Віра Головчак – заслужений вчитель України Валентина Чоп’як – професор, доктор медичних наук, заслужений лікар України Валерій Кіптик – український підприємець, співзасновник мережі магазинів "Varus" та "Eva" Андрій Богдан – міський голова Городні Георгій Тука – голова БФ "Народний тил" Михайло Макарук – волонтер, боєць ЗСУ Дмитро Ханіс – міський голова Жовтих Вод Михайло Рябоконь – директор по інноваціям компанії Noosphere, перший віце–президент Федерації ракетомодельного спорту України Аліна Шатернікова – чемпіон світу з боксу Володимир Василенко – міський голова Вільногірська Максим Лациба – громадський діяч Роман Скрипін – журналіст Валентин Дідич – народний депутат VIII скликання, член Штабу національного захисту Ян Валетов – письменник Андрій Горб – міський голова Підгороднього Олександр Костін –командир добровільного формування Вільногірської міської територіальної громади Олексій Каспрук – міський голова Чернівців з 2014 по 2020 рр. Юрій Луценко – Генеральний Прокурор України 2016 – 2019 рр. Сергій Ауслендер – журналіст, Ізраїль Тарас Кучма – міський голова Дрогобича Сергій Зайков – професор, доктор медичних наук, президент асоціації алергологів України Володимир Омелян – міністр інфраструктури 2016–2019 року Сергій Орлюк – міський голова Бердичіва Борис Васильєв – заслужений журналіст України, головний редактор інформаційних програм 11 каналу Сергій Гайдай – політконсультант Юрій Ягодка – міський голова Острога Євгенія Дидятковська – професор, доктор медичних наук, член Європейської академії алергології та імунології Олександр Цебрій – міський голова Умані 2015–2020 рр. Галина Климович – ексстарший слідчий в особливо важких справах Генеральної Прокуратури України, Державний радник юстиції 3 класу Gennadiy Fuzaylov – M.D. Harvard Medical School, Boston Володимир Тірон – міський голова Кам’янки Олександр Соколовський – підприємець, засновник ТК–Group Олег Болдирев – "Мартін Брест", письменник Андрій Дяченко – міський голова Каховки 2015–2020 рр. Данило Фільченко – бронзовий призер чемпіонату світу з воднолижного спорту 2021 року Зоя Казанжи – журналістка, письменниця, членкиня ПЕН– Україна Данило Яневський – журналіст, письменник, громадський діяч Олександр Красовицький – видавець Владислав Говоруха – історик, директор історичного музею Ігор Луценко – народний депутат VIII скликання Яків Березницький – медичний директор клініки Garvis, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної Премії Євген Рибчинський – поет, політик, громадський діяч Віталій Купрій – народний депутат VIII скликання, голова ГО "Маємо право!" Віктор Шишкін – перший генеральний прокурор України, суддя Конституційного суду України у відставці Олександр Юсупов – політолог Олександр Слобожан – виконавчий директор АМУ Світлана Мороз – професор, доктор медичних наук, Заслужений лікар України Олександр Кочетков – політаналітик Ігор Гайдай – фотограф Сергій Храпко – ветеран АТО, учасник "Ігор Героїв" Віталій Ратушний – український підприємець, мережа магазинів АБВ–Техніка Наталя Юсупова – волонтер Микола Баранов – триразовий чемпіон світу з веслування на байдарках Сергій Ільницький – координатор Руху опору "Південь", полковник ЗСУ Тетяна Бездітко – професор, доктор медичних наук, член Європейської академії алергології та клінічної імунології Юрій Сапронов – підприємець, волонтер Андрій Денисенко – громадський діяч, народний депутат України VIII скликання Євген Ліхтеров – український підприємець, засновник компаній: "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ДАФІ", "ГРУП ЕСТЕЙТ" Євген Чепурняк – народний артист України Валентин Фетісов – віце-президент Українського Національного Центру Міжнародної спілки діячів театру ляльок UNIMA, заслужений діяч мистецтв України Людмила Шостакович–Корецька – доктор медичних наук, професор кафедри інфекційних хвороб ДДМУ, заслужений діяч науки і техніки Віола Юлдашева – вдова народного героя України Сергій Слєсаренко – доктор медичних наук, професор, член–кореспондент Української академії наук Роман Тенетко – командир Навчального центру УДА, кавалер ордену "За мужність В’ячеслав Мазур – український підприємець, засновник "СИНТИЗ", "СІГМА–ЕСТЕЙТ", "СІГМА–ІНВЕСТ" Ігор Македонський – заслужений лікар України Людмила Некрасовська –член Національної спілки письменників України, лауреат 15–ти міжнародних літературних премій Віктор Шинкевич – український підприємець, голова роботодавців будівельної галузі Дніпропетровської області, заслужений будівельник України Сергій Тарасюк – український підприємець, власник торгової марки "ЮВІЛЕЙНИЙ" В’ячеслав Дідик – український підприємець, президент Дніпровського спортивно–парусного яхт–клубу "Січ" Олександр Уріх – український підприємець, регіональний представник Будівельної палати України в Дніпропетровській області Наталя Бут – генеральний директор КНП "Міська клінічна лікарня №4", кандидат медичних наук Максим Музика – волонтер, захисник Донецького аеропорту, боєць ЗСУ Дмитро Подопригора – український підприємець, ресторатор, власник мережі ресторанів: "Giannivino", "Anna Pavlova", "Гостерія Хата Подопригора" Наталія Мілько – волонтер Євген Уріх – керівник Дніпропетровської обласної федерації шашок, заслужений будівельник України Дмитро Котов – ветеран ООС, спортсмен Валерій Зайцев – український підприємець, ресторатор, власник мережі ресторанів "Fratelli", "Sapporo Ichiban", "For Rest healthy cafe", "Pane E Vino Днепр" Михайло Рева – скульптор, заслужений художник України Олег Дроздов – архітектор, засновник Харківського архітектурного бюро "Drozdov & Partners" та Kharkiv School of Architecture Руслан Євстаф’єв – волонтер, підприємець Андрій Здесенко – бізнесмен Григорій Гельфер – голова Благодійного Фонду "Культурна столиця", заслужений діяч мистецтв України. Володимир Петренко – засновник і головний режисер Театру "Віримо"", заслужений діяч мистецтв України Ілля Кенігштейн – підприємець, Founder & CEO Creative States Михайло Мельник – засновник Театру Одного Актора "Крик", народний артист України , лауреат Державної премії України Дмитро Логвін – художній керівник камерного оркестру "Пори року", народний артист України. Євген Гендін – сценарист, блогер, заслужений діяч мистецтв України Віра Тимошенко – волонтер Тимофій Хом’як – лідер гурту "Вертеп", громадський діяч Олександр Клименко – художник Влад Троїцький –засновник і художній керівник українських гуртів, засновник і президент міжнародного мультидисциплінарного фестивалю ГОГОЛЬФЕСТ, Заслужений діяч мистецтв України Яків Константиновський – підприємець та політик, директор Дніпропетровської філії групи "EASTONE" Кирило Солошенко – український підприємець, засновник багатьох компаній, ТОВ "УКРПРОМАГРОСЕРВІС", МПГО "ГЕЛЬСІНСЬКИЙ ІНСТИТУТ", Дмитро Рева – директор "ГО "правозахисна група "СІЧ" В’ячеслав Мішалов – підприємець, власник інтернет–оператору "Фрегат" Олексій Андрійченко – підприємець Володимир Панченко – директор компанії "Панінвест Консалтинг", доктор економічних наук Маріна Філатова – голова федерації легкої атлетики Дніпропетровської області Олександр Буйволюк – Командир підрозділу ЗСУ, Голова Бучанської спілки учасників бойових дій, Кавалер ордену Богдана Хмельницького III ст. Андрій Капустін – журналіст, Ізраїль. Олена Петрікова – керівник всесвітньо відомого дитячого хору "COLOR MUSIC" Сергій Зеленський – Лозівський міський голова, Харківська область Ольга Владимирова – журналістка, комунікаційниця, волонтерка Фаїна Мендалюк – відома телеведуча,редакторка ДП "Телерадіокомпанія "Стерх" (11 канал Дніпро) Сергій Педашенко – директор ДП ТРК "СТЕРХ", 11ТВ канал Дніпро Ольга Палій – відома журналістка Дніпра Наталія Магда –директорка департаменту інформаційного мовлення 34 телеканалу, (червень 2014–липень 2022), ініціаторка та продюсерка проєкту "Newsroomdnipro" Катерина Поп – голова ГО "Інститут розвитку і сприяння демократії" , молодший сержант Збройних Сил України Оксана Воронежська – тренер НЛП, підприємець, благодійний меценат фонду "Мама плюс Я" Ігор Турчин – Повний кавалер ордену "За заслуги" I,II,III ступеня, ордену "За мужність" III ступеня, голова ДМС "Союз Чорнобиль УКРАЇНИ"

Цей лист відкритий для підписання всіма охочими