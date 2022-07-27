"Громадянство Корбану!". Відкритий лист президенту
Президенту України
п. Зеленському В. О.
Відкритий лист
Шановний Володимире Олександровичу!
Звертаємося до Вас як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод її громадян у справі недопущення на територію нашої держави та позбавлення громадянства керівника Штабу Територіальної Оборони Дніпра Геннадія Корбана.
Ці дії не мають нічого спільного з законом, грубо порушують статтю 25 Конституції України, яка прямо говорить: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства... Громадянин України не може бути вигнаний за межі України…".
Це завдає удару по авторитету нашої держави як правової та європейської, а в умовах війни – по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору рашистській агресії.
Адже внесок Геннадія Корбана у справу захисту України зараз, як і в 2014 році – вагомий та беззаперечний.
Разом з тим, ми сподіваємося, що Ви нас почуєте і виправите ситуацію.
Зараз як ніколи потрібна єдність влади і суспільства, єдність всіх українців заради Перемоги України у священній Війні за Незалежність.
І все, що цьому заважає – політичні ігри, зведення особистих порахунків, все дріб‘язкове і неузгоджене з правом і державним інтересом - має бути відкинуте або хоча би відкладене.
Відтак, просимо Вас, Володимире Олександровичу, дати доручення Комісії з питань громадянства при Президенті провести перевірку з цього питання, виправити це помилкове рішення й відновити конституційні права Геннадія Корбана як громадянина України.
- Дмитро Ярош – народний депутат VIII скликання
- Віталій Кличко – міський голова Києва
- Степан Хмара – Герой України, народний депутат України I, II та IV скликань
- Владислав Атрошенко – міський голова Чернігова
- Марія Пінчук – голова Благодійного Фонду "За дітей"
- Марія Матіос – письменниця, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, народний депутат України VII – VIII скликань
- Олександр Лоскутов – академік НАМН, доктор медичних наук, президент асоціації ортопедів і травматологів України
- Борис Філатов – міський голова Дніпра
- Карл Волох – підприємець, громадський активіст
- Олександр Сєнкевич – міський голова Миколаєва
- Тетяна Перцева – академік НАМН, доктор медичних наук, професор, член міжнародної асоціації Європейського респіраторного товариства
- Вадим Бойченко – міський голова Маріуполя
- Валерій Шамотій – український підприємець, президент і власник корпорації "Логос"
- Павло Єлізаров – продюсер шоу "Свобода Слова Савіка Шустера"
- Олександр Третяк – міський голова Рівного
- Богдан Нікішин – спортсмен, чемпіон світу з фехтування, кавалер Ордену "За заслуги" III ступеня
- Богдан Процишин – митець, блогер, старший солдат ЗСУ
- Геннадій Дикий – міський голова Білої Церкви
- Вадим Єрмолаєв – український бізнесмен та інвестор
- Андрій Кокотюха – сценарист, письменник, журналіст
- Василь Сидор – міський голова Славути
- Віра Головчак – заслужений вчитель України
- Валентина Чоп’як – професор, доктор медичних наук, заслужений лікар України
- Валерій Кіптик – український підприємець, співзасновник мережі магазинів "Varus" та "Eva"
- Андрій Богдан – міський голова Городні
- Георгій Тука – голова БФ "Народний тил"
- Михайло Макарук – волонтер, боєць ЗСУ
- Дмитро Ханіс – міський голова Жовтих Вод
- Михайло Рябоконь – директор по інноваціям компанії Noosphere, перший віце–президент Федерації ракетомодельного спорту України
- Аліна Шатернікова – чемпіон світу з боксу
- Володимир Василенко – міський голова Вільногірська
- Максим Лациба – громадський діяч
- Роман Скрипін – журналіст
- Валентин Дідич – народний депутат VIII скликання, член Штабу національного захисту
- Ян Валетов – письменник
- Андрій Горб – міський голова Підгороднього
- Олександр Костін –командир добровільного формування Вільногірської міської територіальної громади
- Олексій Каспрук – міський голова Чернівців з 2014 по 2020 рр.
- Юрій Луценко – Генеральний Прокурор України 2016 – 2019 рр.
- Сергій Ауслендер – журналіст, Ізраїль
- Тарас Кучма – міський голова Дрогобича
- Сергій Зайков – професор, доктор медичних наук, президент асоціації алергологів України
- Володимир Омелян – міністр інфраструктури 2016–2019 року
- Сергій Орлюк – міський голова Бердичіва
- Борис Васильєв – заслужений журналіст України, головний редактор інформаційних програм 11 каналу
- Сергій Гайдай – політконсультант
- Юрій Ягодка – міський голова Острога
- Євгенія Дидятковська – професор, доктор медичних наук, член Європейської академії алергології та імунології
- Олександр Цебрій – міський голова Умані 2015–2020 рр.
- Галина Климович – ексстарший слідчий в особливо важких справах Генеральної Прокуратури України, Державний радник юстиції 3 класу
- Gennadiy Fuzaylov – M.D. Harvard Medical School, Boston
- Володимир Тірон – міський голова Кам’янки
- Олександр Соколовський – підприємець, засновник ТК–Group
- Олег Болдирев – "Мартін Брест", письменник
- Андрій Дяченко – міський голова Каховки 2015–2020 рр.
- Данило Фільченко – бронзовий призер чемпіонату світу з воднолижного спорту 2021 року
- Зоя Казанжи – журналістка, письменниця, членкиня ПЕН– Україна
- Данило Яневський – журналіст, письменник, громадський діяч
- Олександр Красовицький – видавець
- Владислав Говоруха – історик, директор історичного музею
- Ігор Луценко – народний депутат VIII скликання
- Яків Березницький – медичний директор клініки Garvis, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної Премії
- Євген Рибчинський – поет, політик, громадський діяч
- Віталій Купрій – народний депутат VIII скликання, голова ГО "Маємо право!"
- Віктор Шишкін – перший генеральний прокурор України, суддя Конституційного суду України у відставці
- Олександр Юсупов – політолог
- Олександр Слобожан – виконавчий директор АМУ
- Світлана Мороз – професор, доктор медичних наук, Заслужений лікар України
- Олександр Кочетков – політаналітик
- Ігор Гайдай – фотограф
- Сергій Храпко – ветеран АТО, учасник "Ігор Героїв"
- Віталій Ратушний – український підприємець, мережа магазинів АБВ–Техніка
- Наталя Юсупова – волонтер
- Микола Баранов – триразовий чемпіон світу з веслування на байдарках
- Сергій Ільницький – координатор Руху опору "Південь", полковник ЗСУ
- Тетяна Бездітко – професор, доктор медичних наук, член Європейської академії алергології та клінічної імунології
- Юрій Сапронов – підприємець, волонтер
- Андрій Денисенко – громадський діяч, народний депутат України VIII скликання
- Євген Ліхтеров – український підприємець, засновник компаній: "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ДАФІ", "ГРУП ЕСТЕЙТ"
- Євген Чепурняк – народний артист України
- Валентин Фетісов – віце-президент Українського Національного Центру Міжнародної спілки діячів театру ляльок UNIMA, заслужений діяч мистецтв України
- Людмила Шостакович–Корецька – доктор медичних наук, професор кафедри інфекційних хвороб ДДМУ, заслужений діяч науки і техніки
- Віола Юлдашева – вдова народного героя України
- Сергій Слєсаренко – доктор медичних наук, професор, член–кореспондент Української академії наук
- Роман Тенетко – командир Навчального центру УДА, кавалер ордену "За мужність
- В’ячеслав Мазур – український підприємець, засновник "СИНТИЗ", "СІГМА–ЕСТЕЙТ", "СІГМА–ІНВЕСТ"
- Ігор Македонський – заслужений лікар України
- Людмила Некрасовська –член Національної спілки письменників України, лауреат 15–ти міжнародних літературних премій
- Віктор Шинкевич – український підприємець, голова роботодавців будівельної галузі Дніпропетровської області, заслужений будівельник України
- Сергій Тарасюк – український підприємець, власник торгової марки "ЮВІЛЕЙНИЙ"
- В’ячеслав Дідик – український підприємець, президент Дніпровського спортивно–парусного яхт–клубу "Січ"
- Олександр Уріх – український підприємець, регіональний представник Будівельної палати України в Дніпропетровській області
- Наталя Бут – генеральний директор КНП "Міська клінічна лікарня №4", кандидат медичних наук
- Максим Музика – волонтер, захисник Донецького аеропорту, боєць ЗСУ
- Дмитро Подопригора – український підприємець, ресторатор, власник мережі ресторанів: "Giannivino", "Anna Pavlova", "Гостерія Хата Подопригора"
- Наталія Мілько – волонтер
- Євген Уріх – керівник Дніпропетровської обласної федерації шашок, заслужений будівельник України
- Дмитро Котов – ветеран ООС, спортсмен
- Валерій Зайцев – український підприємець, ресторатор, власник мережі ресторанів "Fratelli", "Sapporo Ichiban", "For Rest healthy cafe", "Pane E Vino Днепр"
- Михайло Рева – скульптор, заслужений художник України
- Олег Дроздов – архітектор, засновник Харківського архітектурного бюро "Drozdov & Partners" та Kharkiv School of Architecture
- Руслан Євстаф’єв – волонтер, підприємець
- Андрій Здесенко – бізнесмен
- Григорій Гельфер – голова Благодійного Фонду "Культурна столиця", заслужений діяч мистецтв України.
- Володимир Петренко – засновник і головний режисер Театру "Віримо"", заслужений діяч мистецтв України
- Ілля Кенігштейн – підприємець, Founder & CEO Creative States
- Михайло Мельник – засновник Театру Одного Актора "Крик", народний артист України , лауреат Державної премії України
- Дмитро Логвін – художній керівник камерного оркестру "Пори року", народний артист України.
- Євген Гендін – сценарист, блогер, заслужений діяч мистецтв України
- Віра Тимошенко – волонтер
- Тимофій Хом’як – лідер гурту "Вертеп", громадський діяч
- Олександр Клименко – художник
- Влад Троїцький –засновник і художній керівник українських гуртів, засновник і президент міжнародного мультидисциплінарного фестивалю ГОГОЛЬФЕСТ, Заслужений діяч мистецтв України
- Яків Константиновський – підприємець та політик, директор Дніпропетровської філії групи "EASTONE"
- Кирило Солошенко – український підприємець, засновник багатьох компаній, ТОВ "УКРПРОМАГРОСЕРВІС", МПГО "ГЕЛЬСІНСЬКИЙ ІНСТИТУТ",
- Дмитро Рева – директор "ГО "правозахисна група "СІЧ"
- В’ячеслав Мішалов – підприємець, власник інтернет–оператору "Фрегат"
- Олексій Андрійченко – підприємець
- Володимир Панченко – директор компанії "Панінвест Консалтинг", доктор економічних наук
- Маріна Філатова – голова федерації легкої атлетики Дніпропетровської області
- Олександр Буйволюк – Командир підрозділу ЗСУ, Голова Бучанської спілки учасників бойових дій, Кавалер ордену Богдана Хмельницького III ст.
- Андрій Капустін – журналіст, Ізраїль.
- Олена Петрікова – керівник всесвітньо відомого дитячого хору "COLOR MUSIC"
- Сергій Зеленський – Лозівський міський голова, Харківська область
- Ольга Владимирова – журналістка, комунікаційниця, волонтерка
- Фаїна Мендалюк – відома телеведуча,редакторка ДП "Телерадіокомпанія "Стерх" (11 канал Дніпро)
- Сергій Педашенко – директор ДП ТРК "СТЕРХ", 11ТВ канал Дніпро
- Ольга Палій – відома журналістка Дніпра
- Наталія Магда –директорка департаменту інформаційного мовлення 34 телеканалу, (червень 2014–липень 2022), ініціаторка та продюсерка проєкту "Newsroomdnipro"
- Катерина Поп – голова ГО "Інститут розвитку і сприяння демократії" , молодший сержант Збройних Сил України
- Оксана Воронежська – тренер НЛП, підприємець, благодійний меценат фонду "Мама плюс Я"
- Ігор Турчин – Повний кавалер ордену "За заслуги" I,II,III ступеня, ордену "За мужність" III ступеня, голова ДМС "Союз Чорнобиль УКРАЇНИ"
Цей лист відкритий для підписання всіма охочими