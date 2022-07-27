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Дмитрий Ярош
эксглава "Правого сектора"

"Гражданство Корбану!". Открытое письмо президенту

Среда, 27 июля 2022, 13:15

Президенту України

п. Зеленському В. О.

Відкритий лист

Шановний Володимире Олександровичу!

Звертаємося до Вас як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод її громадян у справі недопущення на територію нашої держави та позбавлення громадянства керівника Штабу Територіальної Оборони Дніпра Геннадія Корбана.

Ці дії не мають нічого спільного з законом, грубо порушують статтю 25 Конституції України, яка прямо говорить: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства... Громадянин України не може бути вигнаний за межі України…".

Це завдає удару по авторитету нашої держави як правової та європейської, а в умовах війни – по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору рашистській агресії.

Адже внесок Геннадія Корбана у справу захисту України зараз, як і в 2014 році – вагомий та беззаперечний.

Разом з тим, ми сподіваємося, що Ви нас почуєте і виправите ситуацію.

Зараз як ніколи потрібна єдність влади і суспільства, єдність всіх українців заради Перемоги України у священній Війні за Незалежність.

І все, що цьому заважає – політичні ігри, зведення особистих порахунків, все дріб‘язкове і неузгоджене з правом і державним інтересом - має бути відкинуте або хоча би відкладене.

Відтак, просимо Вас, Володимире Олександровичу, дати доручення Комісії з питань громадянства при Президенті провести перевірку з цього питання, виправити це помилкове рішення й відновити конституційні права Геннадія Корбана як громадянина України.

  1. Дмитро Ярош – народний депутат VIII скликання
  2. Віталій Кличко – міський голова Києва
  3. Степан Хмара – Герой України, народний депутат України I, II та IV скликань
  4. Владислав Атрошенко – міський голова Чернігова
  5. Марія Пінчук – голова Благодійного Фонду "За дітей"
  6. Марія Матіос – письменниця, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, народний депутат України VII – VIII скликань
  7. Олександр Лоскутов – академік НАМН, доктор медичних наук, президент асоціації ортопедів і травматологів України
  8. Борис Філатов – міський голова Дніпра
  9. Карл Волох – підприємець, громадський активіст
  10. Олександр Сєнкевич – міський голова Миколаєва
  11. Тетяна Перцева – академік НАМН, доктор медичних наук, професор, член міжнародної асоціації Європейського респіраторного товариства
  12. Вадим Бойченко – міський голова Маріуполя
  13. Валерій Шамотій – український підприємець, президент і власник корпорації "Логос"
  14. Павло Єлізаров – продюсер шоу "Свобода Слова Савіка Шустера"
  15. Олександр Третяк – міський голова Рівного
  16. Богдан Нікішин – спортсмен, чемпіон світу з фехтування, кавалер Ордену "За заслуги" III ступеня
  17. Богдан Процишин – митець, блогер, старший солдат ЗСУ
  18. Геннадій Дикий – міський голова Білої Церкви
  19. Вадим Єрмолаєв – український бізнесмен та інвестор
  20. Андрій Кокотюха – сценарист, письменник, журналіст
  21. Василь Сидор – міський голова Славути
  22. Віра Головчак – заслужений вчитель України
  23. Валентина Чоп’як – професор, доктор медичних наук, заслужений лікар України
  24. Валерій Кіптик – український підприємець, співзасновник мережі магазинів "Varus" та "Eva"
  25. Андрій Богдан – міський голова Городні
  26. Георгій Тука – голова БФ "Народний тил"
  27. Михайло Макарук – волонтер, боєць ЗСУ
  28. Дмитро Ханіс – міський голова Жовтих Вод
  29. Михайло Рябоконь – директор по інноваціям компанії Noosphere, перший віце–президент Федерації ракетомодельного спорту України
  30. Аліна Шатернікова – чемпіон світу з боксу
  31. Володимир Василенко – міський голова Вільногірська
  32. Максим Лациба – громадський діяч
  33. Роман Скрипін – журналіст
  34. Валентин Дідич – народний депутат VIII скликання, член Штабу національного захисту
  35. Ян Валетов – письменник
  36. Андрій Горб – міський голова Підгороднього
  37. Олександр Костін –командир добровільного формування Вільногірської міської територіальної громади
  38. Олексій Каспрук – міський голова Чернівців з 2014 по 2020 рр.
  39. Юрій Луценко – Генеральний Прокурор України 2016 – 2019 рр.
  40. Сергій Ауслендер – журналіст, Ізраїль
  41. Тарас Кучма – міський голова Дрогобича
  42. Сергій Зайков – професор, доктор медичних наук, президент асоціації алергологів України
  43. Володимир Омелян – міністр інфраструктури 2016–2019 року
  44. Сергій Орлюк – міський голова Бердичіва
  45. Борис Васильєв – заслужений журналіст України, головний редактор інформаційних програм 11 каналу
  46. Сергій Гайдай – політконсультант
  47. Юрій Ягодка – міський голова Острога
  48. Євгенія Дидятковська – професор, доктор медичних наук, член Європейської академії алергології та імунології
  49. Олександр Цебрій – міський голова Умані 2015–2020 рр.
  50. Галина Климович – ексстарший слідчий в особливо важких справах Генеральної Прокуратури України, Державний радник юстиції 3 класу
  51. Gennadiy Fuzaylov – M.D. Harvard Medical School, Boston
  52. Володимир Тірон – міський голова Кам’янки
  53. Олександр Соколовський – підприємець, засновник ТК–Group
  54. Олег Болдирев – "Мартін Брест", письменник
  55. Андрій Дяченко – міський голова Каховки 2015–2020 рр.
  56. Данило Фільченко – бронзовий призер чемпіонату світу з воднолижного спорту 2021 року
  57. Зоя Казанжи – журналістка, письменниця, членкиня ПЕН– Україна
  58. Данило Яневський – журналіст, письменник, громадський діяч
  59. Олександр Красовицький – видавець
  60. Владислав Говоруха – історик, директор історичного музею
  61. Ігор Луценко – народний депутат VIII скликання
  62. Яків Березницький – медичний директор клініки Garvis, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної Премії 
  63. Євген Рибчинський – поет, політик, громадський діяч
  64. Віталій Купрій – народний депутат VIII скликання, голова ГО "Маємо право!"
  65. Віктор Шишкін – перший генеральний прокурор України, суддя Конституційного суду України у відставці
  66. Олександр Юсупов – політолог
  67. Олександр Слобожан – виконавчий директор АМУ
  68. Світлана Мороз – професор, доктор медичних наук, Заслужений лікар України
  69. Олександр Кочетков – політаналітик
  70. Ігор Гайдай – фотограф
  71. Сергій Храпко – ветеран АТО, учасник "Ігор Героїв"
  72. Віталій Ратушний – український підприємець, мережа магазинів АБВ–Техніка
  73. Наталя Юсупова – волонтер
  74. Микола Баранов – триразовий чемпіон світу з веслування на байдарках
  75. Сергій Ільницький – координатор Руху опору "Південь", полковник ЗСУ
  76. Тетяна Бездітко – професор, доктор медичних наук, член Європейської академії алергології та клінічної імунології
  77. Юрій Сапронов – підприємець, волонтер
  78. Андрій Денисенко – громадський діяч, народний депутат України VIII скликання
  79. Євген Ліхтеров – український підприємець, засновник компаній: "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ДАФІ", "ГРУП ЕСТЕЙТ"
  80. Євген Чепурняк – народний артист України
  81. Валентин Фетісов – віце-президент Українського Національного Центру Міжнародної спілки діячів театру ляльок UNIMA, заслужений діяч мистецтв України
  82. Людмила Шостакович–Корецька – доктор медичних наук, професор кафедри інфекційних хвороб ДДМУ, заслужений діяч науки і техніки
  83. Віола Юлдашева – вдова народного героя України
  84. Сергій Слєсаренко – доктор медичних наук, професор, член–кореспондент Української академії наук
  85. Роман Тенетко – командир Навчального центру УДА, кавалер ордену "За мужність
  86. В’ячеслав Мазур – український підприємець, засновник "СИНТИЗ", "СІГМА–ЕСТЕЙТ", "СІГМА–ІНВЕСТ"
  87. Ігор Македонський – заслужений лікар України
  88. Людмила Некрасовська –член Національної спілки письменників України, лауреат 15–ти міжнародних літературних премій
  89. Віктор Шинкевич – український підприємець, голова роботодавців будівельної галузі Дніпропетровської області, заслужений будівельник України
  90. Сергій Тарасюк – український підприємець, власник торгової марки "ЮВІЛЕЙНИЙ"
  91. В’ячеслав Дідик – український підприємець, президент Дніпровського спортивно–парусного яхт–клубу "Січ"
  92. Олександр Уріх – український підприємець, регіональний представник Будівельної палати України в Дніпропетровській області
  93. Наталя Бут – генеральний директор КНП "Міська клінічна лікарня №4", кандидат медичних наук
  94. Максим Музика – волонтер, захисник Донецького аеропорту, боєць ЗСУ
  95. Дмитро Подопригора – український підприємець, ресторатор, власник мережі ресторанів: "Giannivino", "Anna Pavlova", "Гостерія Хата Подопригора"
  96. Наталія Мілько – волонтер
  97. Євген Уріх – керівник Дніпропетровської обласної федерації шашок, заслужений будівельник України
  98. Дмитро Котов – ветеран ООС, спортсмен
  99. Валерій Зайцев – український підприємець, ресторатор, власник мережі ресторанів "Fratelli", "Sapporo Ichiban", "For Rest healthy cafe", "Pane E Vino Днепр"
  100. Михайло Рева – скульптор, заслужений художник України
  101. Олег Дроздов – архітектор, засновник Харківського архітектурного бюро "Drozdov & Partners" та Kharkiv School of Architecture
  102. Руслан Євстаф’єв – волонтер, підприємець
  103. Андрій Здесенко – бізнесмен
  104. Григорій Гельфер – голова Благодійного Фонду "Культурна столиця", заслужений діяч мистецтв України.
  105. Володимир Петренко – засновник і головний режисер Театру "Віримо"", заслужений діяч мистецтв України
  106. Ілля Кенігштейн – підприємець, Founder & CEO Creative States
  107. Михайло Мельник – засновник Театру Одного Актора "Крик", народний артист України , лауреат Державної премії України
  108. Дмитро Логвін – художній керівник камерного оркестру "Пори року", народний артист України.
  109. Євген Гендін – сценарист, блогер, заслужений діяч мистецтв України
  110. Віра Тимошенко – волонтер
  111. Тимофій Хом’як – лідер гурту "Вертеп", громадський діяч
  112. Олександр Клименко – художник
  113. Влад Троїцький –засновник і художній керівник українських гуртів, засновник і президент міжнародного мультидисциплінарного фестивалю ГОГОЛЬФЕСТ, Заслужений діяч мистецтв України
  114. Яків Константиновський – підприємець та політик, директор Дніпропетровської філії групи "EASTONE"
  115. Кирило Солошенко – український підприємець, засновник багатьох компаній, ТОВ "УКРПРОМАГРОСЕРВІС", МПГО "ГЕЛЬСІНСЬКИЙ ІНСТИТУТ",
  116. Дмитро Рева – директор "ГО "правозахисна група "СІЧ"
  117. В’ячеслав Мішалов – підприємець, власник інтернет–оператору "Фрегат"
  118. Олексій Андрійченко – підприємець
  119. Володимир Панченко – директор компанії "Панінвест Консалтинг", доктор економічних наук
  120. Маріна Філатова – голова федерації легкої атлетики Дніпропетровської області
  121. Олександр Буйволюк – Командир підрозділу ЗСУ, Голова Бучанської спілки учасників бойових дій, Кавалер ордену Богдана Хмельницького III ст.
  122. Андрій Капустін – журналіст, Ізраїль.
  123. Олена Петрікова – керівник всесвітньо відомого дитячого хору "COLOR MUSIC"
  124. Сергій Зеленський – Лозівський міський голова, Харківська область
  125. Ольга Владимирова – журналістка, комунікаційниця, волонтерка
  126. Фаїна Мендалюк – відома телеведуча,редакторка ДП "Телерадіокомпанія "Стерх" (11 канал Дніпро)
  127. Сергій Педашенко –  директор ДП ТРК "СТЕРХ", 11ТВ канал Дніпро
  128. Ольга Палій – відома журналістка Дніпра
  129. Наталія Магда –директорка департаменту інформаційного мовлення 34 телеканалу, (червень 2014–липень 2022), ініціаторка та продюсерка проєкту "Newsroomdnipro"
  130. Катерина Поп – голова ГО "Інститут розвитку і сприяння демократії" , молодший сержант Збройних Сил України
  131. Оксана Воронежська – тренер НЛП, підприємець, благодійний меценат фонду "Мама плюс Я"
  132. Ігор Турчин – Повний кавалер ордену "За заслуги" I,II,III ступеня, ордену "За мужність" III ступеня, голова ДМС "Союз Чорнобиль УКРАЇНИ"

Цей лист відкритий для підписання всіма охочими

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
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