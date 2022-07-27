"Гражданство Корбану!". Открытое письмо президенту

Оновлено 28 липня Менше ніж за добу до підписання листа долучилися тисячі українців. За повернення громадянства Корбану, зокрема, виступають: Арсен Аваков, Олексій Гончаренко, Степан Барна, Валерій Пекар, Юрій Касьянов, Андрій Лозовий, Валерій Прозапас. Ми публікуємо посилання на Google Docs, де поступово з'являтимуться імена тих, хто ставить свій підпис під відкритим листом президенту. Якщо бажаєте підписати лист, ставте + під постом Бориса Філатова у Фейсбуці

Президенту України

п. Зеленському В. О.

Відкритий лист

Шановний Володимире Олександровичу!

Звертаємося до Вас як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод її громадян у справі недопущення на територію нашої держави та позбавлення громадянства керівника Штабу Територіальної Оборони Дніпра Геннадія Корбана.

Ці дії не мають нічого спільного з законом, грубо порушують статтю 25 Конституції України, яка прямо говорить: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства... Громадянин України не може бути вигнаний за межі України…".

Це завдає удару по авторитету нашої держави як правової та європейської, а в умовах війни – по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору рашистській агресії.

Адже внесок Геннадія Корбана у справу захисту України зараз, як і в 2014 році – вагомий та беззаперечний.

Разом з тим, ми сподіваємося, що Ви нас почуєте і виправите ситуацію.

Зараз як ніколи потрібна єдність влади і суспільства, єдність всіх українців заради Перемоги України у священній Війні за Незалежність.

І все, що цьому заважає – політичні ігри, зведення особистих порахунків, все дріб‘язкове і неузгоджене з правом і державним інтересом - має бути відкинуте або хоча би відкладене.

Відтак, просимо Вас, Володимире Олександровичу, дати доручення Комісії з питань громадянства при Президенті провести перевірку з цього питання, виправити це помилкове рішення й відновити конституційні права Геннадія Корбана як громадянина України.

Дмитро Ярош – народний депутат VIII скликання Віталій Кличко – міський голова Києва Степан Хмара – Герой України, народний депутат України I, II та IV скликань Владислав Атрошенко – міський голова Чернігова Марія Пінчук – голова Благодійного Фонду "За дітей" Марія Матіос – письменниця, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, народний депутат України VII – VIII скликань Олександр Лоскутов – академік НАМН, доктор медичних наук, президент асоціації ортопедів і травматологів України Борис Філатов – міський голова Дніпра Карл Волох – підприємець, громадський активіст Олександр Сєнкевич – міський голова Миколаєва Тетяна Перцева – академік НАМН, доктор медичних наук, професор, член міжнародної асоціації Європейського респіраторного товариства Вадим Бойченко – міський голова Маріуполя Валерій Шамотій – український підприємець, президент і власник корпорації "Логос" Павло Єлізаров – продюсер шоу "Свобода Слова Савіка Шустера" Олександр Третяк – міський голова Рівного Богдан Нікішин – спортсмен, чемпіон світу з фехтування, кавалер Ордену "За заслуги" III ступеня Богдан Процишин – митець, блогер, старший солдат ЗСУ Геннадій Дикий – міський голова Білої Церкви Вадим Єрмолаєв – український бізнесмен та інвестор Андрій Кокотюха – сценарист, письменник, журналіст Василь Сидор – міський голова Славути Віра Головчак – заслужений вчитель України Валентина Чоп’як – професор, доктор медичних наук, заслужений лікар України Валерій Кіптик – український підприємець, співзасновник мережі магазинів "Varus" та "Eva" Андрій Богдан – міський голова Городні Георгій Тука – голова БФ "Народний тил" Михайло Макарук – волонтер, боєць ЗСУ Дмитро Ханіс – міський голова Жовтих Вод Михайло Рябоконь – директор по інноваціям компанії Noosphere, перший віце–президент Федерації ракетомодельного спорту України Аліна Шатернікова – чемпіон світу з боксу Володимир Василенко – міський голова Вільногірська Максим Лациба – громадський діяч Роман Скрипін – журналіст Валентин Дідич – народний депутат VIII скликання, член Штабу національного захисту Ян Валетов – письменник Андрій Горб – міський голова Підгороднього Олександр Костін –командир добровільного формування Вільногірської міської територіальної громади Олексій Каспрук – міський голова Чернівців з 2014 по 2020 рр. Юрій Луценко – Генеральний Прокурор України 2016 – 2019 рр. Сергій Ауслендер – журналіст, Ізраїль Тарас Кучма – міський голова Дрогобича Сергій Зайков – професор, доктор медичних наук, президент асоціації алергологів України Володимир Омелян – міністр інфраструктури 2016–2019 року Сергій Орлюк – міський голова Бердичіва Борис Васильєв – заслужений журналіст України, головний редактор інформаційних програм 11 каналу Сергій Гайдай – політконсультант Юрій Ягодка – міський голова Острога Євгенія Дидятковська – професор, доктор медичних наук, член Європейської академії алергології та імунології Олександр Цебрій – міський голова Умані 2015–2020 рр. Галина Климович – ексстарший слідчий в особливо важких справах Генеральної Прокуратури України, Державний радник юстиції 3 класу Gennadiy Fuzaylov – M.D. Harvard Medical School, Boston Володимир Тірон – міський голова Кам’янки Олександр Соколовський – підприємець, засновник ТК–Group Олег Болдирев – "Мартін Брест", письменник Андрій Дяченко – міський голова Каховки 2015–2020 рр. Данило Фільченко – бронзовий призер чемпіонату світу з воднолижного спорту 2021 року Зоя Казанжи – журналістка, письменниця, членкиня ПЕН– Україна Данило Яневський – журналіст, письменник, громадський діяч Олександр Красовицький – видавець Владислав Говоруха – історик, директор історичного музею Ігор Луценко – народний депутат VIII скликання Яків Березницький – медичний директор клініки Garvis, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної Премії Євген Рибчинський – поет, політик, громадський діяч Віталій Купрій – народний депутат VIII скликання, голова ГО "Маємо право!" Віктор Шишкін – перший генеральний прокурор України, суддя Конституційного суду України у відставці Олександр Юсупов – політолог Олександр Слобожан – виконавчий директор АМУ Світлана Мороз – професор, доктор медичних наук, Заслужений лікар України Олександр Кочетков – політаналітик Ігор Гайдай – фотограф Сергій Храпко – ветеран АТО, учасник "Ігор Героїв" Віталій Ратушний – український підприємець, мережа магазинів АБВ–Техніка Наталя Юсупова – волонтер Микола Баранов – триразовий чемпіон світу з веслування на байдарках Сергій Ільницький – координатор Руху опору "Південь", полковник ЗСУ Тетяна Бездітко – професор, доктор медичних наук, член Європейської академії алергології та клінічної імунології Юрій Сапронов – підприємець, волонтер Андрій Денисенко – громадський діяч, народний депутат України VIII скликання Євген Ліхтеров – український підприємець, засновник компаній: "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ДАФІ", "ГРУП ЕСТЕЙТ" Євген Чепурняк – народний артист України Валентин Фетісов – віце-президент Українського Національного Центру Міжнародної спілки діячів театру ляльок UNIMA, заслужений діяч мистецтв України Людмила Шостакович–Корецька – доктор медичних наук, професор кафедри інфекційних хвороб ДДМУ, заслужений діяч науки і техніки Віола Юлдашева – вдова народного героя України Сергій Слєсаренко – доктор медичних наук, професор, член–кореспондент Української академії наук Роман Тенетко – командир Навчального центру УДА, кавалер ордену "За мужність В’ячеслав Мазур – український підприємець, засновник "СИНТИЗ", "СІГМА–ЕСТЕЙТ", "СІГМА–ІНВЕСТ" Ігор Македонський – заслужений лікар України Людмила Некрасовська –член Національної спілки письменників України, лауреат 15–ти міжнародних літературних премій Віктор Шинкевич – український підприємець, голова роботодавців будівельної галузі Дніпропетровської області, заслужений будівельник України Сергій Тарасюк – український підприємець, власник торгової марки "ЮВІЛЕЙНИЙ" В’ячеслав Дідик – український підприємець, президент Дніпровського спортивно–парусного яхт–клубу "Січ" Олександр Уріх – український підприємець, регіональний представник Будівельної палати України в Дніпропетровській області Наталя Бут – генеральний директор КНП "Міська клінічна лікарня №4", кандидат медичних наук Максим Музика – волонтер, захисник Донецького аеропорту, боєць ЗСУ Дмитро Подопригора – український підприємець, ресторатор, власник мережі ресторанів: "Giannivino", "Anna Pavlova", "Гостерія Хата Подопригора" Наталія Мілько – волонтер Євген Уріх – керівник Дніпропетровської обласної федерації шашок, заслужений будівельник України Дмитро Котов – ветеран ООС, спортсмен Валерій Зайцев – український підприємець, ресторатор, власник мережі ресторанів "Fratelli", "Sapporo Ichiban", "For Rest healthy cafe", "Pane E Vino Днепр" Михайло Рева – скульптор, заслужений художник України Олег Дроздов – архітектор, засновник Харківського архітектурного бюро "Drozdov & Partners" та Kharkiv School of Architecture Руслан Євстаф’єв – волонтер, підприємець Андрій Здесенко – бізнесмен Григорій Гельфер – голова Благодійного Фонду "Культурна столиця", заслужений діяч мистецтв України. Володимир Петренко – засновник і головний режисер Театру "Віримо"", заслужений діяч мистецтв України Ілля Кенігштейн – підприємець, Founder & CEO Creative States Михайло Мельник – засновник Театру Одного Актора "Крик", народний артист України , лауреат Державної премії України Дмитро Логвін – художній керівник камерного оркестру "Пори року", народний артист України. Євген Гендін – сценарист, блогер, заслужений діяч мистецтв України Віра Тимошенко – волонтер Тимофій Хом’як – лідер гурту "Вертеп", громадський діяч Олександр Клименко – художник Влад Троїцький –засновник і художній керівник українських гуртів, засновник і президент міжнародного мультидисциплінарного фестивалю ГОГОЛЬФЕСТ, Заслужений діяч мистецтв України Яків Константиновський – підприємець та політик, директор Дніпропетровської філії групи "EASTONE" Кирило Солошенко – український підприємець, засновник багатьох компаній, ТОВ "УКРПРОМАГРОСЕРВІС", МПГО "ГЕЛЬСІНСЬКИЙ ІНСТИТУТ", Дмитро Рева – директор "ГО "правозахисна група "СІЧ" В’ячеслав Мішалов – підприємець, власник інтернет–оператору "Фрегат" Олексій Андрійченко – підприємець Володимир Панченко – директор компанії "Панінвест Консалтинг", доктор економічних наук Маріна Філатова – голова федерації легкої атлетики Дніпропетровської області Олександр Буйволюк – Командир підрозділу ЗСУ, Голова Бучанської спілки учасників бойових дій, Кавалер ордену Богдана Хмельницького III ст. Андрій Капустін – журналіст, Ізраїль. Олена Петрікова – керівник всесвітньо відомого дитячого хору "COLOR MUSIC" Сергій Зеленський – Лозівський міський голова, Харківська область Ольга Владимирова – журналістка, комунікаційниця, волонтерка Фаїна Мендалюк – відома телеведуча,редакторка ДП "Телерадіокомпанія "Стерх" (11 канал Дніпро) Сергій Педашенко – директор ДП ТРК "СТЕРХ", 11ТВ канал Дніпро Ольга Палій – відома журналістка Дніпра Наталія Магда –директорка департаменту інформаційного мовлення 34 телеканалу, (червень 2014–липень 2022), ініціаторка та продюсерка проєкту "Newsroomdnipro" Катерина Поп – голова ГО "Інститут розвитку і сприяння демократії" , молодший сержант Збройних Сил України Оксана Воронежська – тренер НЛП, підприємець, благодійний меценат фонду "Мама плюс Я" Ігор Турчин – Повний кавалер ордену "За заслуги" I,II,III ступеня, ордену "За мужність" III ступеня, голова ДМС "Союз Чорнобиль УКРАЇНИ"

Цей лист відкритий для підписання всіма охочими

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