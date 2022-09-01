Сакральні жертви та "Юнармія": як російський фашизм використовує дітей

Не використовувати дітей у "дорослих іграх" вважається правилом хорошого тону з позиції природної моралі. Не кажучи вже про їх втягнення в політику чи війну.

Проте це правило не поширюється на тоталітарні режими, для яких діти навпаки є бажаним об'єктом і ресурсом їхньої брудної політики.

Використання дітей, мілітаризація дитинства – це звичайна справа для фашистських суспільств.

Наприклад, розгортання в Росії починаючи з 2015 року так званої "Юнармії" під керівництвом Міністерства оборони Росії за розмахом подібне до нацистської молодіжної організації "Гітлер'югенд". Хоча мільйонна "Юнармія" все ж поки відстає від майже 9 мільйонів юнаків Гітлера в 1939 році.

У цьому матеріалі ми розглянемо, як путінський режим, який узурпував владу в Росії, використовує дітей у своїх політичних цілях.

Дослідники зауважують, що у тоталітарних суспільствах затребуваним є образ дитини-жертви. Вона є уособленням ідеального незамутненого погляду на світ.

Тоталітаризм конструює образ дитини-героя – це ідейна та дисциплінована маленька людина, яка йде на жертву заради великої ідеї й через тортури та смерть отримує моральну перемогу над ворогом. Такий герой німецького фільму "Юний гітлерівець Квекс" або радянські персонажі Мальчиш-Кибальчиш, Павлік Морозов тощо.

"Наймолодша письменниця світу" як інструмент антиукраїнської пропаганди

Тринадцятирічна дівчинка з Луганська Фаїна Савенкова вже декілька років використовується для обману людей у світі, які мають повірити, що в 2014 році не Росія напала на Україну, а Україна сама себе почала нищити.

"Добра слава про дівчинку-драматурга розлітається по всьому світу: тексти Фаїни перекладені на десятки мов, а інтерв'ю з нею друкують провідні видання Італії, Франції, Німеччини та інших країн Європи. Рік тому вона стала наймолодшим членом Спілки письменників ЛНР. Її відчайдушні спроби достукатися до світової громадськості та звернути увагу на біди Донбасу знайшли відгук у багатьох країнах", – йдеться в інтерв'ю Фаїни від 12 січня 2021 року.

Фаїна Савенкова

Путінський режим позиціонує дитину як наймолодшу письменницю та використовує її для написання листів у ООН; журналістам – наприклад, американському телеведучому Такеру Карлсону; громадським організаціям, зокрема Amnesty International. У цих листах та відеозверненнях дівчинка розповідає, що Україна буцімто забирає у дітей мирне життя.

У 2021 році відео з Фаїною росіяни демонстрували в Організації Об'єднаних Націй. При цьому Дмитро Полянський, представник Росії в ООН, цинічно "лив сльози", розігруючи дитячу карту в брудних кремлівських іграх:

"Напередодні Міжнародного дня захисту дітей юна письменниця Фаїна Савенкова з Донбасу закликала ООН не забувати про дітей Донбасу, які вже сім років живуть в умовах війни. Важко стримати емоції, коли отримуєш такі заклики... Зрозуміло, забути про те, що чинить українська армія на сході власної країни, ми колегам із РБ ООН не дамо".

Росія організувала ще одне звернення цієї дівчинки до ООН 22 грудня 2021 року, напередодні масштабного вторгнення. Пропагандистські активності мали готувати сприятливий інформаційний ґрунт для подальшого нападу на Україну та виправдання нових убивств.

Цього разу росіяни вже звинувачували сайт "Миротворець", який вніс Фаїну до своєї бази, де зазначається, що дівчинка є "жертвою психологічного насильства та російсько-терористичної пропаганди".

За декілька тижнів до вторгнення 31 січня книгу Фаїни Савенкової, "юної письменниці, яка мешкає в Луганську", представили італійським читачам. Про це повідомляла державна російська агенція РИА "Новости".

Зокрема йшлося про те, що презентація фантастичного роману для дітей "Ті, що стоять за твоїм плечем" відбулася в онлайн-форматі. Книжку написано у співавторстві з письменником Олександром Конторовичем. Як організатор заходу виступила культурна асоціація Speranza – президент Ірина Віхорєва".

Красномовна деталь: саме ця "культурна діячка", Віхорєва, раніше влаштувала провокацію з прапором "ДНР" на матчі "Шахтар" – "Рома".

Як вже зазначалося, для тоталітарної фашистської пропаганди потрібно, щоб дитина страждала та ставала сакральною жертвою.

"Імена сотень дітей Донбасу – у базі українського одіозного сайту "Миротворець". Росія офіційно повідомила про це генсека ООН Антоніу Гутерріша, – йшлося в сюжеті від 21 липня на російському Першому каналі. – Російські дипломати наголосили: сім'ям хлопців загрожують українські націоналісти. Але в західних столицях не поспішають реагувати на цей кричущий факт". Фаїна Савенкова (Луганськ): "Я думаю, що насправді мене туди внесли за те, що я записала своє відеозвернення до ООН".

Цікаво, що ЗМІ також передавали, за словами самої Фаїни, що "ЮНІСЕФ, міжнародна організація захисту прав дітей, що діє під егідою ООН, запропонувала їй стати Посланницею Миру, але поки що жодних конкретних дій із боку організації не було".

А вже 9 серпня 2022 року російські ЗМІ повідомили, що Фаїна Савенкова написала відкритий лист і до міжнародної неурядової організації Amnesty International: "Прошу провести розслідування вбивства дітей, які скоїла українська армія на території Донбасу. Крім того, прошу вас розглянути питання діяльності українського сайту "Миротворець".

Ангели та демони

Проте використовують росіяни не лише живих дітей, але й тих, кого самі вбили, напавши на Україну. Так, вже в 2015 році окупантами в Донецьку був створений меморіал "Алея ангелів", який служить пропагандистській меті: бути наочним підтвердженням тези "українці вбивають дітей".

Скріншот зі створеного в 2022 році пропагандистського сайту "Аллея ангелов", завдання якого полягає в просуванні наративу, що в загибелі дітей винна Україна

До "Алеї ангелів" приводять українських військовополонених, щоб знімати сюжети про те, як ті "каються в своїх злодіяннях".

Вже в перші дні повномасштабної війни росіяни туди знову приводили українських військових. А 25 березня 2022 року – іноземних пропагандистів-"журналістів", щоб ті саме там спілкувалися з українськими полоненими.

У травні 2018 року виходив сюжет, який містив театральні сцени розкаяння військового: "Коли полоненого привели на "Алею ангелів", присвячену загиблим від агресії Києва дітям Донбасу, бойовик не зміг стримати сліз. Він упав навколішки перед пам'ятником і розплакався". "Нас справді ввели в оману. Для мене це шок. Найбільший шок – діти. Я сам батько і за своїх дітей уб'ю", – сказав він.

Протягом літа 2022 року Росія продовжувала спекулювати на пам'яті жертв своєї агресії. 1 червня на стіни будівлі посольства США в Москві спроєктували відео ролика, в якому стверджувалося, що "це американські військові несуть відповідальність за всіх загиблих дітей Донбасу". 8 червня У Москві та Санкт-Петербурзі "з'явилися стихійні меморіали на згадку про дівчинку Вероніку Бадіну, яка загинула від обстрілу з боку українських націоналістів у Донецьку".

27 липня сюжет "Первого канала" повідомляв:

"Акції – у багатьох містах. У Москві волонтери "Молодої гвардії "Єдиної Росії" зібралися біля посольств США та Британії – країн, які озброюють Київ. На площах, які тепер носять імена ДНР та ЛНР, сьогодні портрети загиблих на Донбасі дітей… Хвилина мовчання, у небо відлетіли 130 повітряних куль на згадку про кожну загиблу дитину...

Заступник голови Держдуми Ганна Кузнєцова поклала квіти до пам'ятника загиблим дітям. "Міжнародні правозахисні механізми, як вони себе називають, Організація Об'єднаних Націй, інші інститути, вони зрадили права дітей, вони зрадили дітей не лише Донбасу. Сирії, Лівії, Іраку, там, де гинули безневинні діти..." – сказала Ганна Кузнєцова".

Бачимо чергове віддзеркалення, коли росіяни повторюють наративи українців, про те, що міжнародні організації безсилі зупинити російську навалу та вбивство людей, але змінюють їх на 180 градусів.

Росіяни старанно виконують непросте завдання – переконати хоч би самих себе і хоч би на деякий час, що це не вони є вбивцями.

Красиві слова, яким росіяни надають магічного значення, використовуються в подальшому для розпалювання нової хвилі війни. Ось що каже російський актор Андрій Соколов: "Чому я підтримав спецоперацію? – Це аксіома. Я – росіянин, я виріс у цій країні й помиратиму тут. Дуже багато передумов було: і "Алея ангелів", і все, що діялося весь цей час на Донбасі. Якби це не сталося, там було б дуже погано. От і все".

Як дитячі прізвища потрапляють на меморіал, можна зрозуміти з такої історії. За повідомленням "Радіо Свобода", влітку 2014 року російський телеканал НТВ розповів, що "у селищі Розсипне автоколона з біженцями, в основному це були жінки і діти, потрапила під обстріл українських військових. Повідомляється про загибель трирічного хлопчика, ще понад десять людей поранені".

Проте СБУ опублікувала запис перехопленої розмови між двома бойовиками угруповання так званого "ДНР", який вказував на те, що колону в Розсипному помилково розстріляли самі бойовики.

Ось ще один приклад того, як росіяни використовують смерті дітей для бездоказового звинувачення України та розпалювання ненависті.

Після появи інформації, що від обстрілу російськими ракетами Вінниці 14 липня 2022 року загинули, зокрема, чотирирічна дівчинка і хлопчики 7-ми та 8-ми років, проросійські Телеграм-канали відповіли на новину згадками про смерті маленької Кіри Жук та її мами Христини в 2014-му.

Проте, як згадує правозахисниця Олександра Дворецька, Наталія Жук, у якої загинули дочка та онука, зверталася по допомогу в Київ і не звинувачувала в убивстві Україну: "Пані Наталя ніколи не говорила про те, що знає, хто вбив. Ніколи не звинувачувала Україну. Пані Наталя приїхала до Києва і звернулася до українських правоохоронних органів, щоб знайти правду".

Варто нагадати, що, згідно з повідомленням Офісу генерального прокурора, станом на ранок 26 серпня 2022 року ювенальні прокурори мають інформацію про 377 загиблих та понад 733 поранених різної ступені тяжкості дітей внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Діти в руках путінізму

Не зупинилися росіяни й перед використанням українських дітей проти України. 24 травня цього року Служба безпеки України повідомила, що виявила мобільний додаток, який в ігровій формі виманював у дітей геолокацію та фото важливих об'єктів. Під час проходження маршруту діти здійснювали фотофіксацію місцевості, зокрема об'єктів військової та критичної інфраструктури. Учасники гри заробляли віртуальні призи, які можна було обміняти на електронні гроші.

В самій Росії діти, як і все населення, живуть під владою режиму, який не змінювався понад двадцять років.

Третього березня в російських школах проводили спеціальний урок, де вчителі з використанням відео мали пояснювати дітям, чому Росія напала на Україну. Головна ідея уроку: Росія захищається від русофобської України, а війна почалася через Майдан.

У сценарії російського уроку для 9-11 класів йдеться: "Заокеанськими кураторами перед українською владою, перед майбутніми поколіннями було поставлено страшне завдання – перемога над Росією, перемога за всяку ціну. Як кажуть: "Боротись з Росією до останнього українця".

Також дітям розказують, що все, що вони бачать в інтернеті – фейк, адже йде інформаційна війна.

В оформленні будинків культури та інших закладів скрізь почали додавати символіку Z, а дітей та молодь залучати до флешмобів – шикуватися у формі із зображенням цієї літери.

З першого вересня кожен понеділок у російських школах будуть підіймати прапор та співати гімн Росії, на чому окремо наголосив навіть Путін.

"Юнармія" кремлівських старців

Паралельно з підготовкою армії для вторгнення в Україну, Путін готував ще одну – "Юнармію". Це організація для виховання молоді в мілітаристській культурі під кураторством Міноборони.

У 2016 році організація почала свою роботу, а в 2019-му вона нараховувала вже 300 тисяч дітей. Ось як у 2019 році "Новая газета" описувала її роботу:

"Вчителі мали сформувати шкільні юнармійські загони. Ними керують районні та регіональні штаби, а над ними стоїть федеральний штаб "Юнармії", безпосередньо підпорядкований Міністерству оборони РФ".

Беруть у юнармійці з 11 років. Коли дитину приймають у "Юнармію", та має пройти особливий ритуал, у ході якого дитина клянеться: "… прагнути до перемог у навчанні і спорті, вести здоровий спосіб життя, готувати себе до служіння і творення на благо Батьківщини. Вшановувати пам'ять героїв, що боролися за свободу та незалежність нашої Батьківщини, бути патріотом та гідним громадянином Росії. З честю і гордістю нести високе звання юнармійця. Присягаюся".

Восьмирічного хлопчика з Білгородської області Альошу Павличенка, якого зробили символом "спецоперації" на заміну бабці з червоним прапором, урочисто приймає в юнармійці "начальник Головного штабу "Юнармії", олімпійський чемпіон Микита Нагорний

П'ятого червня 2021 року заступник міністра оборони Росії Андрій Картаполов заявив, що в "Юнармії" понад 830 тисяч юнаків та дівчат, 78 тисяч поповнили лави руху цього року".

За його словами, збільшення кількості юнармійців – серед пріоритетних завдань:"До кінця поточного року треба довести цю цифру до одного мільйона осіб". Як бачимо, напад на Україну готувався разом із мілітаризацією суспільства.

20 березня Головне управління розвідки України оприлюднило російський наказ "Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху "Юнармія" до проведення спеціальної операції на території України", підписаний міністром оборони РФ Шойгу.

"Через брак живої сили для поповнення лав окупаційної армії керівництво Кремля розглядає можливість залучення до бойових дій неповнолітніх громадян РФ", – повідомляли українські розвідники.

Вони також не згаяли нагоду підкреслити очевидну схожість рис путінізму з гітлеризмом: "Аналогічні дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів у підрозділах "Гітлер'югенду" залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах".

Щоб зрозуміти рівень мілітаризації Росії, можна порівняти заявлену кількість членів "Юнармії" з кількістю учасників української скаутської організації "Пласт", в якій на початок 2019 року було всього 8500 людей різного віку. До того ж "Пласт" в Україні не підпорядковується військовим і взагалі має децентралізовану мережеву структуру.

Як розповів hromadske.ua Олег Охредько, аналітик Центру громадянської просвіти "Альменда", в Росії процес мілітаризації зачіпає навіть дошкільнят.

"Росія пішла далі, ніж нацистська Німеччина, фашистська Італія, Радянський Союз. У тоталітарних країнах усе починалося зі школи. Зараз у Росії мілітаризація – з дитячих садочків. Накачування йде через свята. Поки що це все театралізовано. Але вже можна побачити дітей дошкільного віку, яких використовують на парадах", – каже він.

За словами Охредька, стільки військово-патріотичних заходів, як у Криму, після окупації не відбувалося в жодному російському регіоні. Впроваджують кадетські класи – ставиться завдання, аби вони діяли ледь не в кожному закладі. До того ж такі класи доволі різні: армійські, козацькі, класи Слідчого комітету, податкової, прикордонників.

Аналітик "Альменди" каже: "Юнармія" імплементована в систему освіти – її осередки є в кожній школі. Також під опіку цієї структури потрапляють діти, позбавлені батьківського піклування. Ба більше, згідно з наказом міністра оборони Росії, діти всіх військовослужбовців повинні бути членами "Юнармії".

Проте після зустрічі з реальністю в Україні виходить, що є красива обгортка дисциплінованої "Юнармії", і є наскрізь прогнила морально російська армія, яка не вміє поводитися цивілізовано, вбиває мирних мешканців, мародерствує і чинить тортури. Це і є справжня Росія, обличчя якої вона ховає сама від себе.

У 2019 році "Юнармію" створили і в так званих"ЛДНР". Найнеприємніше, що росіяни на нових тимчасово окупованих територіях вже також намагаються активно залучати українську молодь до новостворених рашистських організацій.

22 липня 2022 року ГУР повідомляв, що "окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини намагаються насаджувати проросійський світогляд серед української молоді.

Одним із головних елементів цієї політики стало так зване "військово-патріотичне виховання". З цією метою активно формуються "громадські організації" на кшталт "молоді будівельники Херсонської області", "молодь Херсона" та інші. Участь в них української молоді дедалі частіше набуває примусового характеру".

Окрему увагу окупанти приділяють "навчальному процесу" на окупованих територіях, намагаючись показати нормалізацію життя зі школами з російською програмою. Наприкінці серпня стало відомо, що озброєні росіяни стоятимуть біля шкіл. Також росіяни заявили, що заплатять батькам 10 тисяч рублів за кожну дитину-школяра від 6 до 18 років, яка пішла вчитися у школу на окупованій території.

А в знищеному Росією Маріуполі наприкінці серпня перших 9 підлітків показово прийняли в "Юнармію".

Спільнота InformNapalm 30 серпня опублікувала черговий пакет російських методичок, який дає уявлення про те, чому будуть вчити в окупаційних школах.

Наприклад, ось цитата зі сценарію урока для старшокласників:

"Сьогоднішній день подарував нам довгоочікувану можливість зустрітися в стінах нашої школи, ми змогли знову побачити своїх товаришів, вчителів. А це означає, що ми повертаємось до мирного життя. Разом з усіма хлопцями та дівчатами неосяжної Росії ми чуємо перший дзвінок нового навчального року. І сьогодні хочеться поговорити з вами про Росію, відчути себе частиною її великої історії, зазирнути в майбутнє разом з такими ж школярами, як ви, з Владивостока та Грозного, Москви та Севастополя, Архангельська та Тюмені.

Метою російського державного будівництва завжди було створення для народів, що населяли великі простори нашої Батьківщини, загальної історичної долі, залучення до створеної нашим єдиним народом великої культури. …

Ця велич (території) та суворий характер природи загартували і наш національний характер. Ось чому за всіх часів актуальні слова Олександра III: "…Нашої величезності бояться всі. І тому у нас лише два союзники – армія і флот"… Після освоєння нових територій малі народи вливалися у загальноімперське життя, вірно служили Росії…".

З детальним розбором окупаційного уроку від Мінпросвіти Росії можна ознайомитися в матеріалі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.





На виставці Армія-2022 в Росії був продемонстрований навіть стенд "українського нацизму" в школах

Російська пропаганда постійно повторює, що українська система освіти виховує з дітей нацистів. Це схоже на крик "тримай злодія!", який, як відомо, найголосніше виходить у самого злодія.

Варто додати, що, як показують інтерв'ю блогера Володимира Золкіна з російськими полоненими, значна частина з них – юнаки, трохи старші за 20 років, які підписали контракт відразу після строкової служби. А в ОРДЛО взагалі проводили терор-мобілізацію, коли насильно відправляли воювати студентів просто з інститутів.

Враховуючи низьку бойову цінність такого поповнення, можна припустити, що для Росії було принципово повести їх на заклання, як сакральну жертву, щоб мати чергову "Молоду гвардію" для виховання на цьому прикладі нових поколінь.

…

P.S.

Питання:

– До яких людей тягнеться твоя душа?

Фаїна Савенкова:

– Напевно, до добрих і чесних. Я не дуже люблю тих, хто обманює. Звикла вірити людям.

Денис Самигін, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки