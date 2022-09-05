Три роки Вищому антикорупційному суду

Автор: Олег Павлишин, в. о. Голови Вищого антикорупційного суду

Цього року Вищий антикорупційний суд відзначає своє триріччя.

Весь цей час ВАКС здійснює правосуддя з метою захисту суспільства та держави від злочинів, пов’язаних з корупцією. І кожен день на суддів ВАКС лягає величезна відповідальність, а разом з тим, і усі сподівання суспільства на справедливе, чесне та відкрите правосуддя.

Нам разом довелося пройти період становлення нового для України суду.

Попри критику з різних сторін, ми разом впроваджували міжнародні стандарти роботи, працювали над становленням сучасної антикорупційної практики щодо питань кримінального права та процесу в цілому. І кожен рік роботи був для нас особливим.

2019. Перші кроки

5 вересня 2019 року Вищий антикорупційний суд вперше відчинив свої двері для відвідувачів та учасників судового процесу. Цього ж дня відбулося перше підготовче судове засідання у кримінальному провадженні. Отримали перші матеріали для розгляду і слідчі судді.

Початок роботи суду спричинив справжній ажіотаж у суспільстві. Адже у перші місяці роботи до нас надійшло декілька сотень справ та матеріалів, зокрема, на етапі досудового розгляду.

До роботи слідчих суддів була особлива та прискіплива увага з усіх сторін: антикорупційні органи почали передавати матеріали та справи, де підозрюваними були чинні народні обранці, топпосадовці, ексчиновники та інші особи, до яких прикута увага громадськості.

Та реальним показником ефективної роботи суду став перший вирок. Уже через два місяці, 30 жовтня 2019 року, колегія суддів ухвалила обвинувальний вирок у справі щодо недостовірного декларування екссуддею (ст. 366-1 КК України).

За перші чотири місяці роботи (до кінця 2019 року) до ВАКС надійшло 3835 справ та матеріалів, а також – 204 кримінальних провадження. Усього за цей період було розглянуто 3368 справ і матеріалів.

2020-2021. Виклики пандемії

2020 рік підготував для нас, як і для усього світу, нові виклики. Пандемія COVІD-19 внесла свої корективи у життя та роботу суду. Утім, наші двері не зачинялися ні на день, звісно, з дотриманням карантинних вимог того часу.

Судові засідання, за можливості, проводилися дистанційно, у співпраці з іншими судами. Взагалі, увесь колектив – і судді, і працівники апарату Вищого антикорупційного суду доклали максимум зусиль аби не втрачати жодного дня, і продовжити судочинство.

Найяскравіший приклад – статистика.

Так, у період найсуворішого карантину в країні (березень-травень 2020 року) у суді було призначено 3576 засідань.

І весь цей час судді продовжували ухвалювати вироки по справам.

У кінці 2019 року в Україні був запроваджений новий механізм – цивільна конфіскація. ВАКС задовольнив перший позов про визнання необґрунтованими активів вже у серпні 2021 року, й надалі активно розглядає подібні позови.

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2022. Боротьба триває

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, ми, як і вся судова система, зіштовхнулися із новими реаліями.

Частина суддів та працівників апарату, як і кожен свідомий громадянин України, стали на захист держави від агресора. 24, 25, 26 лютого і надалі, у найскладніші моменти, – ВАКС ні на день не зупинив здійснення судочинства. Слідчі судді розглядали матеріали на стадії досудового слідства, а колегії суддів ухвалювали вироки.

Не дивлячись, що багато міст України, зокрема і Київ, були під постійними чи періодичними обстрілами зі сторони ворога, а частина прокурорів, детективів, адвокатів та й самих підозрюваних/обвинувачених пішли до лав ЗСУ чи ТРО – ми продовжували і продовжуємо тримати наш основний фронт – фронт судочинства. Так, в найбільш гострий період повномасштабного вторгнення, засідання проводилися за допомогою відеоконференцзв’язку.

Акумулювавши усі сили, максимально об’єднавши зусилля сторін захисту та обвинувачення, наші судді з початку війни розглянули 1813 справ та матеріалів.

За перші шість місяців 2022 року, на підставі ухвал суддів ВАКС, було спрямовано 459 624 803 гривень на потреби Збройних Сил України. А на користь держави звернено понад 6 млн грн.

Загалом, за три роки роботи Вищого антикорупційного суду судді ухвалили 80 вироків.

Що чекає суд далі? Величезний пласт роботи, який от-от набуде актуальності для суддів ВАКС – нові санкції, тобто стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі.

Зважаючи на українські реалії, існуюче навантаження, кількість справ, що вже знаходяться у розгляді, їх складність та об’єм – роботи суддям вистачатиме. І ми працюємо, аби кожним кроком і кожним рішенням наближати Україну до торжества правосуддя.

Олег Павлишин, в. о. Голови Вищого антикорупційного суду