Вищий антикорупційний суд починає свою роботу – голова

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Четвер, 5 вересня 2019, 10:38

Джерело: брифінг у ВАКС.

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич оголосила про початок роботи суду.

Пряма мова: "Вищий антикорупційний суд розпочинає свою діяльність в найкоротший можливий термін. Суд готовий до виконання покладених на нього обов’язків".

 

Деталі: Танасевич нагадала, що юрисдикція Вищого антикорупційного суду розповсюджується на всю територію України.

За попередніми підрахунками державної судової адміністрації,  з місцевих загальних судів до ВАКС повинні надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких лише 190 – ті, по яких досудове розслідування закінчувало Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зборами суддів було вибрано слідчих суддів – 6 осіб. На стадії досудового розслідування вони здійснюватимуть судовий контроль за дотриманням прав і свобод людини.

Сформовано в першій інстанції 7 колегій, які здійснюватимуть судовий розгляд кримінальних проваджень по суті. В апеляційній палаті функціонуватиме 4 колегії які здійснюватимуть апеляційний перегляд.

Голова НАБУ Артем Ситник, у свою чергу, висловив сподівання, що терміни розгляду справ у ВААКС будуть "дійсно розумними", а не тими, які демонстрували суди загальної юрисдикції.

Пряма мова: "Поки що цього колективу достатньо для того, щоб вирішувати слідчі питання по поточним розслідуванням, прийняти ті справи, які вже розслідувані, для розгляду. В розумні строки розглянути їх, поставити крапку і дати відповідь на запитання, хто був правий: НАБУ чи сторона захисту, яка постійно доводить, що ми погано розслідуємо".

Що відбулося раніше: Президент Володимир Зеленський пообіцяв допомогти антикорсуду позбутися справ дрібних чиновників, щоб працювати над притягненням до відповідальності дійсно великих корупціонерів.

Додатково: Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура хочуть законодавчо закріпити за Вищим антикорупційним судом розгляд виключно справ, розслідуваних їхніми детективами та прокурорами.

Знати більше:

Замкнена вертикаль. Що таке Вищий антикорупційний суд і чому його створення бояться політики?

Валентина Романенко, УП

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Теми: Антикорупційний суд


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