Ядерний попіл від Росії. Чому українці протестували біля МАГАТЕ

Від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України весь світ став заручником країни-ядерної терористки.

Захоплення Чорнобильської АЕС, окупація Запорізької АЕС, ракетні обстріли Південноукраїнської АЕС – десятки фактів російського терору і десятки випадків, коли Україна та світ стояли за крок до ядерної катастрофи, якої ще не бачив світ.

Разом із повним усвідомленням того, що російська федерація щодня підштовхує світ у ядерну прірву, вона і досі залишається однією з найактивніших інфлюенсерок світової атомної адженди. Як це можливо та чому це досі так?

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), яке має на меті розбудову співробітництва для безпечних та мирних ядерних технологій, і досі має в складі керівних та виконавчих органів росію та росіян.

З країною-ядерною терористкою і досі проводяться спільні проєкти в області ядерних технологій, а представники Росатому – бажані гості на всіх конференціях та заходах агенства.

Зокрема, 26 вересня розпочалася щорічна Генеральна Конференція МАГАТЕ, яка є головним керівним органом агентства та приймає головні рішення про його діяльність на наступний рік.

Варто зауважити, що, окрім інших рішень, Генконференція призначає склад Ради Керуючих з представників 35 країн, який буде керувати МАГАТЕ до наступного засідання Генконференції за рік.

Відповідно до Статуту обираються декілька пулів країн, виходячи зі ступеня атомної енергоспроможності та географічного розташування країн-учасниць. Тобто вимог щодо конкретного переліку країн в Статуті МАГАТЕ немає, є тільки загальні рекомендації. А отже, росія могла бути позбавлена права бути серед Ради Керуючих, допоки її війська та атомники перебувають на захопленій українській станції чи вчиняють інші протизаконні дії.

Тобто вимогою номер 1 до Генконференції МАГАТЕ є виключення рф з Ради керуючих МАГАТЕ, сприяти її необранню до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023 рік і подальші роки, допоки триває будь-яка збройна агресія росії на території суверенної України (на момент написання колонки Генконференція прийняла рішення залишити росію в складі Ради Керуючих МАГАТЕ на наступний рік).

Та чи єдиний це важіль впливу рф на агентство? Ні, бо МАГАТЕ окрім керівних органів має й виконавчий. Власне, це персонал. В якому до сьогодні багато російських громадян. Особливо це небезпечно саме в управлінському складі.

Так, заступником гендиректора, керівником Департаменту ядерної енергії є російський громадянин – Михаіл Чудаков. Також росіяни керують різними структурними підрозділами МАГАТЕ, а всього їх близько 100 осіб в виконавчому органі.

І хоча Статутом визначено, що працівники не мають передавати будь-яку інформацію третім особам, а країни не можуть впливати на рішення та дії своїх громадян в МАГАТЕ, але кого ми обманюємо. Росія стратегічно десятиліттями вибудовувала свою присутність в структурах, де представлена, особливо в МАГАТЕ, бо ядерна енергетика – одна з головних сфер її інтересів та впливу на інші країни.

Попри те, що в кулуарах обговорюють, що є квота представництва росіян в виконавчому органі МАГАТЕ, вона є суто політичною, бо Статут так само визначає, що після оцінки професійних здібностей претендентів на посади, варто приділяти належну увагу внескам членів у Агентство і важливості добору персоналу на якомога більш широкій географічній основі. Тобто, немає чіткого обов’язку брати на роботу у МАГАТЕ росіян.

Реклама:

Тож вимогою номер 2 до Генконференції є усунення російських громадян від виконання обов’язків у виконавчому органі МАГАТЕ.

А чи може одна країна-учасниця МАГАТЕ позбавляти іншу можливості виконувати свої обов'язки перед агентством і при цьому мати всі привілеї учасниці – активні програми співробітництва та підтримки? Це видається суцільним абсурдом, яким і є насправді.

Вимога номер 3 — призупинення права росії як члена МАГАТЕ: можливість брати участь у програмах технічної співпраці, науково-технічного обміну й міжнародних дослідницьких проєктах, що проводяться під егідою Агентства, допомоги, що надає Агентство, повернення матеріалів й устаткування, що були надані росії в користування тощо.

І остання вимога, номер 4, є наслідком активної участі та безпосереднього керівництва "Росатома" у всіх терористичних діях росії на окупованій Запорізькій АЕС: призупинення будь-якого поточного технічного співробітництва, науково-технологічного обміну між Агентством та Державною корпорацією з атомної енергії "Росатом" та АТ "Росенергоатом".

Колективний лист із відповідними вимогами, що підписали майже 60 громадських формувань, був надісланий до МАГАТЕ на початку третьої декади вересня.

Чи відчуває Європа загрозу потенційної ядерної катастрофи, спричиненої росією?

Аби продемонструвати ядерні ризики для ЄС та наголосити на шляхах їх зниження, українські громадські організації ГО SaveDnipro, ГО Екодія, Міжнародний центр для перемоги України організували та провели акцію з відповідними вимогами під стінами ООН у австрійському Відні 26 вересня, на початку 66 Генеральної Конференції МАГАТЕ.

Ідея заходу полягала у тому, аби продемонструвати країнам ЄС, яких представляли учасники, вдягнені у футболки з написами країн, що у разі, якщо рф не позбавити впливу на атомний порядок денний, то наслідки будуть критичними для всього континенту. Для цього на акції, після символічного звучання сирени, яка сповіщала про вибух на ЗАЕС, країни-членкині ЄС падали одна за одною, а після цього їх "засипало ядерним попелом".

Варто зауважити, що рішучими вимогами щодо росії в перший день проведення Генконфренції вирізнялися лише Польща та громадськість під час проведення акції. Багато хто з делегатів різних країн говорив про ризики та дії росії, однак вимагати її знекровлення в МАГАТЕ не наважилася навіть українська делегація.

Реклама:

Можна багато говорити про складність статутних положень та відсутність процедур, і очевидно, що після "ручного" позбавлення росії впливу на МАГАТЕ, треба розпочинати процес актуалізації статутних документів агентства відповідно до викликів, що створила російська федерація. Такі зміни мають створювати процесуальний запуск впливу на країну-учасницю, яка чинить ядерну загрозу. Окрім цього треба розробити механізми захисту атомних об’єктів, у разі появи ризику – спеціальні безпекові підрозділи, закриття неба тощо.

І виступ голови української делегації на Генконференції МАГАТЕ, голови Держатомрегулювання пана Корікова міг би стати таким рушієм для запуску змін та впливу. Однак Україну позбавили навіть шансу стати суб’єктом, а не об’єктом у цьому питанні, оскільки виступ не мав жодних конкретних та амбітних вимог.

І поки українців бере іспанський сором перед Польщею, яка стала амбасадором української ядерної безпеки на цьому заході, громадськість і далі буде вимагати рішучих дій МАГАТЕ для позбавлення впливу росії.

Ірина Черниш

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.