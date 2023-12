"Краса" гри, або Як зростає актиукраїнський фронт у США

Щоб обмежити вплив розгалуженої мережі підтримки РФ серед інтелектуалів на Заході, необхідно наполегливо переконувати західних партнерів накладати санкції і на російських фундаторів такого впливу. Їхні прізвища загальновідомі.

Сумнозвісні твіти Ілона Маска – це, безумовно, максимально ефективний інструмент політтехнологічного "mass market".

Вони спрямовані на те, щоб суттєво скорегувати у свідомості величезної кількості громадян західного світу ймовірний сценарій, за яким війна Росії в Україні може дійти свого фіналу. Відбувається це наступним чином: у суспільній думці унормовується наратив про необхідність того, щоб Україна пішла на поступки для того, щоб уникнути ядерної війни.

Запуск "зброї масового ураження" в комунікаційний процес, аби примусити Україну сісти за стіл переговорів на прийнятних для путіна умовах, приєднався до більш кастомізованої гри Москви та її партнерів у США. І спрямований він на адміністрацію Байдена.

От лише один фрагмент:

27 вересня соціологічна компанія Data for Progress презентує дослідження, проведене на замовлення Інституту відповідального державного управління Квінсі (The Quincy Institute for Responsible Statecraft).



Згідно з його результатами, більше половини "вірогідних американських виборців" підтримують ідею завершення війни РФ в Україні шляхом переговорів. У перемовинах при цьому провідна роль має належати США. Вони також не виключають певних компромісів із боку України заради термінового завершення війни.