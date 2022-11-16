ООН ухвалила резолюцію: які наступні кроки для конфіскації російських активів

Крок за кроком Україна відвойовує окуповані території. Так само поступово ми наближаємось до вирішення питання виплати репарацій росією за завдану війною шкоду. Навряд чи російські керманичі розглядали такий сценарій, адже в їх уяві існувало лише "взяти Київ за 3 дні" з подальшою окупацією України. В реальності вони імовірніше за все втратять і окуповані території, і власні кошти.

Резолюція ООН

14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає притягнути рф до фінансової відповідальності за вторгнення в Україну. Це перший і дуже важливий крок, який дозволить на міжнародному рівні запустити процес стягнення репарацій за завдану війною шкоду.

Держави члени ООН, які підтримали документ, визнають, що "російську федерацію має бути притягнуто до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права в Україні". Також чітко зазначено, що росія "повинна нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь, включно з відшкодуванням шкоди".

Крім того, резолюція містить і більш конкретні пропозиції для компенсації росією збитків. Так, у документі пропонується створити "міжнародний механізм для відшкодування збитків, втрат або шкоди, що є наслідком міжнародно-протиправних діянь Російської Федерації в Україні або проти України".

А також рекомендує створення міжнародного реєстру збитків для реєстрації доказів, заподіяних усім зацікавленим фізичним і юридичним особам.

Йдеться про документування інформації та доказів щодо майнової шкоди, втрати або каліцтва, заподіяні фізичним і юридичним особам, а також державі Україна.

Резолюцію підтримали 93 країни (зокрема США та всі країни ЄС). Проти голосували 13 країн: Білорусь, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія, Зімбабве. Ще 74 (зокрема Бразилія, Індія, Сербія, Казахстан) утрималися.

Прийняття резолюції – це перший дуже важливий крок для покарання росії за вчинені злочини на рівні ООН, а також документ, який допоможе запустити процес репарацій.

Порядок компенсації

Ухвалення резолюції матиме дуже важливий практичний ефект: країни, в яких знаходяться арештовані активи та кошти росії, тепер матимуть юридичну підставу для початку роботи над міжнародним компенсаційним механізмом.

Україна вже запропонувала готове юридичне рішення для стягнення російських активів, в першу чергу коштів російського центробанку. Над рішенням працювала команда Міністерства юстиції України на чолі із заступницею міністра Іриною Мудрою. На моє переконання, цей механізм максимально логічний та цілком реальний до виконання.

Отже, Україна запропонує всім державам, членам ООН укласти міжнародний Договір по притягненню російської федерації до відповідальності та відшкодування завданих агресією рф збитків.

До нього на добровільних засадах зможуть приєднуватись всі країни, в тому числі ті, які мають арештовані російські активи. Приєднання до договору створить юридичну базу для передачі російських активів Україні.

Далі, механізм, запропонований українським Мінюстом, передбачає такі етапи:

Створення реєстру збитків, в якому буде зібрана інформація як про збитки, понесені громадянами, бізнесом, так і безпосередньо державою. Створення компенсаційної комісії, яка буде займатися розглядом заяв про відшкодування шкоди та приймати рішення про розмір компенсації. Безпосередньо виплата компенсацій зі спеціально створеного для цього Фонду. Одним з джерел його наповнення мають стати кошти центробанку росії, які наразі арештовані в ЄС, США, Канаді та інших країнах.

Механізм, запропонований Україною, передбачає, що збитки будуть розділені на різні типи постраждалих, яким почергово здійснюватимуться виплати.

***

Країна, яка розпочинає війну, в кінцевому випадку закінчує її переможеною. Про це говорить світовий досвід виплат репарацій останнього століття. За зруйновані будинки, школи та садки, за нашу енергетичну інфраструктуру росії доведеться платити. Агресор завжди програє. Так буде і цього разу.

Галина Янченко