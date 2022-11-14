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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, де закликала Росію відшкодувати завдані Україні збитки

"Європейська правда"Понеділок, 14 листопада 2022, 19:28
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, де закликала Росію відшкодувати завдані Україні збитки
прапор ООН, фото Getty Images

Генеральна Асамблея ООН на спеціальній сесії в понеділок ухвалила резолюцію авторства України та ще пів сотні держав, в якій міститься заклик до Росії відшкодувати збитки, завдані повномасштабною агресією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За резолюцію проголосували 94 країни, проти висловилися 14, ще 73 утрималися. Проти резолюції висловилися 14 країн: Багами, Білорусь, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія, Центрально-Африканська Республіка та Зімбабве.  

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Держави ООН, які підтримали документ, визнають, що "Російську Федерацію має бути притягнуто до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права в Україні або проти України, включно з її агресією на порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй, а також будь-якими порушеннями міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, і що вона повинна нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь, включно з відшкодуванням шкоди, зокрема будь-якої шкоди, заподіяної такими діяннями".

Також вони визнають необхідність створення у співпраці з Україною "міжнародного механізму для відшкодування збитків, втрат або шкоди, що є наслідком міжнародно-протиправних діянь Російської Федерації в Україні або проти України".

Резолюція рекомендує створення членами ООН у співпраці з Україною "міжнародного реєстру збитків для реєстрації доказів, заподіяних усім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також державі Україна внаслідок міжнародних протиправних діянь Росії в Україні".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в понеділок Генасамблея ООН зібралася на спеціальну сесію, де розглянула проєкт резолюції про створення механізму компенсації Україні збитків, завданих розв’язаною Росією повномасштабною війною.

Постійний представник України при Організації Сергій Кислиця, який презентував документ, наголосив, що голосування за резолюцію не означає приставання на бік однієї зі сторін конфлікту, адже йдеться про підтримку Статуту ООН, його цілей і принципів та міжнародного права загалом.

Ще у вересні стало відомо, що Україна лобіює в ГА ООН ухвалення резолюції, яка стане основою для створення міжнародного механізму компенсації, який може призвести до арешту російських державних активів за кордоном на суму до $300 мільярдів.

Теми: ООНРосіявійна
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