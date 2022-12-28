Зрада відміняється. Давайте розберемося, що насправді не так з дронами

У публічному просторі ось уже кілька днів ширяться дописи авторства одного з лідерів волонтерського руху Марії Берлінської щодо складнощів з поставками з Польщі в Україну дронів, які виникли через обмеження та перепони, що нібито чиняться з боку Державної служби експортного контролю України. Звинувачення на адресу Служби загалом зводяться до начебто бездіяльності, корумпованості механізму отримання дозволів на імпорт дронів та помилкової ідентифікації деяких моделей дронів як товарів подвійного використання що, як наслідок, вимагає отримання дозволу або ж отримання гарантійних листів для ввезення в Україну.

Читайте колонку Марії Берлінської "Як ми вбиваємо своїх"

Звісно, що на десятий місяць жорстокої війни, яка вже забрала чимало життів наших громадян, люди перебувають у вкрай виснаженому і роздратованому стані, а такого роду звинувачення викликають в суспільстві гострі негативні емоції, навіюють відчуття зради або, щонайменше, злочинної бездіяльності кабінетних чиновників.

Тому одразу хотіли б всіх заспокоїти. Давайте розберемось з усіма поставленими питаннями по порядку та прояснимо картину подій без зайвих емоцій, які у даній ситуації можуть лише зашкодити нашій єдності та зосередженості на боротьбі проти спільного ворога.

По-перше, чинне законодавство не передбачає отримання будь-яких дозволів на ввезення в Україну дронів подвійного використання. Тобто, їхній імпорт здійснюється без будь-яких обмежень, а якщо у субʼєктів і виникають проблеми з ввезенням таких товарів, то це точно не по лінії експортного контролю України. Тому звинувачення щодо неможливості ввезення дронів через відсутність дозволу є абсурдним. Варто також додати, що жодна з відомих нам організацій, від імені яких виступає пані Марія, не зверталась до служби експортного контролю ані з метою реєстрації, ані задля отриманням дозволу на імпорт дронів.

По-друге, необґрунтованими є звинувачення у начебто бездіяльності служби. На початку нашої комунікації з пані Марією, яка по суті розпочалася 26 жовтня, єдиною озвученою проблемою було те, що "Польща не випускає дрони в Україну, аргументуючи це тим, що вони подвійного призначення". За її словами, на той час там "застрягло вже близько 600 Мавіків на загальну суму під 2 мільйони доларів".

Усвідомлюючи, що питання знаходиться в площині юрисдикції Польщі, за сприяння МЗС Держекспортконтроль уже 27 жовтня організував консультації з польською стороною, в ході яких ми звернулися до наших закордонних колег з проханням розглянути можливість застосування спрощеної процедури експорту дронів в Україну та, зокрема, попросили сприяти у вирішенні проблеми із затриманими польською владою дронами.

Крім того, нам вдалося узгодити з польською стороною взаємоприйнятний механізм підтвердження гарантій українських імпортерів як дронів, так і інших контрольованих товарів, щодо заявленого ними кінцевого використання, який спрощував польським колегам процес ухвалення позитивних рішень. Про результати цих консультацій було поінформовано пані Марію та її колег. Судячи з її останніх публічних дописів, зрештою проблеми з польською стороною були вирішені.

По-третє, що стосується ідентифікації деяких моделей дронів як товарів подвійного використання, слід зазначити про таке.

Питання віднесення тих чи інших дронів до товарів подвійного використання врегульоване постановою КМУ № 86 від 28.01.2004, якою затверджено Єдиний список товарів подвійного використання. Тут важливо звернути увагу, що Єдиний список не містить переліку моделей дронів, а лише визначає обовʼязкові технічні характеристики, за якими той чи інший дрон ідентифікується як товар подвійного використання. Український Єдиний список є уніфікованим з аналогічними списками, які діють в ЄС, США та інших державах-учасницях міжнародних режимів. Тобто, внесені до списків технічні характеристики дронів подвійного використання в Україні є ідентичними з характеристиками, визначеними в інших державах-учасницях.

1 листопада фонд "Разом до перемоги", який представляє пані Марія Берлінська, звернувся до Держекспортконтролю із запитом переглянути ідентифікацію певних моделей дронів, включаючи Mavic 3, по яких були зареєстровані в службі інші суб’єкти господарювання як по товарах подвійного використання на підставі їх звернень та наданих ними технічних характеристик.

Заявники наполягали на перегляді ідентифікації дронів попри те, що ми звертали їхню увагу, що навіть у разі якщо дрони не відповідають за своїми характеристиками товарам подвійного використання і є неконтрольованими, це жодним чином не позначиться на режимі їхнього імпорту в Україну. Служба прийняла до роботи запит фонду та провела ретельну, всеохоплюючу додаткову експертизу, до якої були залучені усі відомі Держекспортконтролю суб'єкти господарювання України, які здійснюють міжнародні передачі цих дронів та дронів аналогічного класу. Ця процедура, як ми спочатку попереджали, була тривалою з обʼєктивних причин та зайняла близько двох місяців і завершилася проведенням технічного тестування двох із трьох запитуваних дронів із залученням фахівців провідних підприємств авіабудівної галузі. Випробування, які завершилися 27 грудня, підтвердили, що обидва дрони, включаючи Mavic 3, при злеті та посадці чітко витримують пориви вітру щонайменше 14 м/с, (при мінімально необхідних 12,8 м/с), що разом із іншими контрольними параметрами, які не викликали сумнівів, беззаперечно характеризує їх як товари подвійного використання.

По-четверте, про проблему оформлення гарантійних листів для волонтерів Держекспортконтролю стало відомо буквально останніми днями із дописів Марії Берлінської. Ані пані Марія, ані її колеги не зверталися до нас раніше із запитом у цьому звʼязку.

Питання гарантійних листів безпосередньо пов’язане з реалізацією постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174 "Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану". Ця постанова загалом регламентує безперешкодне ввезення на територію України гуманітарної допомоги. Її зв'язок з експортним контролем полягає лише в тому, що вона робить виключення із загального режиму експортного контролю стосовно певних "нецивільних" товарів, включаючи безпілотні літальні апарати (квадрокоптери), а також зобовʼязує митницю і кінцевих споживачів інформувати Держекспортконтроль про ввезені та прийняті товари, визначені в Додатку 2 до Постанови, не наділяючи службу будь якими іншими повноваженнями.

Одразу хочемо зазначити, що проблеми волонтерів можуть бути повʼязані з неоднозначністю трактування терміну "нецивільне використання", який міститься у додатку 2 до Постанови та не має визначення в законодавстві про експортний контроль. Разом з цим, з точки зору експортного контролю, нецивільними можуть бути лише товари військового призначення. До категорії нецивільних не можна відносити товари подвійного використання, оскільки законодавство визначає їх як товари, що в першу чергу мають цивільне призначення. Тому на нашу думку вирішення цього питання можливе шляхом уточнення цього терміну у постанові.

Щодо гарантійних листів від кінцевих користувачів які необхідно отримувати для ввезення таких нецивільних товарів без дозволу. Це не обов’язково мають бути конкретні військові частини або інші формування. Гарантійні листи можуть отримуватись від Міністерства оборони України, командування родів військ ЗСУ, в т.ч. командування сил логістики Збройних Сил України, які володіють вичерпною інформацією щодо потреб кінцевих користувачів.

Сподіваємось, що наша відповідь прояснить ситуацію та допоможе розібратись із тонкощами законодавства у сфері державного експортного контролю. Адже насправді не існує реальних перепон, які б заважали волонтерам та благодійним організаціям ефективно займатися своєю діяльністю у рамках законодавства у згаданій сфері. Держекспортконтроль у свою чергу завжди готовий допомогти розібратися у проблемних питаннях, спираючись на власний досвід та роки вивчення міжнародної практики. У разі ж, якщо якісь проблеми й перешкоди залишилися поза фокусом нашої уваги – Держекспортконтроль готовий брати безпосередню участь та модерувати діалог з іншими причетними державними органами для ефективного вирішення таких проблемних питань. Єдиною передумовою ефективності такої взаємодії є чітка ідентифікація проблем та конструктивний діалог.

Іще раз наголошуємо на тому, що Державна служба експортного контролю України завжди відкрита до конструктивного діалогу і налагодження взаємопорозуміння з усіма суб’єктами. З першого дня повномасштабної агресії російської федерації служба повністю реорганізувала свою роботу відповідно до нових викликів та загроз і жодного дня не зупиняла своєї діяльності. А завдяки діалогу, вибудуваному з державними органами, включаючи Міноборони і ЗСУ, та суб’єктами господарювання, нам вдалося не лише зберегти оперативність робочих процесів, а й вийти на ухвалення рішень, що дозволили спростити процедури експортного контролю та сприяти стабільному потоку імпорту озброєння, військової техніки та боєприпасів для потреб Сил національної оборони під час найгостріших фаз війни.

Саме завдяки діалогу та конструктивній позиції суб’єктів господарювання, які чітко артикулювали свої проблеми, ми змогли підготувати зміни, які дозволили без додаткових повноважень імпортувати товари військового призначення для потреб Міноборони, Збройних Сил України та інших законних збройних формувань. Окрім того, саме комунікація з суб’єктами господарювання і прагнення почути їхні потреби дозволили Держекспортконтролю спільно з Мінекономіки підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України №1378, якою імпорт низки товарів військового призначення та подвійного використання, що захищають життя бійцям на фронті, а працівникам критичної інфраструктури в тилу, звільняється від заходів державного експортного контролю.

Необхідно також пам’ятати, що експортний контроль є складовою національного законодавства, яка базується на міжнародних зобов’язаннях. Надійний експортний контроль, дотримання міжнародних зобов’язань та встановлених між цивілізованими державами правил робить нас не лише відмінними від нашого дикого сусіда, а і є запорукою отримання стабільної військової допомоги від наших іноземних партнерів. Недарма під час Київського безпекового форуму екс-директор ЦРУ Девід Петреус зазначив "Зрештою Україна буде і надалі звільняти свої території і в певний момент поєднання ситуації на полі бою і економічних санкцій і експортного контролю переконає більшість у росії, що цю війну продовжувати не можна".

Наголошуємо, що Державна служба експортного контролю України у своїй діяльності дотримується нульової толерантності до корупції та проводить цілеспрямовану політику із запобігання усім її проявам. У боротьбі з цим ганебним явищем ми - партнери та перебуваємо у одній системі цінностей. Більше того, закликаємо, якщо комусь стало відомо про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, негайно повідомляти про це правоохоронні органи. Також можливе надання такої інформації анонімно через веб-сайт Держекспортконтролю.

І наостанок. Ми хочемо подякувати усім, хто в цей складний час разом з нами. Дякуємо виробникам та імпортерам, нашим партнерам за кордоном та в Україні, військовослужбовцям, всім українським громадянам, які долучаються до допомоги силам національної оборони. Дякуємо також благодійним організаціям та волонтерам, в тому числі очільниці волонтерського руху Марії Берлінській, за небайдужсть та активну громадянську позицію. Разом ми сильні як ніколи. Пам’ятаймо, яким би не було випробування, українці завжди виходять з нього ще міцнішими та загартованішими. Головне - триматись разом та усвідомлювати, що разом - ми сила. І сила нездоланна.

Джерело тут

Олександр Павліченко, голова Державної служби експортного контролю України